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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 29 чер, 2019 23:31
jump написав: sinus написав:
З "ALL INCLUSIVE ",вже давно нікуди не їду. Тільки апартменти і на місяць не менше по тиждню в різних локаціях.
Тиждень в Анталії, тиждень в Кемері,тиждень в Бодрумі, тиждень в Греції.
Так значно цікавіше і ще й дешевше.
хто готує їсти і як виходить дешевше?
Як виходить дешевше, то краще ніж Акурт я не розповім.
Але це не головне, а головне це мета відпочити, тільки от у кожного розуміння відпочинку індівідуальне.
Мені, наприклад, подобається активний відпочинок і самостійне обстеження місцевості, а для цієї мети липень та серпень не підходять, бо дуже спекотно. По такій спеці час не мандрувати,а під кондіционером сидіти, що і роблять відпочиваючі готелів.
Не підходить і прив'язка до одного місця, а також нема мети, як у більшості шанувальників "all inclusive ", якомога більше всього з'їсти та випити, бо як вони кажуть -я ж немалі гроші заплатив.
Тому мені більш подобається період в Туреччині з 20 мая по 20 червня, або з 20 вересня по 20 жовтня.
Квитки на літак купуйте заздалегідь і багато грошей заощадите.
А хто готує їсти? А що там готувати?
З ранку легкий сніданок з купленого в магазині -чи то яєчня, чи той же йогурт,бутерброди.
Обід по обставинам, якщо зголоднів, то в місцевому кафе.
А вечерю можна і приготувати.
Але то все обійдеться вам не більше, ніж Акурт пише скільки він витрачає на місяць.
Тільки аренда буде десь 500 доларів на тиждень,бо короткострокова.
Розрахунок: квитки на літак-300-400 на двох туди і назад. Аренда 2000 і їжа з транспортом десь 1000. Разом 3400, але це по багатому, можна на аренді, та їжі теж заощадити, якщо заздалегідь пошукати ретельно варіанти житла, чи його відстань від моря, а їсти в кафе не кожен день.
І порахуйте та порівняйте з цінами на готель, який вам подобається протягом місяця і порівняйте який відпочинок вам більше подобається: за 2000-3000 жаритися на сонці, об'їдатися та напиватися в готелі в липні чи в серпні, сидячи під кондіционером, але тільки тиждень.
Чи цікаво провести час,та набратися нових сил та вражень при здоровому харчуванні за ті ж кошти, але цілий місяць тільки в червні, або в вересні?
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sinus
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Додано: Нед 30 чер, 2019 08:54
Якщо з самостійними экскурсіями та відпочинком на морі, то я би радив так:
- брати авіабілети самостійно - або Пегасус, або чартери.
- бронювати авто напрокат - при оренді більше, як 3 доби - 15-17 ойро на добу виходить. Це десь 100 турецьких лір на добу. Для порівняння: таксі в один бік з аеропорту до района Коньяалти - теж 100 лір. Тобто забронювати авто з отриманням в аеропорту і забронювати готель на пару днів в Анталії. В Анталії відвідати нову чудову набережну Коньяалти, піднятися на канатній дорозі на холм Тахтакале, прогулятися пішки по старому місту Калєчії - можна йти пішки від вулиці Гюллюк (припаркуватися на одній із паралельних вуличок) до старовинного міста і там провести пару годин. І обов"язково - то недалеко - староримське місто Термессос на північному заході Анталії (чудові старовинні руїни та амфітеатр).
- бронювати готелі на Букінгі - восени зазвичай буває по 10-15 ойро на добу - навіть в старовинному місті Калєчії в центрі Анталії. Бажано бронювати із сніданками, щоби не бігати зранку. Можна бронювати на airbnb - там ціни бувають по 20 ойро на добу.
- далі бронювати готелі по 2 доби в різних містах вздовж Середземного моря від Анталії до Олюденіза.
- один-два дня - в Олімпусі - там є готелі з напівпансіоном по 25 доларів на день - і райське місце на землі. Вхід на пляж Олімпуса - платний, і дуже дорого, ще й парковка платна, але є така хитрість: якщо заїхати не з боку Олімпуса, а з іншого боку пляжу - треба повернути до моря на один поворот на трасі ліворуч раніше - через Чирали (Cirali) - поставте на навігаторі Olуmpоs lodge - зможете виїхати на авто прямо на пляж. Ще й безкоштовно. Від Чералі піднімитеся пішки в долину вогнів - класне місце!
- один-два дня - Адрасан - там є готелі з напівпансіоном по 25 доларів на день - і райське місце на землі. Бухта з чудовим пляжем!
- один-два дня - півострів Каш - просто Рай. Готелі дорогі.
- один-два дня - Калкан - просто заради того, щоби провести один день на знаменитому пляжі Капуташ. В Калкані бронювати будь-який готель і можна подалі від моря, бо вам буде потрібний пляж Капуташ (7 км від Калкана).
