Додано: Чет 27 чер, 2019 18:21

все новое и с полным ремонтом квартир внутри.

последние свободные участки

От моего дома до ближайшего пляжа - 2 000 м.По дороге наблюдаю несколько заканчивающихся строительством новых домов.Самый интересный из них (хотя и с одной проблемой) это дом от очень известного застройщика ZIRVE Group.Выставили в продажу квартиры.Там 2 корпуса.АбсолютноСауна, спортивный зал, плавательный бассейн, детская площадка... Я думаю, дом еще не сдан...Но цены оглашены - признаться, я удивлен: ДОРОГО.585 000 лир за квартиру "2+1". Площадь брутто 106 кв.м. площадь нетто 86 кв. м.585 000 лир это примерно 100 000 долларов.Это интересный знак для "обвалистов" и крикунов на этой ветке о том, что всё подешевело.Жилье в Анталии не подешевело.Расположение имеет и плюсы, и есть большой минус.Гугл показывает, что к морю - 1900 м, на самом деле там меньше, так как Гугл прокладывает пешеходную дорожку не так, как ходят на самом деле люди.Недостаток комплекса в том, что он - самый ближний к скоростной трассе Анталия-Кемер, и точно я бы не брал квартиру именно в левом из двух корпусов с окнами и балконами на торце здания.585 000 лир, однако... 100 000 долларов однако... Тенденция, однако...Как вы знаете, тот на этой ветке хВахівці с анталийской недвижимости в прошлом году рассказывали забавные вещи об отсутствии в Турецкой республике арматуры, цемента и даже мозгов у кое-кого.Я вот составил схему новых заканчивающихся стройкой домов в моём микрорайоне. Пожалуй, это былипод застройку.Варианты 1, 2 и 3 - дома находятся в непосредственной близости от 3-х полосной в каждом направлении трассы "Анталия-Кемер" и потому я бы не советовал, хотя вот если взять квартиру в доме, обозначенном на схеме цифрой "3" и так, чтобы квартира была не со стороны трассы, а со стороны моря - вероятно был бы отличный вариант! Там тихие приличные непроездные и в то же время очень широкие улочки (бульвар). До моря очень близко...В Анталии на неделю вперед +33...+37! Сказка!Фрагмент "смешного" разговора со студентом университета в США.- Так у тебя есть один Биткоин?- Да, купил за 4000 долларов.- А вот он прыгнул до 13 926 вчера - ты не хотел бы его продать и заработать сразу 10 000 долларов?- Нет, не хотел бы... Зачем мне 10 000 долларов? Мне деньги не нужны...