Додано: Чет 04 лип, 2019 09:39

КОГДА ЛЕНДЛОРДЫ НАХОМЯЧИЛИ КУЧУ БАБЛА...

или самое выгодное вложение нахомяченных бабулетов



(Материал по итогам визита в Силиконовую долину и бесед с «нашими» парнями - выпускниками университетов в США 2019 года)



А вот вы задумывались: куда народ девает кучи бабла, нахомяченного под подушкой?

Нет, ну понятно, вот мой бывший подчиненный сейчас круто стоит в Киеве (вы же не сомневались, что не платит налоги и летает за границу с десятками печатей несуществующих фирм?) и катает девчушек с голыми коленками на вертолете над Киевом. Прямо над вами... тут бабло да - нужное дело, ибо с предыдущими тремя жёнами не срослось... Сейчас же деффки какие-то странные пошли... Вот он второй жене снимал отели по 2 000 долларов за ночь в Ницце, а вот как-то все мало оказалось... выгнал в шею...



Но мы с Вами не такие. Мы не теоретики, мы практики, и потому законный вопрос: ВОТ КУДА ВЫ ДЕВАЕТЕ ДЕНЬГИ????



Вариант 1. "Щедрый". Идёте в магазин и покупаете по жутким ценам на всё на свете всё на свете. Ученые назвали этот метод затрат так: "Работать на унитаз". Тут нет вопросов, унитаз - святое дело!



Вариант 2. "Разумный". Я о нем знал и раньше, но вот если перед тобой стоит человек и рассказывает как участник/очевидец - то другое совсем дело.

Итак, мы сидим в кафе на тихой улочке в самом центре Силиконовой долины в США - город San Jose - это на юг от Сан Франциско, миль 60 примерно...

За нашей с собеседником спиной - San Jose state university...

Мой собеседник - парень - гражданин Украины 23 лет, когда-то - лет 5 назад - житель (название областного центра в Западной Украине удалено).

У родителй хватило ума не делать несколько ошибок в жизни...

- А каких именно? (задаю вопрос я)...

- Первое. Меня не отдали учиться играть на скрипке, меня не отдали учиться играть на фортепиано или на саксофоне... Меня не отдали учиться шахматам. Меня отдали учиться английскому языку...

- Да, последние - очень верно... Один из сыновей мне как-то сказал по этому поводу: "Я только теперь понимаю, как мудро тогда ты сделал, заставляя меня учить ненавистный английский язык..."

- Второе. Они сделали так, что мы были не самой бедной семьей в (название областного центра в Западной Украине удалено). Зарабатывали, хотя экономили на всем, на чем можно было...

- Смеешься? Что твоя мама не выдавила с твоего папы норковую шубку за 4 000 долларов?

- Вроде не выдавливала и вроде у неё и не было...

- Ну а третье?

- Третье: как только я закончил школу, я уже знал, что буду учиться в одном из колледжей в США (называет название колледжа скороговоркой и я не успеваю на слух его воспринять, потому и писать не буду)...

- Ты сдавал 2 экзамена - TOEFL и SAT?

- Нет, досточтимо было один: TOEFL , то есть знание английского языка...

- Интерсно...

- Тут такая фишка: закончить приличный американский университет можно разными методами. Правильный классический - поступить в университет США, неправильный, но тоже классический - закончить бакалаврат в Украине, а в магистратуру пойти в США, мы выбрали средний - из серии "дешево и сердито"...

- Подробнее...

- Я отучился три года в колледже - он дает то, что у нас ранее называлось "незаконченное высшее образование", фишки тут две: а) дешево; б) дает возможность учиться дальше - я выбрал San Jose state university... 27 778 студентов в 2018/2019 учебном голу... Еще 2 года обучения...

- Если пойти по первому пути, то затратил бы не 5 лет, а 4...

- Это верно, но деньги решали все... рейтинг этого университета: примерно 4 из 5-ти... Стоимость обучения: не 38 000 долларов, как в классических университетах высокого рейтинга, а всего 17 300 в год...

- Понятно... получается так если бы пошел в классический рейтинговый университет, то родители выложили бы только за обучение 4х38000=152 000 долларов... А так - три года примерно по 7000 долларов и еще 2 - по 17 300 - всего - 56 000 долларов - цена квартиры "трешки" в Мухосранске в ценах 2014 года... Все понятно... Удалось работать еще будучи студентом?

- Да, чтобы я учился - родители - естественно - кое-чем пожертвовали: продали свой небольшой семейный бизнес...

- Я думаю, всего с учетом проживания и питания - тысяч 100 долларов на тебя потратили...

- Почти угадали...

- Ну и? Работал? Как жил последние 2 года?

- Не поверите, работал даже в Полицейском управлении города, по специальности: Computer science...

- Самая мудрая специальность... буквально вчера говорил с нашими и ненашими мальчишками - закончили экономические/гуманитарные/социологические факультеты в США - СИДЯТ БЕЗ РАБОТЫ.

- Так и есть... Нет, работа была сразу и вот за 2 года я поменял 2 места работы - хотя был еще студентом...

- И теперь?

- Вот, наконец-то получил разрешение на работу уже не как студент, а как иностранный гражданин и переезжаю в штат Иллинойс - городок вблизи Чикаго...

- Что там?

- Там работа по специальности. С плюсами и минусами...

- А именно?

- Климат, ясное дело, не подарок...

- Да уж: бывал я в Чикаго...

- Снял уже квартиру "One bedroom" - 1 400 $ - здесь, в Калифорнии, я бы за такую цену не снял бы...

- Я в курсе всех цен... Тут 2 000 в месяц.... А сейчас что снимал и платил?

- Комнату в частном доме. Отдельную. 600 в месяц.

- Дешево... Обычно здесь от 800...

- Ну, почти повезло, кроме того, все сожители - наши парни из Украины...

- Классно!

- Да... им же продал свое авто - Тойоту Камри за 1 000 долларов и мебель в комнате - полная обстановка - все приличное - за 600 баксов...

- Ну а что будет по деньгами в штате Иллинойс?

- 100 000 в год... Из них только на аренду квартиры пойдет 12х1400=16 800 в год... Зато "своя" "двушка"...

- Ну и отлично.

- Ну, нормально... а то девушку приведешь - комната - коридор - как общага - как-то не очень солидно...

- Погоди - так получается, что то, что они - родаки - в тебя "вкинули" за 5 лет - 100 000 долларов - ты получишь за 1 год?

- Получается так... Хотя и не так... вы не учитываете налоги со 100 000 долларов и то, что мне нужно будет заплатить за жилье и за проживание/питание за год... Так что отдать я 100 000 родителям за 1 год никак не смогу... Хотя отдам: они же ради меня продали все, с чего имели доход каждый месяц...

- Ну все как это бы и отлично...

- Ну как отлично...

- Ну, чисто теоретически отдашь за 2-3 года... Родителям же тоже надо как то жить... В Украине, знаешь ли, все очень дорого, это тебе не США...

- Это уж точно...

- Родителям привет!

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).