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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 22:47

Ничего личного, просто статистика:
Турцию в первые пять месяцев 2019 года посетили почти 13 миллионов (!!!) иностранных туристов, что на 11,3% больше аналогичного периода прошлого года.
(Если точно: 12 миллионов 757 тысяч 522 иностранных гостей).
Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства культуры и туризма Турции.
Личное, для stm, которая мне как-то сделала замечание, что я назвал Анталию "международных курортом":
Наиболее посещаемыми туристическими регионами Турции стали Анталья, Стамбул и Мугла.
http://basin.ktb.gov.tr/TR-239074/turiz ... -ayi-.html

Ну вот, смело и честно напишу еще раз: У меня квартира - на международном курорте!

Криворожско-киевско-турецкая арифметика
  5396669 написав:Есть 2 сдающихся объекта в Буче (Парк Таун), инвестиция в 2 кв в центре Киева.
... в том числе и купить виллу в Анталии.


Похоже Вы на верном пути всех моих приятелей, имеющих под сдачу от 2-х до 6 квартир на территории Украины.
И потому пару слов об арифметике (форумчанин 5396669 меня подправит в некоторых цифрах):
1) Если вы сдаете 4 квартиры, то имеете ежемесячный доход примерно в 40 000 гривен. Много это или мало? Такую зарплату получают вообще-то многие, например, сын моей племянницы, который основал с нуля свою фирму и ведет очень успешный бизнес. Такую зарплату получает мой кум - который стал председателем "Об"єднаної територіальної громади" - там колхозники-селяне решили, что построят коммунизм на территории трех отдельно взятых нищих сел - и Вы знаете, почти получилось: в кабинетах ОТГ сидят 15 человек, получающих в простом украинском селе от 10 000 гривен до 40 000 гривен в месяц. Но все это - достаточно хлопотные вещи, требующие отдачи с утра до вечера. На кума вон - то анонимки, то бесконечные жалобы...

А вот 40 000 гривен в месяц от сдачи жилья НЕ требуют отдачи с утра до вечера.
Доход от сдачи жилья даже двух квартир позволяет реально ЖИТЬ в шоколаде в Анталии.

2) Вот я думал тоже: лучше или не лучше иметь квартиру/виллу в Анталии примерно за 150 000 долларов или дороже?
Виллы в Анталии обычно имеют площадь в 300 квадратов и продаются по стандартной цене в 1000 долларов за квадрат.
Шикарные новенькие квартиры - примерно по 120 000 долларов. Это оборудованные по последнему слову техники и с дизайнерским ремонтом.
Вот пришел к выводу, что это - не рационально.
Конечно, если человек в нищей стране - коей является - нельзя правду скрывать - Украина - наворовал миллион долларов - то грех не купить виллу за 250 000 евро в Кушадасы и еще в благодарность за такую инвестицию получить гражданство Турецкой республики.
Но все нужно положить на часу весов.
Тут есть одна неприятность: ЖИЗНЬ КОРОТКА.
И если вы нахомячили немного бабла, то надо вовремя остановиться и оглянуться вокруг.
Не стоит выбрасывать 120 000 долларов на покупку шикарной квартиры в Анталии или железобетонного параллелепипеда в Киеве.
Лучше купить квартиру в Анталии за половину - за 60 000 долларов - и оставшиеся 60 000 долларов положить в турецкий банк по 23,5% годовых и наслаждаться путешествиями и отдыхом.

На эту тему - анекдот. Услышан в одном ОЧЕНЬ высоком кабинете.
- Тихое раннее лесное утро... Река... Ивы над рекой...
По реке медленно и важно плывет - извините - дерьмо. Наслаждается тихим ранним утром и ивами над рекой...
Внезапно его обгоняет резвый быстроплывущий отважный смелый апельсин.
Дерьмо продолжает плыть медленно и важно, наслаждаясь ивами над рекой.
Внезапно произносит: "Вчера я тоже было апельсином..."

P.S. Отредактировано и добавлено в полночь по Киеву или в 14-00 по времени Сан Франциско.
Мы выходим в поход: очередной раз пешком перейти Golden Gate bridge.
Вчера - примерно в 18-30 - я его пересёк за рулем автомобиля...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:34

  vitaliian написав:Frant под моим домом скверик полностью изгаженный собачниками, точнее их питомцами. Тоже русский мир виноват? Очень удобно гадить, а во всех бедах обвинять кого-то. Я не защитник русского мира, но такая позиция как у вас неконструктивна. В себе надо искать причину всех бед.


В эти дни по просьбе бабушки 77 лет- коренной гражданки США - гуляю с её собачкой - кобель Лабрадор, которому 12 лет (бабушка - как и все бабушки в 77 лет - улетела проведать одноклассницу в Канаду) - по улицам города на берегу Тихого океана.
К поводку - так положено - привязаны 2 (два) кулька для сбора кала от собачки.
Не дай Бог, чтобы собачка сошла с тротуара на Privat property - газон перед домом - и накакала.
Немедленно собрать все и нести не в урну поблизости - она тоже Privat property - а к себе домой.
Не согласен - смотрите вестерны про жизнь в США в 19-веке: все решает наган или револьвер...
Ну если совсем тупой - винтовка ...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 10:36

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Насчет вилла/квартира - полностью согласен - не стоит оно того... Тем более квартиры в домах не муравейниках..
Мне после моих 54м2 думаю и до 100квадратов хватит с головой... 150 будет перебор...

Я по той же причине (большая площадь, хлопоты и заботы в обслуживании) - даже не рассматриваю покупку дома в Киеве.

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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Вариант прогулки #2 заинтересовал, но идти в кемер на автобус и назад не вариант... Проще будет уже на такси... Но тут конечно сдерут по полной)))

Узнали, детей можно на день сдать в рикси клаб в отеле под полный присмотр.

