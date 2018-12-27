RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 329330331332
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 23:31

  jump написав:
  sinus написав:З "ALL INCLUSIVE ",вже давно нікуди не їду. Тільки апартменти і на місяць не менше по тиждню в різних локаціях.
Тиждень в Анталії, тиждень в Кемері,тиждень в Бодрумі, тиждень в Греції.
Так значно цікавіше і ще й дешевше.


хто готує їсти і як виходить дешевше? :wink:


Як виходить дешевше, то краще ніж Акурт я не розповім.
Але це не головне, а головне це мета відпочити, тільки от у кожного розуміння відпочинку індівідуальне.
Мені, наприклад, подобається активний відпочинок і самостійне обстеження місцевості, а для цієї мети липень та серпень не підходять, бо дуже спекотно. По такій спеці час не мандрувати,а під кондіционером сидіти, що і роблять відпочиваючі готелів.

Не підходить і прив'язка до одного місця, а також нема мети, як у більшості шанувальників "all inclusive ", якомога більше всього з'їсти та випити, бо як вони кажуть -я ж немалі гроші заплатив.

Тому мені більш подобається період в Туреччині з 20 мая по 20 червня, або з 20 вересня по 20 жовтня.
Квитки на літак купуйте заздалегідь і багато грошей заощадите.
А хто готує їсти? А що там готувати?
З ранку легкий сніданок з купленого в магазині -чи то яєчня, чи той же йогурт,бутерброди.
Обід по обставинам, якщо зголоднів, то в місцевому кафе.
А вечерю можна і приготувати.
Але то все обійдеться вам не більше, ніж Акурт пише скільки він витрачає на місяць.
Тільки аренда буде десь 500 доларів на тиждень,бо короткострокова.
Розрахунок: квитки на літак-300-400 на двох туди і назад. Аренда 2000 і їжа з транспортом десь 1000. Разом 3400, але це по багатому, можна на аренді, та їжі теж заощадити, якщо заздалегідь пошукати ретельно варіанти житла, чи його відстань від моря, а їсти в кафе не кожен день.
І порахуйте та порівняйте з цінами на готель, який вам подобається протягом місяця і порівняйте який відпочинок вам більше подобається: за 2000-3000 жаритися на сонці, об'їдатися та напиватися в готелі в липні чи в серпні, сидячи під кондіционером, але тільки тиждень.
Чи цікаво провести час,та набратися нових сил та вражень при здоровому харчуванні за ті ж кошти, але цілий місяць тільки в червні, або в вересні?
sinus
 
Повідомлень: 482
З нами з: 06.11.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 329330331332
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 389, 390, 391
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
3906 341700
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 17:08
flyman
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 6, 7, 8
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
74 12030
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 12:14
change_pm
Про нерухомість у Києві останнім часом 1, 2, 3, 4, 5
RealtyExpert » Пон 20 тра, 2019 17:04
41 3987
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 чер, 2019 13:44
RealtyExpert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72761)
30.06.2019 00:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.