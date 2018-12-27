На 15000 грн место занято рабочими-штукатурами из Турции.
И что за обиды на shapo который всего-навсего процитировал вашу же статью?
Вот только выбирал другие абзацы.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 04 лип, 2019 06:59
На 15000 грн место занято рабочими-штукатурами из Турции.
И что за обиды на shapo который всего-навсего процитировал вашу же статью?
Вот только выбирал другие абзацы.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 04 лип, 2019 08:31
Та нет никаких обид...
Это же дискуссия...
Мне, например, приятно, что меня считают Премьер-министром Турецкой Республики...
Я даже жене рассказал: оказывается, её муж отвечает за мусульманскую религию, за провалы в накоплении золотовалютных резервов и за то, что турецкая лира укрепляется и укрепляется... и за то, что инвесторы всего мира вливают и вливают бабло в экономику...
Кстати, жена права: зря лира не послушала горе-экономистов с украинского финансового форума и не рухнула: нам было бы еще всё дешевле...
А так сегодня оплатил счет за воду в Анталии - 4,5 лиры или 25 гривен, аж жаба давит: пришлось в инет-банкинге сдать 1 (один) доллар, чтобы оплатить...
Сегодня 1 доллар=5,61 лиры...
"Обидно, Вань!" (В.Высоцкий)
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:08
То же самое две те же компании с одинаковой ценой. Правда не знаю сколько обычная на год сейчас стоит, т.е. сравнить не с чем. Возможно, там иногда попадаются предложения и надо мониторить. Года 3-4 назад и другие компании давали скидки, но потом перестали. И я пока только одну нашел, которая продолжает постоянным клиентам давать скидки.
Додано: Чет 04 лип, 2019 09:39
КОГДА ЛЕНДЛОРДЫ НАХОМЯЧИЛИ КУЧУ БАБЛА...
или самое выгодное вложение нахомяченных бабулетов
(Материал по итогам визита в Силиконовую долину и бесед с «нашими» парнями - выпускниками университетов в США 2019 года)
А вот вы задумывались: куда народ девает кучи бабла, нахомяченного под подушкой?
Нет, ну понятно, вот мой бывший подчиненный сейчас круто стоит в Киеве (вы же не сомневались, что не платит налоги и летает за границу с десятками печатей несуществующих фирм?) и катает девчушек с голыми коленками на вертолете над Киевом. Прямо над вами... тут бабло да - нужное дело, ибо с предыдущими тремя жёнами не срослось... Сейчас же деффки какие-то странные пошли... Вот он второй жене снимал отели по 2 000 долларов за ночь в Ницце, а вот как-то все мало оказалось... выгнал в шею...
Но мы с Вами не такие. Мы не теоретики, мы практики, и потому законный вопрос: ВОТ КУДА ВЫ ДЕВАЕТЕ ДЕНЬГИ????
Вариант 1. "Щедрый". Идёте в магазин и покупаете по жутким ценам на всё на свете всё на свете. Ученые назвали этот метод затрат так: "Работать на унитаз". Тут нет вопросов, унитаз - святое дело!
Вариант 2. "Разумный". Я о нем знал и раньше, но вот если перед тобой стоит человек и рассказывает как участник/очевидец - то другое совсем дело.
Итак, мы сидим в кафе на тихой улочке в самом центре Силиконовой долины в США - город San Jose - это на юг от Сан Франциско, миль 60 примерно...
За нашей с собеседником спиной - San Jose state university...
Мой собеседник - парень - гражданин Украины 23 лет, когда-то - лет 5 назад - житель (название областного центра в Западной Украине удалено).
У родителй хватило ума не делать несколько ошибок в жизни...
- А каких именно? (задаю вопрос я)...
- Первое. Меня не отдали учиться играть на скрипке, меня не отдали учиться играть на фортепиано или на саксофоне... Меня не отдали учиться шахматам. Меня отдали учиться английскому языку...
- Да, последние - очень верно... Один из сыновей мне как-то сказал по этому поводу: "Я только теперь понимаю, как мудро тогда ты сделал, заставляя меня учить ненавистный английский язык..."
- Второе. Они сделали так, что мы были не самой бедной семьей в (название областного центра в Западной Украине удалено). Зарабатывали, хотя экономили на всем, на чем можно было...
- Смеешься? Что твоя мама не выдавила с твоего папы норковую шубку за 4 000 долларов?
