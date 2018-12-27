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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 332333334335
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:36

  akurt написав:Тут же главное в том, что ВАМ и еще десятку людей ну просто НЕЧЕМ хвастаться.
И даже не хвастаться - ведь боятся даже сказать, в каком городе живут и какую зарплату получают.
Язык немеет.
Потому все время "наезжают" на меня.
Защищаясь, я выбрал САМУЮ верную тактику: ПРОСТО ПИШУ ПРАВДУ.
Банальную правду с цифрами и фактами.
Прос-то-пи-шу-прав-ду...
Это вводит многих в шок.
Просто привыкли жить во лжи...
Вот попробуйте жить не во лжи!
Учитесь у меня...


Ну, допустим, ответы на самые щекотливые вопросы вы так и не дали.
Что касается правды о городе,зарплате и пр., то из постов и так примерно ясно, кто где живет,сколько заработал в прошлом и зарабатывает сейчас.
Хвастовство ,по-моему, вещь скверная и неумная, т.к.,во-первых, у каждого свои критерии успеха, особенно с возрастом ( в молодости критерии примерно все одинаковы).
А во-вторых, всегда найдется тот, кто успешнее тебя,преспел больше в каком-то деле, заработал и зарабатывает больше.
И тут придется сужать выборку чтобы самому не оказаться в аутсайдерах, ведь Нобелевские лауреаты и люди из списка Форбс этот форум точно не посещают.
Ложь бы была если человек начал приписывать себе несуществующие достижения, а так это не ложь, а скромность или боязнь сглаза.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:42

  akurt написав:Выслали видео: ныряют сейчас в бассейн в одном из Аквапарков в Украине...
Ну вот мой коллега shapo - а вы говорите: "Хвастаюсь"...
Просто делюсь опытом...
В данном случает люди просто потеряли 5 лет жизни и 350 000 - 200 000 - 40 000 = 110 000 долларов.
Легко и просто... 110 000 бакинских...


Ну и что тут такого в этой истории?
Все делают ошибки, и я их не избежал продав лишнюю квартиру на дне цен хотя мог прикупить еще пару.
Так что, теперь всю оставшуюся жизнь рвать волосы на голове сокрушаясь о загубленных возможностях?
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:48

  stas_rst написав: бо ще є Нова Зеландія, Австралія, Канада і інші райські місця. Були б гроші і здоров'я :)


Ой, не все так просто із Новою Зеландією та Австралією...
Нас так всюди чекають, що Австралія суттєво підвищила в останній рік вимоги для "новеньких". Так суттєво, що майже нереально пробитися в Австралію в наші дні.
І - як завжди - кажу не просто так - один із синів мав подорожі в Австралію - довгі - вже два рази.
Перший раз була стримана ейфорія. Другий вона вже пройшла...

В Новій Зеландії - після того, як не вдалося пробитися саме в Австралію - приземлився інший мій знайомий хлопець із жінкою - втратив я з ним зараз зв"язок... не виходить на зв"язок....
Але було дуже не просто... останній раз повідомив, що купив автівку за 2500 доларів та влаштувався відразу на 2 роботи - розвантажувати гіпсокартон та мити посуд в кафе...
Після того замовк...

Тому я веду мову зовсім не про те, про що більшість думає, а про те, де в наші дні краще жити...
Тут дехто писав про Польщу - і чим завершилося?
Тільки намірами та думками, не подікріпленими власним досвідом...

Уважаемый shapo! Конечно, "не рвать" волосы... Бывают возможности загубленные реально...
Ничего не поделаешь... прошло уж лет 30, а все не могу забыть как меня кинули возле обменки Приватбанка - вместо 400 долларов которые, я лично как бы держал в руках - подсунули в сумме 9...
Обидно до слез... И не из-за суммы, а из-за того, что я их - 400 долларов - тогда заработал очень тяжело...

А потому просто напомню тему ветки всем:
"Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, нерухомість за кордоном!"
Для себе.
Я й пишу тільки тому, що "для себе"...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лип, 2019 23:04, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 22:54

  akurt написав:Ой, не все так просто із Новою Зеландією та Австралією...
Нас так всюди чекають, що Австралія суттєво підвищила в останній рік вимоги для "новеньких". Так суттєво, що майже нереально пробитися в Австралію в наші дні.


