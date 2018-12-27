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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 327328329330>
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 17:58

Насколько я знаю каменных домов тут не строят.
Вчера смотрел на деревянный даже 4-х или 5-ти этажный дом - в стадии строительства - похоже на офисное здание.
Первый этаж - литой бетон.
х х х
На заметку нашим людям о системе коллективной безопасности в США:
Я сейчас живу в частном доме, который мне до четверга предоставило руководство University of California.
Уже ВЫНУЖДЕННО познакомится с соседями справа, слева и напротив. Приятные доброжелательные люди.
Все они с подозрением отнеслись к появлению незнакомцев и нужно было со всеми немедленно познакомиться и представиться. До этого некоторое время за мною пристально "следили" - выходя из своих домов и издалека - через дорогу - наблюдая.

Потом приходила незнакомая мне женщина - контролировала очень корректно - ха-ха - я так подумал - не выношу ли я мебель из дома.
А вот на соседней улице увидел такое объявление - хотел сфотографировать - типа того, что работает "Соседская программа взаимопомощи" и за каждым пешеходом на улице наблюдают соседи - любое посягательство на частную собственность будет пресекаться.
Ночью мое авто стояло с открытами окнами...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:06

  akurt написав:Насколько я знаю каменных домов тут не строят.


Когда 20 лет назад был в Атланте нам в пригородном лесу показывали дом владельца Кока-Колы - он был явно каменный.
Удивился что нет никакого забора - видимо, более элегантная система охраны.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:43

Ну я был в доме-музее магната газетного Хёрста в штате Калифорния - он тоже каменный - но на самом деле простые американцы живут все же в деревянных домах. Но выглядят они каменными.
Заборов нет нигде. Все как в кино: улица, асфальт, бордюры - газоны - и нет никаких заборов...
Зображення
Вот реально удивляет многообразие архитектурных стилей и отделки, ну такой полет фантазии, что диву даешься...
Как вам деревцо у дома по соседству?
Зображення
За эти дни сам своими глазами видел просто на улицах:
- оленей - многократно...
- зайчика - один раз...
- белочек - многократно...
- у океана в зеленой зоне дорожку перебегают каки-то животные похожие на белок...
- койота - видел один раз. Сказали, что койоты стаями приходят вечером в частные дворы, они меньше собаки, но стая койотов может сесть собаку типа лабрадора...
- впервые увидел необычного слизняка - желтого цвета - будет смеяться - каждый университет в США выбирает себе символ-типа амулета - кто оленя, кто быка, а вот местный университет - вот такого желтого слизняка... Называется "Банановый слизняк" - Banana slug
Зображення
На сайте университета он выглядит по-другому... и ведет спортивные команды университета в бой!
Зображення

В прибрежной к океану зеленой полосе множество клещей - с удивлением смотришь на то, как они агрессивно и быстро ползут по джинсам вверх... Интенсивно снимали и осматривали друг-друга...
На пляже много людей но НИКТО не купается, кроме сёрфингистов в специальных гидрокостюмах...
Эх, хочу в Анталию: +30! Водичка - сказка!!!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 26 чер, 2019 19:57, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 19:56

... прохання до всіх форумчан!

...давайте, будьте ласкаві, побільше різних фоток(світлин) - я хоч помрію... :roll:

.... знаю, що в інеті є ціла купа і відео, і фото....
- але тут воно буде більш реальне, так як зроблено Вами всіма....
Дякую!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:04

Тю на Вас!
Нашо вам дивитися, як проводить час жадібний дурнуватий ненажерливий дешевим йогуртом та вонючою морською рибою товстий алкоголік-бусурман-ріелтор (як тут весь час мене називають)?
Ось відвідав головний офіс компанії Apple - Steve Jobs Theatre...
Зображення
А ось мій автомобіль припаркований біля одного із будинків компанії Amazon, до якої маю і сподіваюся буду мати ще декілька років як мінімум дуже дуже велике відношення... Перехрещуся...
Зображення
Цікава інформація:
- на сьогодні тільки в цьому підрозділі Амазону 251 (!!!) вакансія.
Зображення
- зарплатня від 120 000 доларів на рік до 320 000 доларів на рік (увага: із зарплатні, наприклад, в 250 000 доларів - податок складає 37%!!! 91 000 доларів!!! - прямо, як в Туреччині, де 35% - на великі прибутки...)
- робочий час - ненормований - в Контракті так і записано, що межі робочого часу не встановлені і головним є виконання в повному обсязі отриманого від керівництва завдання. Зазвичай або дуже часто працюють 6 днів на тиждень з 9-00 до 20-00.
- дуже потужний соціальний пакет, в тому числі - медобслуговування та безкоштовне користування всіми готелями та базами відпочинку компанії.
- безкоштовна парковка для авто працівників біля офсів.
- обіди в офісі - платні (часто бувають безоплатні в інших компаніях).

