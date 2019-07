Додано: Сер 03 лип, 2019 18:00

улучшения отношений со всеми соседями

предоставления привилегий своему бывшему османскому пространству

Растущее экономическое и политическое взаимодействие Турции

приняла свою роль бастиона НАТО в холодной войне

и в качестве ученика для обучения в Брюсселе по вопросам демократии, прав человека и меньшинств.

улучшение отношений Анкары с Ираном и Россией как естественное продвижение к балансу и диверсификации - и потенциальное благо для западных партнеров Турции.

В уже далеком 2011 году, когда нынешний президент был еще премьер-министром (и считают САМЫМ успешным) уже аналитики заметили, что Турция играет ОСОБУЮ руль в регионе:Turkish foreign policy under the Justice and development party (AKP) has come to articulate a vision for improving relations with all its neighbors, particularly by privileging its former Ottoman space in the Middle East, where agreements are being negotiated for a free-trade zone and an eventual Middle Eastern Union. The growing economic and political engagement of Turkey with the Middle East has already led to a significant realignment in the region.Турецкая внешняя политика в рамках Партии справедливости и развития (ПСР) стала формулировать видение, в частности путемна Ближнем Востоке, где ведутся переговоры по соглашениям о зоне свободной торговли и возможный ближневосточный союз.с Ближним ВостокомНапомню, год: 2011... А Европа в то время переживала тяжелый финансовый кризис, который подорвал стабильность Евросоюза и поставил под вопрос целесообразность существования единой европейской финансовой системы.Особняком в 2011 стояла Украина, уже все и забыли, что налоговая "конституция", пенсионная реформа, бюджетный кодекс, земельная реформа стали важнейшими событиями года, которые повлияли на экономическое развитие государства и отразились на кошельках рядовых граждан. Еще многим украинцам 2011 запомнится гречневым кризисом, а также рекордным урожаем овощей и фруктов.А что к 2011 году получила Турция?The Turkish Economy, after 2001, took off with significant infrastructure investments in Anatolia, which developed a lot the agro-industrial Economy of this, previously neglected, region. Between 2002 and 2011, the Turkish economy grew by an average rate of 7.5 percent annually. The average per capita income rose from $2,800 U.S. in 2001 to around $10,000 U.S. in 2011. Finally, the Turkish Foreign Policy, started subtly to change, with the adoption of a more Islamic posture and extrovertism than the Kemalist dogma allowed until then.Турецкая экономика после 2001 года получила значительные инвестиции в инфраструктуру в Анатолии, которая в значительной степени развивала агропромышленную экономику этого ранее заброшенного региона.Средний доход на душу населения вырос с 2800 долларов США в 2001 году до примерно 10000 долларов США в 2011 году. Наконец, внешняя политика Турции начала слегка меняться с принятием более исламской позиции и экстравертизма, чем до сих пор допускала догма кемалистов.К сожалению, Украина не достигла этой цифры - 10 000 долларов даже к 2018 году...Прошло 5 лет - президентом стал тот, кто и должен был стать...И что?In exchange for EU membership, Ankara accepted its role as NATO bastion in the Cold War and, more recently, as pupil to be tutored by Brussels on democracy, human and minority rights. Debate on Turkey in the West is sharply divided between those who see Turkey moving away from the West and toward a more Middle Eastern and Islamic orientation and those who see Ankara's improved ties with Iran and Russia as a natural progression toward balance and diversification - and a potential boon for Turkey's western partners. Does Turkey strive to overcome the Cold War order and the dependence on U.S. foreign policy? Critics have seen these deepening divergences on regional issues as proof by Turkey’s ruling party, AKP, of distancing the nation from its traditional close allies, the US and Israel. By distancing itself from the West and the USA, in particular, Turkey attempts to enhance its appeal.В обмен на членство в ЕС Анкара, а в последнее времяДебаты о Турции на Западе резко разделены между теми, кто видит Турцию отходящей от Запада в сторону более ближневосточной и исламской ориентации, и теми, кто видитСтремится ли Турция преодолеть порядок холодной войны и зависимость от внешней политики США? Критики видят в этих углубляющихся расхождениях по региональным вопросам как доказательство правящей партией Турции, АКП, дистанцирование нации от ее традиционных близких союзников, США и Израиля.(“Turkey’s New Foreign Policy, the Quest for Regional Hegemony in the Middle East”.Federico Donelli, Alessia Chiriatti and Manuel Ferez (eds.): Modern Turkey: Opportunities and Challenges. Mexico City: Anahuac University Press 2016 (forthcoming in Spanish)., 2016)Год 2016... победа Джамалы на Евровидении, и триумф украинских паралимпийцев, и первый полет отечественного самолета-гиганта "Мрия" в Австралию.Год 2019. Июль...Turkey stocks were higher after the close on Monday, as gains in the Banking, Telecoms and Financials sectors led shares higher.At the close in Istanbul, the BIST 100 added 3.37% to hit a new 3-months high.Акции Турции выросли после закрытия в понедельник, посколькупривел к росту акций.На закрытии в Стамбуле BIST 100Как поется в одной песне: "Подождем, твою мать... Подождем..."Диспут с форумчаниномоказался полезным: на сегодня на 100% подтверждается вывод'a о том, что деньги ЕЩЕ можно ловить в мутной воде в Украине, а жить, ребята, надо в Турции: тепло, солнечно, комфортно, сытно и безопасно...Все дни +34...+36... Вода в море +26,5 градуса...