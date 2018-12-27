Додано: Нед 30 чер, 2019 08:54

Якщо з самостійними экскурсіями та відпочинком на морі, то я би радив так:

- брати авіабілети самостійно - або Пегасус, або чартери.

- бронювати авто напрокат - при оренді більше, як 3 доби - 15-17 ойро на добу виходить. Це десь 100 турецьких лір на добу. Для порівняння: таксі в один бік з аеропорту до района Коньяалти - теж 100 лір. Тобто забронювати авто з отриманням в аеропорту і забронювати готель на пару днів в Анталії. В Анталії відвідати нову чудову набережну Коньяалти, піднятися на канатній дорозі на холм Тахтакале, прогулятися пішки по старому місту Калєчії - можна йти пішки від вулиці Гюллюк (припаркуватися на одній із паралельних вуличок) до старовинного міста і там провести пару годин. І обов"язково - то недалеко - староримське місто Термессос на північному заході Анталії (чудові старовинні руїни та амфітеатр).

- бронювати готелі на Букінгі - восени зазвичай буває по 10-15 ойро на добу - навіть в старовинному місті Калєчії в центрі Анталії. Бажано бронювати із сніданками, щоби не бігати зранку. Можна бронювати на airbnb - там ціни бувають по 20 ойро на добу.

- далі бронювати готелі по 2 доби в різних містах вздовж Середземного моря від Анталії до Олюденіза.

- один-два дня - в Олімпусі - там є готелі з напівпансіоном по 25 доларів на день - і райське місце на землі. Вхід на пляж Олімпуса - платний, і дуже дорого, ще й парковка платна, але є така хитрість: якщо заїхати не з боку Олімпуса, а з іншого боку пляжу - треба повернути до моря на один поворот на трасі ліворуч раніше - через Чирали (Cirali) - поставте на навігаторі Olуmpоs lodge - зможете виїхати на авто прямо на пляж. Ще й безкоштовно. Від Чералі піднімитеся пішки в долину вогнів - класне місце!

- один-два дня - Адрасан - там є готелі з напівпансіоном по 25 доларів на день - і райське місце на землі. Бухта з чудовим пляжем!

- один-два дня - півострів Каш - просто Рай. Готелі дорогі.

- один-два дня - Калкан - просто заради того, щоби провести один день на знаменитому пляжі Капуташ. В Калкані бронювати будь-який готель і можна подалі від моря, бо вам буде потрібний пляж Капуташ (7 км від Калкана).

- один-два дня - там готелі дорогі - Олюденіз.

Вражень буде - по горло...

Востаннє редагувалось akurt в Нед 30 чер, 2019 09:18, всього редагувалось 1 раз.

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