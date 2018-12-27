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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:58

Насколько я знаю каменных домов тут не строят.
Вчера смотрел на деревянный даже 4-х или 5-ти этажный дом - в стадии строительства - похоже на офисное здание.
Первый этаж - литой бетон.
х х х
На заметку нашим людям о системе коллективной безопасности в США:
Я сейчас живу в частном доме, который мне до четверга предоставило руководство University of California.
Уже ВЫНУЖДЕННО познакомится с соседями справа, слева и напротив. Приятные доброжелательные люди.
Все они с подозрением отнеслись к появлению незнакомцев и нужно было со всеми немедленно познакомиться и представиться. До этого некоторое время за мною пристально "следили" - выходя из своих домов и издалека - через дорогу - наблюдая.

Потом приходила незнакомая мне женщина - контролировала очень корректно - ха-ха - я так подумал - не выношу ли я мебель из дома.
А вот на соседней улице увидел такое объявление - хотел сфотографировать - типа того, что работает "Соседская программа взаимопомощи" и за каждым пешеходом на улице наблюдают соседи - любое посягательство на частную собственность будет пресекаться.
Ночью мое авто стояло с открытами окнами...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:06

  akurt написав:Насколько я знаю каменных домов тут не строят.


Когда 20 лет назад был в Атланте нам в пригородном лесу показывали дом владельца Кока-Колы - он был явно каменный.
Удивился что нет никакого забора - видимо, более элегантная система охраны.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:43

Ну я был в доме-музее магната газетного Хёрста в штате Калифорния - он тоже каменный - но на самом деле простые американцы живут все же в деревянных домах. Но выглядят они каменными.
Заборов нет нигде. Все как в кино: улица, асфальт, бордюры - газоны - и нет никаких заборов...
Зображення
Вот реально удивляет многообразие архитектурных стилей и отделки, ну такой полет фантазии, что диву даешься...
Как вам деревцо у дома по соседству?
Зображення
За эти дни сам своими глазами видел просто на улицах:
- оленей - многократно...
- зайчика - один раз...
- белочек - многократно...
- у океана в зеленой зоне дорожку перебегают каки-то животные похожие на белок...
- койота - видел один раз. Сказали, что койоты стаями приходят вечером в частные дворы, они меньше собаки, но стая койотов может сесть собаку типа лабрадора...
- впервые увидел необычного слизняка - желтого цвета - будет смеяться - каждый университет в США выбирает себе символ-типа амулета - кто оленя, кто быка, а вот местный университет - вот такого желтого слизняка... Называется "Банановый слизняк" - Banana slug
Зображення
На сайте университета он выглядит по-другому... и ведет спортивные команды университета в бой!
Зображення

В прибрежной к океану зеленой полосе множество клещей - с удивлением смотришь на то, как они агрессивно и быстро ползут по джинсам вверх... Интенсивно снимали и осматривали друг-друга...
На пляже много людей но НИКТО не купается, кроме сёрфингистов в специальных гидрокостюмах...
Эх, хочу в Анталию: +30! Водичка - сказка!!!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 26 чер, 2019 19:57, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:56

... прохання до всіх форумчан!

...давайте, будьте ласкаві, побільше різних фоток(світлин) - я хоч помрію... :roll:

.... знаю, що в інеті є ціла купа і відео, і фото....
- але тут воно буде більш реальне, так як зроблено Вами всіма....
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:04

Тю на Вас!
Нашо вам дивитися, як проводить час жадібний дурнуватий ненажерливий дешевим йогуртом та вонючою морською рибою товстий алкоголік-бусурман-ріелтор (як тут весь час мене називають)?
Ось відвідав головний офіс компанії Apple - Steve Jobs Theatre...
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“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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  #<1 ... 326327328329
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