Насчет мирового курорта подтверждаю - сейчас в отеле не так уж и много русской речи несмотря на то, что отель популярен именно в наших кругах - Риксос Сангейт.

Но для себя понял, что буду завязывать с "ALL". Ну не пользуюсь на все 100, таким отдыхом. Пью мало, ем в меру ... )))
Можно пробовать Европу "на завтраках" )))
Уверен, что сервис будет не тот, но можно взять авто и покататься (Италия, Хорватия, Черногория).

Следующий отдых - конец августа в Сан Франциско (ну и там маршрут на 11 дней планируем пока) + суточные стыковки в Париже и Амстердаме.
У меня с женой визы были. Доки детей отправил по почте, но видать были вопросы - пригласили "пообщаться" )))
На прошлой неделе пришли паспорта дочке виза на 5 лет, младшему на 10!
А у нас с женой до 2026.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:47

  5396669 написав:
Но для себя понял, что буду завязывать с "ALL". Ну не пользуюсь на все 100, таким отдыхом. Пью мало, ем в меру ... )))
Можно пробовать Европу "на завтраках" )))
Уверен, что сервис будет не тот, но можно взять авто и покататься (Италия, Хорватия, Черногория).



У Туреччині є варіанти у нормальних готелях, 1 лінії не "ALL"?
Також би не проти не користуватись деякими їх навязаними в "ALL" пропозиціями

Європа на сніданках :D схуднете так :D обід і вечеря по бідному по 30-40євро на дорослого щоразу
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:53

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

jump написав:
  5396669 написав:
Но для себя понял, что буду завязывать с "ALL". Ну не пользуюсь на все 100, таким отдыхом. Пью мало, ем в меру ... )))
Можно пробовать Европу "на завтраках" )))
Уверен, что сервис будет не тот, но можно взять авто и покататься (Италия, Хорватия, Черногория).



У Туреччині є варіанти у нормальних готелях, 1 лінії не "ALL"?
Також би не проти не користуватись деякими їх навязаними в "ALL" пропозиціями

Європа на сніданках :D схуднете так :D обід і вечеря по бідному по 30-40євро на дорослого щоразу
Ну может это я просто "объелся" (если говорить культурно). :)
Попробую ту Европу и сбегу назад к берегу заморскому.

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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 14:34

  5396669 написав:Вариант прогулки #2 заинтересовал, но идти в кемер на автобус и назад не вариант... Проще будет уже на такси... Но тут конечно сдерут по полной)))

Узнали, детей можно на день сдать в рикси клаб в отеле под полный присмотр.

Насчет мирового курорта подтверждаю - сейчас в отеле не так уж и много русской речи несмотря на то, что отель популярен именно в наших кругах - Риксос Сангейт.

Но для себя понял, что буду завязывать с "ALL". Ну не пользуюсь на все 100, таким отдыхом. Пью мало, ем в меру ... )))
Можно пробовать Европу "на завтраках" )))
Уверен, что сервис будет не тот, но можно взять авто и покататься (Италия, Хорватия, Черногория).

Следующий отдых - конец августа в Сан Франциско (ну и там маршрут на 11 дней планируем пока) + суточные стыковки в Париже и Амстердаме.
У меня с женой визы были. Доки детей отправил по почте, но видать были вопросы - пригласили "пообщаться" )))
На прошлой неделе пришли паспорта дочке виза на 5 лет, младшему на 10!
А у нас с женой до 2026.

З "ALL INCLUSIVE ",вже давно нікуди не їду. Тільки апартменти і на місяць не менше по тиждню в різних локаціях.
Тиждень в Анталії, тиждень в Кемері,тиждень в Бодрумі, тиждень в Греції.
Так значно цікавіше і ще й дешевше.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 18:30

  5396669 написав:Вариант прогулки #2 заинтересовал, но идти в кемер на автобус и назад не вариант... Проще будет уже на такси... Но тут конечно сдерут по полной)))


Там самое смешное, что такси из Кемера будет ехать столько же, сколько и автобус.
А стоить будет немало. Автобусы все с кондиционером, кстати.
Я бы уж рекомендовал на такси поездить тогда в самой Анталии.
Кстати, такси в Турции признано одним из самых демократичных по ценам в мире.
Кроме того, дорога из Кемера в Анталию - райское наслаждение: горы+море! То есть можно ехать не очень быстро. Кстати, возьмите с собой документы: на трассе "Кемер-Анталия" редко, но бывает контроль полицией документов.

х х х
Вчера был диспут по обучению детей в школе в Анталии.
Есть плюсы и минусы.
Хуже всего произошло с россиянами: в Анталии для них есть две школы с русским языком обучения: одна недалеко от меня - в микрорайоне Sarisu, а вторая в микрораойне Lara.
Прикол в том, что в первой завуч - ранее работала в женской тюрьме надзирателем.
Кроме того: сумасшедшие цены дерут и вроде как не выдают никаких документов об окончании школы. Книги привозят из РФ в ручной клади и не всем школьникам достаются.

По общему мнению участников диспута нужно отдавать детей на обучение в турецкую школу с обучением на турецком языке.
"2-в-1" - дети учатся бесплатно и еще и изучают сразу 2 иностранных языка: турецкий и английский.
Для украинцев тут в Анталии такой "зеленый свет" включен: при Консульстве Украины в Анталии работает "Воскресная" школа с украинским языком обучения.
Кроме того, открывается путь к поступлению в один из турецких университетов (недавно Указом президента Турецкой республики отменена квота на обучение в турецких университетах иностранцев в 50%).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 19:49

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Насчет цены экскурсий.
Это цены за пределами отеля. ЗображенняЗображення

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