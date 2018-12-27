Додано: Суб 29 чер, 2019 23:31

jump написав: sinus написав: З "ALL INCLUSIVE ",вже давно нікуди не їду. Тільки апартменти і на місяць не менше по тиждню в різних локаціях.

Тиждень в Анталії, тиждень в Кемері,тиждень в Бодрумі, тиждень в Греції.

Так значно цікавіше і ще й дешевше. З "ALL INCLUSIVE ",вже давно нікуди не їду. Тільки апартменти і на місяць не менше по тиждню в різних локаціях.Тиждень в Анталії, тиждень в Кемері,тиждень в Бодрумі, тиждень в Греції.Так значно цікавіше і ще й дешевше.



хто готує їсти і як виходить дешевше? хто готує їсти і як виходить дешевше?

Як виходить дешевше, то краще ніж Акурт я не розповім.Але це не головне, а головне це мета відпочити, тільки от у кожного розуміння відпочинку індівідуальне.Мені, наприклад, подобається активний відпочинок і самостійне обстеження місцевості, а для цієї мети липень та серпень не підходять, бо дуже спекотно. По такій спеці час не мандрувати,а під кондіционером сидіти, що і роблять відпочиваючі готелів.Не підходить і прив'язка до одного місця, а також нема мети, як у більшості шанувальників "all inclusive ", якомога більше всього з'їсти та випити, бо як вони кажуть -я ж немалі гроші заплатив.Тому мені більш подобається період в Туреччині з 20 мая по 20 червня, або з 20 вересня по 20 жовтня.Квитки на літак купуйте заздалегідь і багато грошей заощадите.А хто готує їсти? А що там готувати?З ранку легкий сніданок з купленого в магазині -чи то яєчня, чи той же йогурт,бутерброди.Обід по обставинам, якщо зголоднів, то в місцевому кафе.А вечерю можна і приготувати.Але то все обійдеться вам не більше, ніж Акурт пише скільки він витрачає на місяць.Тільки аренда буде десь 500 доларів на тиждень,бо короткострокова.Розрахунок: квитки на літак-300-400 на двох туди і назад. Аренда 2000 і їжа з транспортом десь 1000. Разом 3400, але це по багатому, можна на аренді, та їжі теж заощадити, якщо заздалегідь пошукати ретельно варіанти житла, чи його відстань від моря, а їсти в кафе не кожен день.І порахуйте та порівняйте з цінами на готель, який вам подобається протягом місяця і порівняйте який відпочинок вам більше подобається: за 2000-3000 жаритися на сонці, об'їдатися та напиватися в готелі в липні чи в серпні, сидячи під кондіционером, але тільки тиждень.Чи цікаво провести час,та набратися нових сил та вражень при здоровому харчуванні за ті ж кошти, але цілий місяць тільки в червні, або в вересні?