так там і про танці, і цвірінчання і квартира на Липках... все в стилі жанра...
з попереднього відео, в самому кінці є мораль ... "перед тим як сваритися з Дядьом Семом, подивись на свої резерви".
А ненька поки що якби друг....
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:13
так там і про танці, і цвірінчання і квартира на Липках... все в стилі жанра...
з попереднього відео, в самому кінці є мораль ... "перед тим як сваритися з Дядьом Семом, подивись на свої резерви".
А ненька поки що якби друг....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 26 чер, 2019 23:56
Я написав сьогодні, але видалив.
Тезисно відновлю про "друга":
- чоловік нашої у минулому українки після великих вагань (я умовляв не робити цього) погодився відпустили жінку з двома дітьми в Україну "до мами".
- минулий такий візит закінчився тим, що один із хлопчиків зламав руку та повернувся в Анталію в гіпсі.
- цього разу було дуже цікаво: тая жінка викладувала в Інстаграм відео як вони відвідують "качелі" та "атракціони" - все іржаве, скрипить, сходи на ті качелі прогнили...
- поплигати дітям у парку на батуті - 100 гривень - відмовилися, бо захисна сітка вся порвана... А в Анталії те - безкоштовно...
- але це ще нічого...
- тая українська турчанка попала в Лікарню швидкої допомоги на днях - повний розлад кішківника після вживання "оселедця під шубою". Майже поклали на операційний стіл із непідтвердженим діагнозом "заворот кішківника". Хотіли робити важку полосну операцію... Без жартів...
- слава Богу не розрізали - інший дохтур сказав, що то не "заворот кішіківника", а просто відмовили нирки і треба одну вирізати.
- тая турецька українка відмовилиася від оперцій та дивного способу лікування: 48 годин ні води, ні їжі.
Весь цей час чоловік із Анталії із жахом на те дивився через Скайп і вимагає терміново повернутися від "якби друга".
Виписують завтра із лікарні та буде евакуація від "друга".
Цитата від потерпілої:
- Ви знаєте: це небезепечна країна для життя...
Тобто - справжній "якби друг"...
А ви: Охрименко... щось там розказав... Тут би вижити...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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