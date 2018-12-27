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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:47

Ничего личного, просто статистика:
Турцию в первые пять месяцев 2019 года посетили почти 13 миллионов (!!!) иностранных туристов, что на 11,3% больше аналогичного периода прошлого года.
(Если точно: 12 миллионов 757 тысяч 522 иностранных гостей).
Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства культуры и туризма Турции.
Личное, для stm, которая мне как-то сделала замечание, что я назвал Анталию "международных курортом":
Наиболее посещаемыми туристическими регионами Турции стали Анталья, Стамбул и Мугла.
http://basin.ktb.gov.tr/TR-239074/turiz ... -ayi-.html

Ну вот, смело и честно напишу еще раз: У меня квартира - на международном курорте!

Криворожско-киевско-турецкая арифметика
  5396669 написав:Есть 2 сдающихся объекта в Буче (Парк Таун), инвестиция в 2 кв в центре Киева.
... в том числе и купить виллу в Анталии.


Похоже Вы на верном пути всех моих приятелей, имеющих под сдачу от 2-х до 6 квартир на территории Украины.
И потому пару слов об арифметике (форумчанин 5396669 меня подправит в некоторых цифрах):
1) Если вы сдаете 4 квартиры, то имеете ежемесячный доход примерно в 40 000 гривен. Много это или мало? Такую зарплату получают вообще-то многие, например, сын моей племянницы, который основал с нуля свою фирму и ведет очень успешный бизнес. Такую зарплату получает мой кум - который стал председателем "Об"єднаної територіальної громади" - там колхозники-селяне решили, что построят коммунизм на территории трех отдельно взятых нищих сел - и Вы знаете, почти получилось: в кабинетах ОТГ сидят 15 человек, получающих в простом украинском селе от 10 000 гривен до 40 000 гривен в месяц. Но все это - достаточно хлопотные вещи, требующие отдачи с утра до вечера. На кума вон - то анонимки, то бесконечные жалобы...

А вот 40 000 гривен в месяц от сдачи жилья НЕ требуют отдачи с утра до вечера.
Доход от сдачи жилья даже двух квартир позволяет реально ЖИТЬ в шоколаде в Анталии.

2) Вот я думал тоже: лучше или не лучше иметь квартиру/виллу в Анталии примерно за 150 000 долларов или дороже?
Виллы в Анталии обычно имеют площадь в 300 квадратов и продаются по стандартной цене в 1000 долларов за квадрат.
Шикарные новенькие квартиры - примерно по 120 000 долларов. Это оборудованные по последнему слову техники и с дизайнерским ремонтом.
Вот пришел к выводу, что это - не рационально.
Конечно, если человек в нищей стране - коей является - нельзя правду скрывать - Украина - наворовал миллион долларов - то грех не купить виллу за 250 000 евро в Кушадасы и еще в благодарность за такую инвестицию получить гражданство Турецкой республики.
Но все нужно положить на часу весов.
Тут есть одна неприятность: ЖИЗНЬ КОРОТКА.
И если вы нахомячили немного бабла, то надо вовремя остановиться и оглянуться вокруг.
Не стоит выбрасывать 120 000 долларов на покупку шикарной квартиры в Анталии или железобетонного параллелепипеда в Киеве.
Лучше купить квартиру в Анталии за половину - за 60 000 долларов - и оставшиеся 60 000 долларов положить в турецкий банк по 23,5% годовых и наслаждаться путешествиями и отдыхом.

На эту тему - анекдот. Услышан в одном ОЧЕНЬ высоком кабинете.
- Тихое раннее лесное утро... Река... Ивы над рекой...
По реке медленно и важно плывет - извините - дерьмо. Наслаждается тихим ранним утром и ивами над рекой...
Внезапно его обгоняет резвый быстроплывущий отважный смелый апельсин.
Дерьмо продолжает плыть медленно и важно, наслаждаясь ивами над рекой.
Внезапно произносит: "Вчера я тоже было апельсином..."

P.S. Отредактировано и добавлено в полночь по Киеву или в 14-00 по времени Сан Франциско.
Мы выходим в поход: очередной раз пешком перейти Golden Gate bridge.
Вчера - примерно в 18-30 - я его пересёк за рулем автомобиля...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:34

  vitaliian написав:Frant под моим домом скверик полностью изгаженный собачниками, точнее их питомцами. Тоже русский мир виноват? Очень удобно гадить, а во всех бедах обвинять кого-то. Я не защитник русского мира, но такая позиция как у вас неконструктивна. В себе надо искать причину всех бед.


В эти дни по просьбе бабушки 77 лет- коренной гражданки США - гуляю с её собачкой - кобель Лабрадор, которому 12 лет (бабушка - как и все бабушки в 77 лет - улетела проведать одноклассницу в Канаду) - по улицам города на берегу Тихого океана.
К поводку - так положено - привязаны 2 (два) кулька для сбора кала от собачки.
Не дай Бог, чтобы собачка сошла с тротуара на Privat property - газон перед домом - и накакала.
Немедленно собрать все и нести не в урну поблизости - она тоже Privat property - а к себе домой.
Не согласен - смотрите вестерны про жизнь в США в 19-веке: все решает наган или револьвер...
Ну если совсем тупой - винтовка ...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Насчет вилла/квартира - полностью согласен - не стоит оно того... Тем более квартиры в домах не муравейниках..
Мне после моих 54м2 думаю и до 100квадратов хватит с головой... 150 будет перебор...

Я по той же причине (большая площадь, хлопоты и заботы в обслуживании) - даже не рассматриваю покупку дома в Киеве.

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