Насколько я знаю каменных домов тут не строят.
Вчера смотрел на деревянный даже 4-х или 5-ти этажный дом - в стадии строительства - похоже на офисное здание.
Первый этаж - литой бетон.
х х х
На заметку нашим людям о системе коллективной безопасности в США:
Я сейчас живу в частном доме, который мне до четверга предоставило руководство University of California.
Уже ВЫНУЖДЕННО познакомится с соседями справа, слева и напротив. Приятные доброжелательные люди.
Все они с подозрением отнеслись к появлению незнакомцев и нужно было со всеми немедленно познакомиться и представиться. До этого некоторое время за мною пристально "следили" - выходя из своих домов и издалека - через дорогу - наблюдая.
Потом приходила незнакомая мне женщина - контролировала очень корректно - ха-ха - я так подумал - не выношу ли я мебель из дома.
А вот на соседней улице увидел такое объявление - хотел сфотографировать - типа того, что работает "Соседская программа взаимопомощи" и за каждым пешеходом на улице наблюдают соседи - любое посягательство на частную собственность будет пресекаться.
Ночью мое авто стояло с открытами окнами...