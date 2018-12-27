Додано: Сер 26 чер, 2019 17:58

Насколько я знаю каменных домов тут не строят.

Вчера смотрел на деревянный даже 4-х или 5-ти этажный дом - в стадии строительства - похоже на офисное здание.

Первый этаж - литой бетон.

х х х

На заметку нашим людям о системе коллективной безопасности в США:

Я сейчас живу в частном доме, который мне до четверга предоставило руководство University of California.

Уже ВЫНУЖДЕННО познакомится с соседями справа, слева и напротив. Приятные доброжелательные люди.

Все они с подозрением отнеслись к появлению незнакомцев и нужно было со всеми немедленно познакомиться и представиться. До этого некоторое время за мною пристально "следили" - выходя из своих домов и издалека - через дорогу - наблюдая.



Потом приходила незнакомая мне женщина - контролировала очень корректно - ха-ха - я так подумал - не выношу ли я мебель из дома.

А вот на соседней улице увидел такое объявление - хотел сфотографировать - типа того, что работает " Соседская программа взаимопомощи " и за каждым пешеходом на улице наблюдают соседи - любое посягательство на частную собственность будет пресекаться.

Ночью мое авто стояло с открытами окнами...

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).