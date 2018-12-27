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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:58

Насколько я знаю каменных домов тут не строят.
Вчера смотрел на деревянный даже 4-х или 5-ти этажный дом - в стадии строительства - похоже на офисное здание.
Первый этаж - литой бетон.
х х х
Только что позвонили по Вайберу из Запорожья.
Там такая беда: муж-турок отправил к бабушке своих детей и жену-украинку.
Вчера или позавчера жена попала в больницу - якобы непроходимость кишечника после того, как покушала запорожскую пищу. Спросили: кушала абрикосы? Нет, они здесь очень дорогие. Селедку под шубой - ела...
Чудом избежала операцию - завтра выписывают - муж-турок предлагает срочную эвакуацию.
Эх, тяжела она, царская каторга...
Ребята, не ешьте селедку под шубой как и вообще другие вредные для жизнедеятельности продукты: курицу, свинину, говядину, хлеб, овощи, фрукты, творог, молоко, сливки и так далее...
Теперь ей соленого нельзя, жаренного нельзя, овсянку можно... ничего нельзя...
Более всего турчанку-украинку удивили не жуткие цены на все вокруг и не жалкие маршрутки Запорожья, а Больница скорой помощи в Запорожье: пластиковый ресторанный стул был прикручен болтами с гайками к креслу-каталке образца 1975 года, которое должно было быть списано - по её словам - еще в 1983 году. Она это кресло показывала по Скайпу мужу в Анталии - тот был в шоке.
Приятной была бесплатная медицина: на койке рядом лежит бабушка после операции лапороскопии по удалению то-ли желчного, то ли камней из желчного: бабушка заплатила 25 000 гривен за весь комплекс услуг.
Вообще сказала отношение доброжелательное - она привыкла к ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ В Турецкой республике - и ни за что не платила, но видит, что платят все за все и везде... Деньги в больнице так и мелькают в воздухе... В Турецкой республике, управляемой кровожадным мерзки-противным султаном, такое и представить нельзя...

х х х

На заметку нашим людям о системе коллективной безопасности в США:
Я сейчас живу в частном доме, который мне до четверга предоставило руководство University of California.
Уже ВЫНУЖДЕННО познакомится с соседями справа, слева и напротив. Приятные доброжелательные люди.
Все они с подозрением отнеслись к появлению незнакомцев и нужно было со всеми немедленно познакомиться и представиться. До этого некоторое время за мною пристально "следили" - выходя из своих домов и издалека - через дорогу - наблюдая.

Потом приходила незнакомая мне женщина - контролировала не выношу ли я мебель из дома.
А вот на соседней улице увидел такое объявление - хотел сфотографировать - типа того, что работает "Соседская программа взаимопомощи" и за каждым пешеходом на улице наблюдают соседи - любое посягательство на частную собственность будет пресекаться.
Ночью мое авто стояло с открытами окнами...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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  #<1 ... 326327328329
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