- Вроде не выдавливала и вроде у неё и не было...
- Ну а третье?
- Третье: как только я закончил школу, я уже знал, что буду учиться в одном из колледжей в США (называет название колледжа скороговоркой и я не успеваю на слух его воспринять, потому и писать не буду)...
- Ты сдавал 2 экзамена - TOEFL и SAT?
- Нет, досточтимо было один: TOEFL , то есть знание английского языка...
- Интерсно...
- Тут такая фишка: закончить приличный американский университет можно разными методами. Правильный классический - поступить в университет США, неправильный, но тоже классический - закончить бакалаврат в Украине, а в магистратуру пойти в США, мы выбрали средний - из серии "дешево и сердито"...
- Подробнее...
- Я отучился три года в колледже - он дает то, что у нас ранее называлось "незаконченное высшее образование", фишки тут две: а) дешево; б) дает возможность учиться дальше - я выбрал San Jose state university... 27 778 студентов в 2018/2019 учебном голу... Еще 2 года обучения...
- Если пойти по первому пути, то затратил бы не 5 лет, а 4...
- Это верно, но деньги решали все... рейтинг этого университета: примерно 4 из 5-ти... Стоимость обучения: не 38 000 долларов, как в классических университетах высокого рейтинга, а всего 17 300 в год...
- Понятно... получается так если бы пошел в классический рейтинговый университет, то родители выложили бы только за обучение 4х38000=152 000 долларов... А так - три года примерно по 7000 долларов и еще 2 - по 17 300 - всего - 56 000 долларов - цена квартиры "трешки" в Мухосранске в ценах 2014 года... Все понятно... Удалось работать еще будучи студентом?
- Да, чтобы я учился - родители - естественно - кое-чем пожертвовали: продали свой небольшой семейный бизнес...
- Я думаю, всего с учетом проживания и питания - тысяч 100 долларов на тебя потратили...
- Почти угадали...
- Ну и? Работал? Как жил последние 2 года?
- Не поверите, работал даже в Полицейском управлении города, по специальности: Computer science...
- Самая мудрая специальность... буквально вчера говорил с нашими и ненашими мальчишками - закончили экономические/гуманитарные/социологические факультеты в США - СИДЯТ БЕЗ РАБОТЫ.
- Так и есть... Нет, работа была сразу и вот за 2 года я поменял 2 места работы - хотя был еще студентом...
- И теперь?
- Вот, наконец-то получил разрешение на работу уже не как студент, а как иностранный гражданин и переезжаю в штат Иллинойс - городок вблизи Чикаго...
- Что там?
- Там работа по специальности. С плюсами и минусами...
- А именно?
- Климат, ясное дело, не подарок...
- Да уж: бывал я в Чикаго...
- Снял уже квартиру "One bedroom" - 1 400 $ - здесь, в Калифорнии, я бы за такую цену не снял бы...
- Я в курсе всех цен... Тут 2 000 в месяц.... А сейчас что снимал и платил?
- Комнату в частном доме. Отдельную. 600 в месяц.
- Дешево... Обычно здесь от 800...
- Ну, почти повезло, кроме того, все сожители - наши парни из Украины...
- Классно!
- Да... им же продал свое авто - Тойоту Камри за 1 000 долларов и мебель в комнате - полная обстановка - все приличное - за 600 баксов...
- Ну а что будет по деньгами в штате Иллинойс?
- 100 000 в год... Из них только на аренду квартиры пойдет 12х1400=16 800 в год... Зато "своя" "двушка"...
- Ну и отлично.
- Ну, нормально... а то девушку приведешь - комната - коридор - как общага - как-то не очень солидно...
- Погоди - так получается, что то, что они - родаки - в тебя "вкинули" за 5 лет - 100 000 долларов - ты получишь за 1 год?
- Получается так... Хотя и не так... вы не учитываете налоги со 100 000 долларов и то, что мне нужно будет заплатить за жилье и за проживание/питание за год... Так что отдать я 100 000 родителям за 1 год никак не смогу... Хотя отдам: они же ради меня продали все, с чего имели доход каждый месяц...
- Ну все как это бы и отлично...
- Ну как отлично...
- Ну, чисто теоретически отдашь за 2-3 года... Родителям же тоже надо как то жить... В Украине, знаешь ли, все очень дорого, это тебе не США...
- Это уж точно...
- Родителям привет!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:26
ОСЬ ВОНО ЯК ПОВЕРНУЛОСЯ...
