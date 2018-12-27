так там і про танці, і цвірінчання і квартира на Липках... все в стилі жанра...
з попереднього відео, в самому кінці є мораль ... "перед тим як сваритися з Дядьом Семом, подивись на свої резерви".
А ненька поки що якби друг....
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:13
так там і про танці, і цвірінчання і квартира на Липках... все в стилі жанра...
з попереднього відео, в самому кінці є мораль ... "перед тим як сваритися з Дядьом Семом, подивись на свої резерви".
А ненька поки що якби друг....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 27 чер, 2019 07:46
Цитата дня, написав менеджер високого рівня. Сподобалося. Колись я був причетний до того, що він став студентом.
"Потребитель ленив априори, лишний раз разбираться не будет, качество не важно...что легко то и выбрал. Задача: правильно сформировать ценность товара с простой формулировкой."
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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