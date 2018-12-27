Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:47

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иностранных

5396669 написав: Есть 2 сдающихся объекта в Буче (Парк Таун), инвестиция в 2 кв в центре Киева.

... в том числе и купить виллу в Анталии.

Есть 2 сдающихся объекта в Буче (Парк Таун), инвестиция в 2 кв в центре Киева.... в том числе и купить виллу в Анталии.

Доход от сдачи жилья даже двух квартир позволяет реально ЖИТЬ в шоколаде в Анталии.

Ничего личного, просто статистика:Турцию в первые пять месяцев 2019 года посетиличтоаналогичного периода прошлого года.(Если точно: 12 миллионов 757 тысяч 522гостей).Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства культуры и туризма Турции.Личное, для, которая мне как-то сделала замечание, что я назвал Анталию "международных курортом":туристическими регионами Турции сталиСтамбул и Мугла.Ну вот, смело и честно напишу еще раз: У меня квартира - на международном курорте!Похоже Вы на верном пути всех моих приятелей, имеющих под сдачу от 2-х до 6 квартир на территории Украины.И потому пару слов об арифметике (форумчанинменя подправит в некоторых цифрах):1) Если вы сдаете 4 квартиры, то имеете ежемесячный доход примерно в 40 000 гривен. Много это или мало? Такую зарплату получают вообще-то многие, например, сын моей племянницы, который основал с нуля свою фирму и ведет очень успешный бизнес. Такую зарплату получает мой кум - который стал председателем "Об"єднаної територіальної громади" - там колхозники-селяне решили, что построят коммунизм на территории трех отдельно взятых нищих сел - и Вы знаете, почти получилось: в кабинетах ОТГ сидят 15 человек, получающих в простом украинском селе от 10 000 гривен до 40 000 гривен в месяц. Но все это - достаточно хлопотные вещи, требующие отдачи с утра до вечера. На кума вон - то анонимки, то бесконечные жалобы...А вот 40 000 гривен в месяц от сдачи жилья НЕ требуют отдачи с утра до вечера.2) Вот я думал тоже: лучше или не лучше иметь квартиру/виллу в Анталии примерно за 150 000 долларов или дороже?Виллы в Анталии обычно имеют площадь в 300 квадратов и продаются по стандартной цене в 1000 долларов за квадрат.Шикарные новенькие квартиры - примерно по 120 000 долларов. Это оборудованные по последнему слову техники и с дизайнерским ремонтом.Вот пришел к выводу, что это - не рационально.Конечно, если человек в нищей стране - коей является - нельзя правду скрывать - Украина - наворовал миллион долларов - то грех не купить виллу за 250 000 евро в Кушадасы и еще в благодарность за такую инвестицию получить гражданство Турецкой республики.Но все нужно положить на часу весов.Тут есть одна неприятность: ЖИЗНЬ КОРОТКА.И если вы нахомячили немного бабла, то надо вовремя остановиться и оглянуться вокруг.Не стоит выбрасывать 120 000 долларов на покупку шикарной квартиры в Анталии или железобетонного параллелепипеда в Киеве.Лучше купить квартиру в Анталии за половину - за 60 000 долларов - и оставшиеся 60 000 долларов положить в турецкий банк по 23,5% годовых и наслаждаться путешествиями и отдыхом.На эту тему - анекдот. Услышан в одном ОЧЕНЬ высоком кабинете.- Тихое раннее лесное утро... Река... Ивы над рекой...По реке медленно и важно плывет - извините - дерьмо. Наслаждается тихим ранним утром и ивами над рекой...Внезапно его обгоняет резвый быстроплывущий отважный смелый апельсин.Дерьмо продолжает плыть медленно и важно, наслаждаясь ивами над рекой.Внезапно произносит: "Вчера я тоже было апельсином..."Отредактировано и добавлено в полночь по Киеву или в 14-00 по времени Сан Франциско.Мы выходим в поход: очередной раз пешком перейти Golden Gate bridge.Вчера - примерно в 18-30 - я его пересёк за рулем автомобиля...