Кращою і більш грошовитою вважають роботу в Apple та Google...
Там зарплати в 300 000 доларів на рік - як стандарт...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:46

НЕ ЗІВАЙ, ХОМКО: НА ТЕ Й ЯРМАРОК!

Якщо відкрити цю гілку за серпень-жовтень 2018 року то з подивом можна дізнатися про таке:
- до 30% постів автора видалено і автор блокувався із позначкою "флуд" або навіть "неадекватність".
- що те, що не видалено - все містить повідомлдення хВахців-теоретиків про те, що ринок житла в Туреччині занурвся у саме дно і "шеф усьо пропало"...
Ну й нехай... я ось слідкую за новинками на ринку нерухомосты Анталії.
А ось і є... Зовсым нове, комплекс із двох будинків, в продаж виставлено квартиру "2+1" площею 104 квадрати "нетто" і 114 квадратів "брутто" - за 699 999 турецьких лір...
Зображення
Через дорогу - величезний парк... 2 600 - 3000 м до моря, престижной район Унджалы...

Комплектація будинка та квартири (переклад з турецької):
Паркінг критий и відкритий
Плавальный басейн
Дитячий ігроваий майданчик
Повноавтоматичний ліфт
Jotun Exterior
Сауна
Фітнес-центр для мешканців
Електрогенератори життєзабезпечення
Камери нагляду та охорони...

Апартаменты: відкрита кухня
Светодіодне освіщтелення у всіх кімнатах.
Кондиціонери...

699 999 лир на этот момент 699999/5,77 (лира укрепилась)=121316 долларов США или 121316/114=1064 за 1 кв. метр с полным дизайнерским ремонтом.
В Киеве квартиры новые с ремонтом - от 1450 долларов квадрат...
Ну, то - Киев...
А вот если подождать доллар/лира 7,00-7,50 - то еще очень даже даже...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 26 чер, 2019 21:43, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 20:52

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:НЕ ЗІВАЙ, ХОМКО: НА ТЕ Й ЯРМАРОК!

Якщо відкрити цю гілку за серпень-жовтень 2018 року то з подивом можна дізнатися про таке:
- до 30% постів автора видалено і автор блокувався із позначкою "флуд" або навіть "неадекватність".
- що те, що не видалено - все містить повідомлдення хВахців-теоретиків про те, що ринок житла в Туреччині занурвся у саме дно і "шеф усьо пропало"...
Ну й нехай... я ось слідкую за новинками на ринку нерухомосты Анталії.
А ось і є... Зовсым нове, комплекс із двох будинків, в продаж виставлено квартиру "2+1" площею 104 квадрати "нетто" і 114 квадратів "брутто" - за 699 999 турецьких лір...
Зображення
Через дорогу - величезний парк... 2 600 - 3000 м до моря, престижной район Унджалы...

Комплектація будинка та квартири (переклад з турецької):
Паркинг Крытый и Открытый
Плавательный бассейн
Детская игровая площадка
Полноавтоматический дифт
Jotun Exterior
Сауна
Фитнес
Электрогенераторы жизнеобеспечения
Камера высокого разрешения для наблюдения...

Апартаменты: Открытая кухня
Светодиодное освещение во всех комнатах.
Кондиционеры...

699 999 лир на этот момент 699999/5,77 (лира укрепилась)=121316 долларов США или 121316/114=1064 за 1 кв. метр с полным дизайнерским ремонтом.
В Киеве квартиры новые с ремонтом - от 1450 долларов квадрат...
Ну, то - Киев...
А вот если подождать доллар/лира 7,00-7,50 - то еще очень даже даже...
Рассрочки нет?

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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:10

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

з валютноі теми
  proftpd66 написав:
  zzzzzz написав:
  Alex2007 написав:а может завтра на наш межбанк выйдет Джордж Сорос или какой-нибудь рептилоид и ему срочно понадобится слить млрд зелени.
:mrgreen:


Конечно можно, но вопрос - ЗАЧЕМ ? :mrgreen:


Охрименко говорит, что нерезы в Турции владеют 153лярдов$. В банках 222лярдов$. Гос долг 30лярдов$
https://youtu.be/MQX1Nl8jo4g?t=386

Скоро курс будет 4,7 :lol:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:32

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

ще одна офігітєльна історія в стилі акурта

дарую сюжет... Нюра і Коля і нерухомість
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:45

У кого-то читал, что Охрименко всегда несет полную пургу. Но послушаем...

Кстати, flyman вопрос как к специалисту: что Охрименко говорит про ту страну, где вы живете?

P.S. Послушал и не обнаружил интриги.
У меня истории интереснее. И поучительнее...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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