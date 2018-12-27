Турцию в первые пять месяцев 2019 года посетили почти 13 миллионов (!!!) иностранных туристов, что на 11,3% больше аналогичного периода прошлого года.
(Если точно: 12 миллионов 757 тысяч 522 иностранных гостей).
Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства культуры и туризма Турции.
Личное, для stm, которая мне как-то сделала замечание, что я назвал Анталию "международных курортом":
Наиболее посещаемыми туристическими регионами Турции стали Анталья, Стамбул и Мугла.
Ну вот, смело и честно напишу еще раз: У меня квартира - на международном курорте!
Криворожско-киевско-турецкая арифметика
Похоже Вы на верном пути всех моих приятелей, имеющих под сдачу от 2-х до 6 квартир на территории Украины.
И потому пару слов об арифметике (форумчанин 5396669 меня подправит в некоторых цифрах):
1) Если вы сдаете 4 квартиры, то имеете ежемесячный доход примерно в 40 000 гривен. Много это или мало? Такую зарплату получают вообще-то многие, например, сын моей племянницы, который основал с нуля свою фирму и ведет очень успешный бизнес. Такую зарплату получает мой кум - который стал председателем "Об"єднаної територіальної громади" - там колхозники-селяне решили, что построят коммунизм на территории трех отдельно взятых нищих сел - и Вы знаете, почти получилось: в кабинетах ОТГ сидят 15 человек, получающих в простом украинском селе от 10 000 гривен до 40 000 гривен в месяц. Но все это - достаточно хлопотные вещи, требующие отдачи с утра до вечера. На кума вон - то анонимки, то бесконечные жалобы...
А вот 40 000 гривен в месяц от сдачи жилья НЕ требуют отдачи с утра до вечера.
Доход от сдачи жилья даже двух квартир позволяет реально ЖИТЬ в шоколаде в Анталии.
2) Вот я думал тоже: лучше или не лучше иметь квартиру/виллу в Анталии примерно за 150 000 долларов или дороже?
Виллы в Анталии обычно имеют площадь в 300 квадратов и продаются по стандартной цене в 1000 долларов за квадрат.
Шикарные новенькие квартиры - примерно по 120 000 долларов. Это оборудованные по последнему слову техники и с дизайнерским ремонтом.
Вот пришел к выводу, что это - не рационально.
Конечно, если человек в нищей стране - коей является - нельзя правду скрывать - Украина - наворовал миллион долларов - то грех не купить виллу за 250 000 евро в Кушадасы и еще в благодарность за такую инвестицию получить гражданство Турецкой республики.
Но все нужно положить на часу весов.
Тут есть одна неприятность: ЖИЗНЬ КОРОТКА.
И если вы нахомячили немного бабла, то надо вовремя остановиться и оглянуться вокруг.
Не стоит выбрасывать 120 000 долларов на покупку шикарной квартиры в Анталии или железобетонного параллелепипеда в Киеве.
Лучше купить квартиру в Анталии за половину - за 60 000 долларов - и оставшиеся 60 000 долларов положить в турецкий банк по 23,5% годовых и наслаждаться путешествиями и отдыхом.
На эту тему - анекдот. Услышан в одном ОЧЕНЬ высоком кабинете.
- Тихое раннее лесное утро... Река... Ивы над рекой...
По реке медленно и важно плывет - извините - дерьмо. Наслаждается тихим ранним утром и ивами над рекой...
Внезапно его обгоняет резвый быстроплывущий отважный смелый апельсин.
Дерьмо продолжает плыть медленно и важно, наслаждаясь ивами над рекой.
Внезапно произносит: "Вчера я тоже было апельсином..."
P.S. Отредактировано и добавлено в полночь по Киеву или в 14-00 по времени Сан Франциско.
Мы выходим в поход: очередной раз пешком перейти Golden Gate bridge.
Вчера - примерно в 18-30 - я его пересёк за рулем автомобиля...