Якщо почитати цю гілку за вересень-жовтень року 2018, то можна знайти багато цікавого і навіть пророцтва...
"...не наживешся?"...
А де наживешся? Сьогодні друзі повідомили, що у минулому мою колєгу по роботі помістили в реанімацію лікарні номер 16 міста Дніпро... Онкологія...
Гарна лікарня... Саме там зробили операцію тещі, яка померла через 3 місяці теж в реанімації... Саме там працювала рідна тітка та жінка брата... Гарна лікарня...
Ще можна прочитати про те, що ціни на нерухомість в Анталії точно впадуть...
Але є одне "але":
Хто купує нерухомість в Києві або Львові?
- Або лендлорди під майбутню здачу в оренду, або переселенці із міст, що "загинаються", та сел... Чим збільшують - як це не звучить огидно - вибачайте - популяцію БІДНИХ людей. Мешканців шпаківень на 650 квартир...
Хто купує нерухомість в Анталії?
- ІНОЗЕМЦІ. Чим збільшують популяцію - як це не звучить огидно - вибачайте - БАГАТИХ людей...
Як кажуть: "відчуйте різницю"...
В ці дні умовляю приятелів зробити переоблік майна та щось із тим робити:
- два кам"яних гаража...
- три автівки, включаючі ГАЗ-21... Нове авто в один із двох гаражів не ставлять... Стоїть на вулиці...
- дві дачі - одна в Криму (не відвідували із 2014 року) та одна в комариному раю на річці "Мокра Сура", що на пів відстані між Дніпром та Кривим Рогом...
- доня та син не бувають на жодній із цих дач...
Це все - поза тим, що мають власне житло для кожної родини...
Обсілися нікому не потрібним майном (ледь не написав "лайном") та чекають на щось... До речі, доня не працює, а син щойно звільнився з роботи в державній установі - родина не може жити на його 9500 гривень на місяць...
А в цей час... Читаю новеньке оголошення... Чудова квартира в моєму мікрорайоні в Анталії...
"1+1"... 65 кв.м., встановлена побутова техніка, кондиціонери, проведена газова система, в квартирі встановлені батареї, є свій особистий вихід на власний шматочок землі (там перший "високий" поверх) і басейн. У комплексі альтанка для відпочинку, басейн, парковка. Ціна 270 000 TL.
1 долар= 5,59 ліри...
ЛІРА, не дивлячись на прогнози українських псевдоаналітиків зі цього фінасового форуму, зміцнюється і зміцнюється...
А ви не пробували зробити переоблік свого непотрібного майна? Воно вам точно потрібне?
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Чет 04 лип, 2019 20:57
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
тепер я пізнав дзен наш друг akurt - ніякий не ріелтор ! він просто толковий дядько з українськоо-єврейсько-польським корінням, який запропонував туркам ідеальний продукт - продавати імідж
у політиці і бізнесі - це PR - У маркетингу паблік рілейшнз використовується як ефективна технологія по роботі зі споживачами. Це більш топкий і гнучкий інструмент в маркетингових комунікаціях, ніж реклама.
Тобто, пан akurt сказав туркам:
- ви розумні, але трошки тугенькі ... вашого тернету про недвигу ніхто не читає і гарним картинкам люди не вірять, бо ви їх на№обу$ете регулярно на курортах, видаючи побиті роками трійки за реноваційні пятірки. Пропоную угоду - я щодня писатиму про те, як у вас круто, а ви оплачуєте для мене саме таку крутизну, але в реалі ... а вам гешефт від прибульців-дауншифтерів на ліцо $$$
- ну, - сказали турки, - а ти не на$беш?
- та нє, тіко троха, для себе і родини, - відповів галицьким приколом пан akurt
На тому і порішали: пан akurt робить гешефт з повітря, відповідаючи на всякі дурні запитання спраглих до казок українців на форумі, а турки забезпечують йому за промоушн таку реальну казку в чудовій Анталії $$$
то була фантастика, навіяна прохолодою +-+
П.С.пане akurt, я уже задовбався читати з першої сторінки купу всього ... зробіть блог з Вашими історіями, бо цікаво дійсно.
І, тово, сі не ображайте
Додано: Чет 04 лип, 2019 21:56
А я й не ображаюсь - тут на мене такі помиї виливали, що будь-яке зауваження - то просто насолода...
