Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Понравилось на соседней ветке - пишет парень из США. И типа простым украинцам хвастается/дает совет...
Понаехал написав:Всем ку. Обещал отписаться о том, что делать после большой G. По итогам кризис отменяется до конца года. Стоит заходить в IT. Лично я зашел в VITAX на всю котлету. Жду приблизительно +15% к средине ноября. Там опять надо в бонды уходить. Всем хорошей ловли.
Взять что-то на ВЕРШИНЕ на всю котлету = это очень умно и приветствуется... Золотой закон риэлторов: "Покупай не вершине цен, продавай на ямке..." А ведь достаточно было выйти на улицу из своей арендованной квартиры в США - посмотреть налево - посмотреть направо - убедиться, что каждый третий автомобиль - Тесла - и взять "на всю котлету" - то есть на все 224 доллара и 55 центов - акции Теслы... Сегодня бы закусывал аргентинские королевские креветки по 6,99 доллара за фунт и запивал бы Шардоне урожая 2016... Но не судьба... Всем, как говорится, "хорошей ловли"... (на ветке о киевский недвижимости парнишка пишет)... Уже и кризис, оказывается, не кризис, и отменяется, оказывается... А так дышал... так дышал...
P.S. Для справки: "котлета" - пачка денежных купюр, свернутая в рулетик... Предмаркет по Тесла на момент написания строк: 242,15... Прогадал пророк, прогадал...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Тут кто-то (не будем называть ни имен, ни хвамилиев) очень неумно и опрометчиво называл президента Турецкой республики то ли султаном, то-ли клоуном-дебилом, глава администрации которого пляшет на подпевках на День флага Турецкой республики в гостях у курдов... А оно вот ведь как повернулось: наклонил прямо на G20 султан Трампа. Ох, наклонил...
https://www.bbc.com/russian/news-48811583 Сам Трамп после встречи с Эрдоганом на саммите G20 публично не говорил том, что отказался от идеи ввести против Турции санкции за С-400. Американский лидер заявил, что США столкнулись со "сложной" ситуцией из-за сделки Турции и России, и добавил, что возможность санкций еще обсуждается.
Вместе с тем, Трамп выразил сочувствие Эрдогану и обвинил прежнюю администрацию Барака Обамы в том, что она предложила Турции невыгодные условия по покупке систем Patriot, американского аналога С-400.
"У нас была очень сложная ситуация, потому что президенту [Эрдогану] не разрешили приобрести комплексы Patriot. Так нельзя вести бизнес, это нехорошо", - заявил Трамп.
"Они [администрация Обамы] не дали ему купить те ракеты, которые он хотел, то есть Patriot. Он член НАТО, он тот, с кем я подружился, а к людям надо относиться справедливо. [...] Я не думаю, что к нему отнеслись справедливо", - добавил американский президент.
На вопрос о том, будет ли Вашингтон вводить санкции против Анкары, Трамп сказал, что этот вопрос обсуждался, но это было "двустороннее взаимодействие", и обе стороны оценивали разные решения.