- один-два дня - там готелі дорогі - Олюденіз.
Вражень буде - по горло...
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 30 чер, 2019 09:18, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:15
akurt написав:
з самостійними экскурсіями
А шо посоветуете автотуристу на маршруте Киев-Черновцы-Румыния-Болгария-берег Акдениз 10..12дн-Киев?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:37
Ну вообще отдыхающая приятная поездка.
1. Румыния - 2 варианта - 1) или ехать транзитом с ночевкой в районе Бухареста - обязательно скупиться в супермаркетах LIDL виски, ром и пиво - просто райское наслаждение и за бесплатно почти. Пива взять много - советую ARGUS - там его 3 вида. В Турции пиво реально дорогое. Или от трассы "Черновцы-Бухарест" свернуть в Трансильванию и посетить королевский замок в Синае - дворец Пелеш, но крюк будет приличный. Нужна будет еще одна ночевка. Проезд по дорогам Румынии - очень хорошие дороги - 3 евро - оплатить заранее через интернет.
2. Болгария - удивительно нищая страна, 325 км ехать транзитом и останавливаться только чтобы сходить в кустики или выкурить сигарету. Проезд по дорогам Болгарии (дороги как в Украине) оплатить 8 евро заранее через интернет. По дороге - все 325 км - удивляться безлюдной стране и полному отсутствию как АЗС, так и кафе/ресторанов по дороге.
3. Въехать в Турцию и наслаждаться от Эдирне шикарной автотрассой "Авропа" в сторону Стамбула - 220 км райского наслаждения. Проезд платный. Нужно в течение 15 дней потом обязательно посетить в Турции ЛЮБОЕ почтовое отделение Ptt оформить электронную виньетку (крепится на лобовое стекло) - иначе будут крупные штрафы. А так проезд по платным дорогам дешевый - от границы с Болгарией до Стамбула заплатите всего 12 лир (50 гривен). Я обычно ночую в Стамбуле.
От Стамбула до Анталии 700 км не трасса, а райское скоростное наслаждение - автобаны Германии нервно курят в стороне и завидуют. Тут нюанс: навигатор поведет вас через новый шикарный удивительный мост и на Бурсу - проезд по мосту платный и дорого - 75 лир (оплата наличными или карточкой банка). Дорога на 25 км длиннее и не хуже - без платного моста - сперва выехать в сторону Анкары - и в Sakarya уйти на юг на Анталию - там шикарная скоростная трасса до самой Анталии.
Электронную виньетку проезда по платным участкам дорог в Турции можно оформить почти сразу за Эдирне - въезд на платный участок (шлагбаум откроется и загорится не зеленый светофор, а желтый - то есть вас пропустили в КРЕДИТ) - проехать по платной дороге всего примерно 5-7 км примерно (не разгоняться) - будет направо указатель с треба буквами HGS - там справа зона отдыха водителей, туалеты, кафе и пункт оформления проезда по дорогам - будет быстрее, чем будете искать почтовое отделений в Турции).
С собой иметь ТОЛЬКО украинские биометрические паспорта.
Если отсутствует владелец автомобиля - нужно иметь для въезда в Турцию ДОВЕРЕННОСТЬ украинскую с переводом на английский или турецкий язык и заверенный перевод нотариально.
Нужно иметь страховку на авто "Зеленая карта" (проверяют турки. Румыны и Болгары не смотрят).
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 30 чер, 2019 09:57, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:53
akurt
, в Румынии уже несколько раз были, хотим проскочить побыстрее транзитом мимо гор с ночевкой дето в Бакау
затем ночь в Эдирне (де там Старый Дворец
), потом на Измир через Стамбул без паромных переправ и дальше уже вдоль моря.
ПС. А пивом мы таримся в... Бердичеве, 5..6 бутылочек, стекло, нам много не нуна
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Додано: Нед 30 чер, 2019 09:58
Ну нормально... Подходит...
В Румынии ночую чуть дальше Бакау - в Фокшанах.
В Эдирне ночевки дешевле в отелях за рекой - Караагач - в сторону Греции.
В Эдирне почему-то отели все дорогие.
И не забудьте себе оформить полисы "Туристического страхования" от несчастных - не дай Бог - случаев. Стоит дешево, а польза огромная. Перекрестимся...
Просто для справки: в Турции можно зайти в любое страховое агентство (Alians sigortası) и оформить Seyahat sigortası - туристическое страхование туриста ЗА ПРЕДЕЛАМИ Турции, нa 8 дней - 30 лир (примерно 135 гривен).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Додано: Нед 30 чер, 2019 21:42
akurt написав:
оформить полисы "Туристического страхования"
У ВИПов в Авале, УкрЭксИме эти полисы тулят нашару (50Кевро, на 30дн, не более 90дн/год). Ну а гринкард на машинку прийдется таки оформить на 15дн..30дн, в инете
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