Ви майже вгадали: коли мене побачив перший раз мій тесть - завзятий українець, то сказав дочці слова: "польский єврей".
Але насправді не має ні польських, ні єврейских коренів...
Насправді мене дивує ціла купа освічених людей, які не вміють користуватися калькулятором та не можуть спрогнозувати своє життя хоча б на 1 рік вперед.
От хай і читають...
х х х
4 липня - не тільки велике свято в США, звідки я - після параду - відлітаю через 7 годин до Парижу, але й приємна новина для мешканців Анталії, які живуть поріч зі мною.
Українська діаспора через Консульство Укриаґни в Анталії звернулася із листом до Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama - орган планування перевезень району Коньяалти - із проханням змінити щось у перевезенні мешканців мікрорайонів Хурма, Ліман та Сарису - де вже в значній мірі мешкають громадяни України - в аеропорт Анталії.
До цього можна було сісти на автобус 800, який ходить кожні 2 (дві) години иа за 5,6 ліри або за 25 гривень довозив прямо до аеропортового перону за 1 годину та 20 хвилин.
На прохання людей ввели новий маршрут номер 400 - він іде швидше та іншим маршрутом - і ходить теперь кожну годину!
Маршрут 800 залишили тільки для росіян, що мешкають вже в застарілому мікорорайоні "Lara" - дрібничка, але приємно!!!
І це ще раз підтверджує, що я робив/роблю вірний вибір!!!
Таким чином запишемо:
- маршурт автобуса 06 іде прямо від будинка akurt в самий центр Анталії повз чудовий музей Археології, будинок із квартирою президента Турецької республіки, центральну вулицю "Гюллюк" та в старовинне місто часів Османьскої імперії - Kaleci... ...
- автобус маршрута 400 іде майже від будинка akurt в аеропорт, звідки відлітають літаки на Стамбул (Львів, Київ, Запоріжжя, Мілан (планую саме так летіти в грудні), Гамбург, Осло, Берлін та Марсель).
- автобус маршрута 500 ідe на гірськолижний курорт Saklikent - то 40 (сорок) км від будинка akurt'a...
В Анталії весь тиждень +36, вночі +26, вода в Середземному морі +25.
Рекомендую подивитися, січень 2019, 40 км від мого будинка, саме цієї дорогою я ізжу в гори на авто української реєстрації серії "ВС"...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лип, 2019 22:10, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:10
А причина очень простая и понятная.
В стране ,где за 1000 летнюю историю не принято отказываться от сумы и тюрьмы, обычно не распространяются о собственном успехе (заслуженном или нет) из-за боязни сглаза.
Поэтому рассказы о непрерывных путешествиях, дегустациях и пр. без упоминания какой-либо настоящей трудовой деятельности кроме сдачи недвижимости в аренду в Украине, равно как и невнятного источника первичного накопления капитала, вызывают отторжение и агрессию большинства читающих.
Непрерывное же нахваливание совсем неидеальной турецкой недвижимости, образа жизни,и пр. естественно подводят к мысли, что человек или риэлтор ( рекламный агент), или пытается здесь странным образом самоутверждаться в своем правильном выборе места жительства.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:11
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Є здорові нотки критики у попередньому пості :)
Ніщо так не дратує українця, як успіх сусіда :) не дратуйте нас, то ми вас полюбимо :) а ще краще - напишіть, що Ви банкрот, Туреччина - *** , в їх султан - свинячого роду син :) то на гілці буде свято і Вас усі пробачать :)
П.С. Я читаю Ваші розповіді з цікавістю, поділяю деякі Ваші погляди на життя, але тільки наразі можу читати і планувати ,бо багато сімейних моментів , які тримають....
Також давно порахував сімейні активи і висновок давно сформований - тиха гавань і Наутілус в печері :)
Все буде добре !
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:17
Тут же главное в том, что ВАМ и еще десятку людей ну просто НЕЧЕМ хвастаться.
И даже не хвастаться - ведь боятся даже сказать, в каком городе живут и какую зарплату получают.
Язык немеет.
Потому все время "наезжают" на меня.
Защищаясь, я выбрал САМУЮ верную тактику: ПРОСТО ПИШУ ПРАВДУ.
Банальную правду с цифрами и фактами.
Прос-то-пи-шу-прав-ду...
Это вводит многих в шок.
Просто привыкли жить во лжи...
Вот попробуйте жить не во лжи!
Учитесь у меня...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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