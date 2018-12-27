так там і про танці, і цвірінчання і квартира на Липках... все в стилі жанра...
з попереднього відео, в самому кінці є мораль ... "перед тим як сваритися з Дядьом Семом, подивись на свої резерви".
А ненька поки що якби друг....
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:13
так там і про танці, і цвірінчання і квартира на Липках... все в стилі жанра...
з попереднього відео, в самому кінці є мораль ... "перед тим як сваритися з Дядьом Семом, подивись на свої резерви".
А ненька поки що якби друг....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 27 чер, 2019 07:46
Цитата дня, написав менеджер високого рівня. Сподобалося.
"Потребитель ленив априори, лишний раз разбираться не будет, качество не важно...что легко то и выбрал. Задача: правильно сформировать ценность товара с простой формулировкой."
Востаннє редагувалось akurt в Чет 27 чер, 2019 17:10, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:27
akurt
Ну, я бы немного добавил. Потребители есть разные. Как волны. Поэтому общую массу можно разложить по частотам с помощью ФФТ. И выбрать тот диапазон, с которым легче (выгоднее) всего работать. Ваш товарищ выбрал
Что хорошо
А у вас есть опыт открытия брокерского счета? Вы как-то говорили об акциях самолетостроения
Додано: Чет 27 чер, 2019 18:21
Тенденции на рынке недвижимости в Анталии
От моего дома до ближайшего пляжа - 2 000 м.
По дороге наблюдаю несколько заканчивающихся строительством новых домов.
Самый интересный из них (хотя и с одной проблемой) это дом от очень известного застройщика ZIRVE Group.
Выставили в продажу квартиры.
Там 2 корпуса.
Абсолютно все новое и с полным ремонтом квартир внутри. Сауна, спортивный зал, плавательный бассейн, детская площадка... Я думаю, дом еще не сдан...
Но цены оглашены - признаться, я удивлен: ДОРОГО.
585 000 лир за квартиру "2+1". Площадь брутто 106 кв.м. площадь нетто 86 кв. м.
585 000 лир это примерно 100 000 долларов.
Это интересный знак для "обвалистов" и крикунов на этой ветке о том, что всё подешевело.
Жилье в Анталии не подешевело. А подорожало...
Расположение имеет и плюсы, и есть большой минус.
Гугл показывает, что к морю - 1900 м, на самом деле там меньше, так как Гугл прокладывает пешеходную дорожку не так, как ходят на самом деле люди.
Недостаток комплекса в том, что он - самый ближний к скоростной трассе Анталия-Кемер, и точно я бы не брал квартиру именно в левом из двух корпусов с окнами и балконами на торце здания.
585 000 лир, однако... 100 000 долларов однако... Тенденция, однако...
Как вы знаете, тот на этой ветке хВахівці с анталийской недвижимости в прошлом году рассказывали забавные вещи об отсутствии в Турецкой республике арматуры, цемента и даже мозгов у кое-кого.
Я вот составил схему новых заканчивающихся стройкой домов в моём микрорайоне. Пожалуй, это были последние свободные участки под застройку.
Варианты 1, 2 и 3 - дома находятся в непосредственной близости от 3-х полосной в каждом направлении трассы "Анталия-Кемер" и потому я бы не советовал, хотя вот если взять квартиру в доме, обозначенном на схеме цифрой "3" и так, чтобы квартира была не со стороны трассы, а со стороны моря - вероятно был бы отличный вариант! Там тихие приличные непроездные и в то же время очень широкие улочки (бульвар). До моря очень близко...
В Анталии на неделю вперед +33...+37! Сказка!
Фрагмент "смешного" разговора со студентом университета в США.
- Так у тебя есть один Биткоин?
- Да, купил за 4000 долларов.
- А вот он прыгнул до 13 926 вчера - ты не хотел бы его продать и заработать сразу 10 000 долларов?
- Нет, не хотел бы... Зачем мне 10 000 долларов? Мне деньги не нужны...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Чет 27 чер, 2019 22:42
СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ В АНТАЛИИ НА "НУЛЕВОМ" ЭТАЖЕ?
В Турции используется "европейская система" нумерации этажей.
То, что у нас принято называть "Этаж один" - в Турции это этаж номер нуль, а точнее, "земляной этаж" или правильнее - "гириш" этаж, по-турецки: "бахче кат", чаще произносят "гириш кат".
Считается, что это - неудачный выбор и квартиры на таком "гириш" этаже всегда существенно дешевле, даже если их площадь больше.
Вот свежий пример такой квартиры в приличном комплексе в моем районе.
Эта квартира - "1+1" - обычно такие квартиры имеют площадь в 51-55 кв. м.
Какие я вижу достоинства и недостатки?
Недостатки:
- как правило, огромный балкон, который надо (а, может, и не надо) стеклить.
- как правило все видят, что у вас на балконе...
- считается, что окна квартиры на "нулевом" этаже надо закрывать решётками.
Достоинства:
- в половине случаев (зависит от планировки дома) покупатель получит очень приятный бонус: свои 0.5-1-2 сотки (!!!) ухоженного газона.
- возможность хранения велосипеда.
- если у вас малые дети - проще попасть квартиру с коляской.
- самое главное: как правило, цена ниже процентов на 20. Например, вот такую квартиру сейчас выставили в продажу за 35 000 евро.
А так все, как обычно в Анталии и конкретно в моем микрорайоне:
Комплекс состоит из двух четырехэтажных домов, хороший бассейн, автостоянка, на территории - сад, цветы и пальмы.
Горы рядом, море — пляж Коньяалты - пешком 25 минут.
Остановки автобусов - прямо возле комплекса.
Рядом супермаркеты: Мигрос, Сarrefour, Мэтро, Тахтакале, Бим, ŞOK (ШОК), пекарня, кафе...
Айдат (квартплата) 85 лир. Летом 100 лир (примерно 400 гривен в месяц).
Ну вот и думай, стоит или не стоит брать для себя любимого "гириш кат"...
Что интересно, в моем доме Председатель ОСББ - именно живет на "гириш кат".
Он сделал так:
- половина огромного балкона со стороны автопарковки нашего дома застеклена: там у него выход из кухни и он поставил холодильник. Прямо под его балконом всегда припарковано его авто...
- половина балкона со стороны бассейна на застеклена - стоят кресла и стол - поверьте, просто балдежный у него вид на себя, любимого, и на плавательный бассейн... Реально классно.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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