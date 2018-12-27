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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 22:13

  akurt написав:У кого-то читал, что Охрименко всегда несет полную пургу. Но послушаем...

Кстати, flyman вопрос как к специалисту: что Охрименко говорит про ту страну, где вы живете?

P.S. Послушал и не обнаружил интриги.
У меня истории интереснее. И поучительнее...

так там і про танці, і цвірінчання і квартира на Липках... все в стилі жанра...
з попереднього відео, в самому кінці є мораль ... "перед тим як сваритися з Дядьом Семом, подивись на свої резерви".
А ненька поки що якби друг....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:46

Цитата дня, написав менеджер високого рівня. Сподобалося. Колись я був причетний до того, що він став студентом.
"Потребитель ленив априори, лишний раз разбираться не будет, качество не важно...что легко то и выбрал. Задача: правильно сформировать ценность товара с простой формулировкой."
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 10:27

akurt
Ну, я бы немного добавил. Потребители есть разные. Как волны. Поэтому общую массу можно разложить по частотам с помощью ФФТ. И выбрать тот диапазон, с которым легче (выгоднее) всего работать. Ваш товарищ выбрал
разбираться не будет, качество не важно...что легко то и выбрал

Что хорошо

А у вас есть опыт открытия брокерского счета? Вы как-то говорили об акциях самолетостроения
b3320413
 
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