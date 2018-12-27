Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Насколько я знаю каменных домов тут не строят. Вчера смотрел на деревянный даже 4-х или 5-ти этажный дом - в стадии строительства - похоже на офисное здание. Первый этаж - литой бетон. х х х На заметку нашим людям о системе коллективной безопасности в США: Я сейчас живу в частном доме, который мне до четверга предоставило руководство University of California. Уже ВЫНУЖДЕННО познакомится с соседями справа, слева и напротив. Приятные доброжелательные люди. Все они с подозрением отнеслись к появлению незнакомцев и нужно было со всеми немедленно познакомиться и представиться. До этого некоторое время за мною пристально "следили" - выходя из своих домов и издалека - через дорогу - наблюдая.
Потом приходила незнакомая мне женщина - контролировала очень корректно - ха-ха - я так подумал - не выношу ли я мебель из дома. А вот на соседней улице увидел такое объявление - хотел сфотографировать - типа того, что работает "Соседская программа взаимопомощи" и за каждым пешеходом на улице наблюдают соседи - любое посягательство на частную собственность будет пресекаться. Ночью мое авто стояло с открытами окнами...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Ну я был в доме-музее магната газетного Хёрста в штате Калифорния - он тоже каменный - но на самом деле простые американцы живут все же в деревянных домах. Но выглядят они каменными. Заборов нет нигде. Все как в кино: улица, асфальт, бордюры - газоны - и нет никаких заборов... Вот реально удивляет многообразие архитектурных стилей и отделки, ну такой полет фантазии, что диву даешься... Как вам деревцо у дома по соседству? За эти дни сам своими глазами видел просто на улицах: - оленей - многократно... - зайчика - один раз... - белочек - многократно... - у океана в зеленой зоне дорожку перебегают каки-то животные похожие на белок... - койота - видел один раз. Сказали, что койоты стаями приходят вечером в частные дворы, они меньше собаки, но стая койотов может сесть собаку типа лабрадора... - впервые увидел необычного слизняка - желтого цвета - будет смеяться - каждый университет в США выбирает себе символ-типа амулета - кто оленя, кто быка, а вот местный университет - вот такого желтого слизняка... Называется "Банановый слизняк" - Banana slug На сайте университета он выглядит по-другому... и ведет спортивные команды университета в бой!
В прибрежной к океану зеленой полосе множество клещей - с удивлением смотришь на то, как они агрессивно и быстро ползут по джинсам вверх... Интенсивно снимали и осматривали друг-друга... На пляже много людей но НИКТО не купается, кроме сёрфингистов в специальных гидрокостюмах... Эх, хочу в Анталию: +30! Водичка - сказка!!!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 26 чер, 2019 19:57, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Тю на Вас! Нашо вам дивитися, як проводить час жадібний дурнуватий ненажерливий дешевим йогуртом та вонючою морською рибою товстий алкоголік-бусурман-ріелтор (як тут весь час мене називають)? Ось відвідав головний офіс компанії Apple - Steve Jobs Theatre... А ось мій автомобіль припаркований біля одного із будинків компанії Amazon, до якої маю і сподіваюся буду мати ще декілька років як мінімум дуже дуже велике відношення... Перехрещуся... Цікава інформація: - на сьогодні тільки в цьому підрозділі Амазону 251 (!!!) вакансія. - зарплатня від 120 000 доларів на рік до 320 000 доларів на рік (увага: із зарплатні, наприклад, в 250 000 доларів - податок складає 37%!!! 91 000 доларів!!! - прямо, як в Туреччині, де 35% - на великі прибутки...) - робочий час - ненормований - в Контракті так і записано, що межі робочого часу не встановлені і головним є виконання в повному обсязі отриманого від керівництва завдання. Зазвичай або дуже часто працюють 6 днів на тиждень з 9-00 до 20-00. - дуже потужний соціальний пакет, в тому числі - медобслуговування та безкоштовне користування всіми готелями та базами відпочинку компанії. - безкоштовна парковка для авто працівників біля офсів. - обіди в офісі - платні (часто бувають безоплатні в інших компаніях).
Кращою і більш грошовитою вважають роботу в Apple та Google... Там зарплати в 300 000 доларів на рік - як стандарт...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Якщо відкрити цю гілку за серпень-жовтень 2018 року то з подивом можна дізнатися про таке: - до 30% постів автора видалено і автор блокувався із позначкою "флуд" або навіть "неадекватність". - що те, що не видалено - все містить повідомлдення хВахців-теоретиків про те, що ринок житла в Туреччині занурвся у саме дно і "шеф усьо пропало"... Ну й нехай... я ось слідкую за новинками на ринку нерухомосты Анталії. А ось і є... Зовсым нове, комплекс із двох будинків, в продаж виставлено квартиру "2+1" площею 104 квадрати "нетто" і 114 квадратів "брутто" - за 699 999 турецьких лір... Через дорогу - величезний парк... 2 600 - 3000 м до моря, престижной район Унджалы...
Комплектація будинка та квартири (переклад з турецької): Паркинг Крытый и Открытый Плавательный бассейн Детская игровая площадка Полноавтоматический дифт Jotun Exterior Сауна Фитнес Электрогенераторы жизнеобеспечения Камера высокого разрешения для наблюдения...
Апартаменты: Открытая кухня Светодиодное освещение во всех комнатах. Кондиционеры...
699 999 лир на этот момент 699999/5,77 (лира укрепилась)=121316 долларов США или 121316/114=1064 за 1 кв. метр с полным дизайнерским ремонтом. В Киеве квартиры новые с ремонтом - от 1450 долларов квадрат... Ну, то - Киев... А вот если подождать доллар/лира 7,00-7,50 - то еще очень даже даже...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Якщо відкрити цю гілку за серпень-жовтень 2018 року то з подивом можна дізнатися про таке: - до 30% постів автора видалено і автор блокувався із позначкою "флуд" або навіть "неадекватність". - що те, що не видалено - все містить повідомлдення хВахців-теоретиків про те, що ринок житла в Туреччині занурвся у саме дно і "шеф усьо пропало"... Ну й нехай... я ось слідкую за новинками на ринку нерухомосты Анталії. А ось і є... Зовсым нове, комплекс із двох будинків, в продаж виставлено квартиру "2+1" площею 104 квадрати "нетто" і 114 квадратів "брутто" - за 699 999 турецьких лір... Через дорогу - величезний парк... 2 600 - 3000 м до моря, престижной район Унджалы...
Комплектація будинка та квартири (переклад з турецької): Паркинг Крытый и Открытый Плавательный бассейн Детская игровая площадка Полноавтоматический дифт Jotun Exterior Сауна Фитнес Электрогенераторы жизнеобеспечения Камера высокого разрешения для наблюдения...
Апартаменты: Открытая кухня Светодиодное освещение во всех комнатах. Кондиционеры...
699 999 лир на этот момент 699999/5,77 (лира укрепилась)=121316 долларов США или 121316/114=1064 за 1 кв. метр с полным дизайнерским ремонтом. В Киеве квартиры новые с ремонтом - от 1450 долларов квадрат... Ну, то - Киев... А вот если подождать доллар/лира 7,00-7,50 - то еще очень даже даже...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.