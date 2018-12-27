Додано: Сер 03 лип, 2019 07:59

akurt написав: Тут кто-то (не будем называть ни имен, ни хвамилиев) очень неумно и опрометчиво называл президента Турецкой республики то ли султаном, то-ли клоуном-дебилом, глава администрации которого пляшет на подпевках на День флага Турецкой республики в гостях у курдов...

А оно вот ведь как повернулось: наклонил прямо на G20 султан Трампа. Ох, наклонил... Тут кто-то (не будем называть ни имен, ни хвамилиев) очень неумно и опрометчиво называл президента Турецкой республики то ли султаном, то-ли клоуном-дебилом, глава администрации которого пляшет на подпевках на День флага Турецкой республики в гостях у курдов...А оно вот ведь как повернулось: наклонил прямо насултан Трампа. Ох, наклонил...

Сам Трамп после встречи с Эрдоганом на саммите G20 публично не говорил том, что отказался от идеи ввести против Турции санкции за С-400. Американский лидер заявил, что США столкнулись со "сложной" ситуцией из-за сделки Турции и России, и добавил, что возможность санкций еще обсуждается.Вместе с тем, Трамп выразил сочувствие Эрдогану и обвинил прежнюю администрацию Барака Обамы в том, что она предложила Турции невыгодные условия по покупке систем Patriot, американского аналога С-400."У нас была очень сложная ситуация, потому что президенту [Эрдогану] не разрешили приобрести комплексы Patriot. Так нельзя вести бизнес, это нехорошо", - заявил Трамп."Они [администрация Обамы] не дали ему купить те ракеты, которые он хотел, то есть Patriot. Он член НАТО, он тот, с кем я подружился, а к людям надо относиться справедливо. [...] Я не думаю, что к нему отнеслись справедливо", - добавил американский президент.На вопрос о том, будет ли Вашингтон вводить санкции против Анкары, Трамп сказал, что этот вопрос обсуждался, но это было "двустороннее взаимодействие", и обе стороны оценивали разные решения.