На 15000 грн место занято рабочими-штукатурами из Турции.
И что за обиды на shapo который всего-навсего процитировал вашу же статью?
Вот только выбирал другие абзацы.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 06:59
На 15000 грн место занято рабочими-штукатурами из Турции.
И что за обиды на shapo который всего-навсего процитировал вашу же статью?
Вот только выбирал другие абзацы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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