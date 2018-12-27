И типа простым украинцам хвастается/дает совет...
Взять что-то на ВЕРШИНЕ на всю котлету = это очень умно и приветствуется...
Золотой закон риэлторов: "Покупай не вершине цен, продавай на ямке..."
А ведь достаточно было выйти на улицу из своей арендованной квартиры в США - посмотреть налево - посмотреть направо - убедиться, что каждый третий автомобиль - Тесла - и взять "на всю котлету" - то есть на все 224 доллара и 55 центов - акции Теслы... Сегодня бы закусывал аргентинские королевские креветки по 6,99 доллара за фунт и запивал бы Шардоне урожая 2016...
Но не судьба... Всем, как говорится, "хорошей ловли"... (на ветке о киевский недвижимости парнишка пишет)...
Уже и кризис, оказывается, не кризис, и отменяется, оказывается... А так дышал... так дышал...
P.S. Для справки: "котлета" - пачка денежных купюр, свернутая в рулетик...
Предмаркет по Тесла на момент написания строк: 242,15...
Прогадал пророк, прогадал...