Про Австралию согласен.
60 баллов которых было достаточно набрать 5 лет назад сейчас и близко не проходят, и берут там исключительно молодых богатых или образованных.
Но пробиться можно и туда о чем напишу гораздо позже если буду еще посещать этот форум.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:09

Да, где-то встречал, что сейчас надо то ли 65, то-ли 85 набрать баллов...
Но это одна сторона медали... на другом континенте Земного шара живут ну совсем особенные люди.
Ну очень не такие. Нашим уже только поэтому тяжело...
А там еще и кенгуру как бродячие коты скачут... Все непросто...

Вот потому я еще раз повторюсь: даже находясь в эти минуты в США, я вижу, что жить - просто жить - в Анталии лучше...
Это не значит, что я своих детей уговорю переехать из США в Анталию, вовсе нет.
Но вот знаете, многие вещи даже такого бездельника, как я, в США реально напрягают...
Они просто прошли период разгильдяйства, когда пьяные выезжали на авто на мост Кличко в Киеве еще в 1891 году.
Там был выстрел в голову - и уже никто не ездит.
Это был основной метод обучения - и он сработал. Теперь с живут по правилам.
Правил бесконечное множество и они все написаны на всевозможных табличках.
Только подумал посмотреть на небо - сперва посмотрю что написано на табличке рядом...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лип, 2019 23:25, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:16

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Но вот знаете, много вещи даже такого бездельника, как я, в США реально напрягают...

Наприклад ? Цікаво ж
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:38

akurt
Я вам вже казав, що ніхто з вами не сперечається,що для життя анталійське узбережжя є дуже привабливим, але ж тільки на пенсії, а от як на ту пенсію наскирдувати грошенят то вже питання дуже складне!!
А ще складніше питання як і де зберегти до пенсії те, що вже є.
Бо в світі все дуже стрімко змінюється і те, що уявлялось надійним інструментом для збереження сьогодні, на ранок вже буде не таким і надійним.
Тому я в свій час і пропонував Польшу, як місце, де гроші хоча б можна накопичувати в вигляді нерухомості , без тих фінансових ризиків, які є завжди в Україні.
Але зрозуміло, що Польща теж не кращій варіант.
Тому Анталія це добре, але ж треба десь ще гроші брати на життя в ній.
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:41

Ну реально многие вещи напрягают:
- вот вы реально НИГДЕ не можете выкурить сигарету. Просто взять и выкурить сигарету. И даже просто НЕ найти место, чтобы вкурить сигарету. Не говорите мне, что курить вредно - может, я и не курю, но после рюмочки виски да в обнимку с кобітою - могу и закурить... Сложно это очень. Кстати, пачка сигарет стоит 9-11 долларов.

- вот напрягает бесконечное количество табличек Private property - заборов то нет, вот газон с табличкой - заступил ногой - выстрел в голову.

- реально напрягают парковки для авто - очень жесткие правила. Перед тем, как остановиться, надо ОЧЕНЬ внимательно читать таблички на столбиках - вот можно только с 9-00 до 16-00 и только в такие то дни, проще, когда написано красным цветом No paрking any time. Поставил и опоздал забрать на 5 минут - штраф - 50 долларов....

- много этот раз ходили по горным маршрутом - вот ЛЮБАЯ тропинка - целое сочинение Джека Лондона, что можно и что нельзя. Как правило, можно только пройти, не останавливаясь... Вдыхая воздух...

- вблизи Тихого океана вообще ничего нельзя делать - желательно и не дышать. Просто ужасно берегут настоящую природу... Можно только сбивать с ног ползущих с невероятной скоростью вверх клещей...

- вот напрягает, что в ресторане подают счет - вы отдаете кредитную карту - ее считывают возвращают - подают вместе с чеком - и надо своей рукой писать количество чаевых официанту... Как правило, от 15% и выше... Напрягает... Как бы жаба давит...

- вот напрягает, что на АЗС надо полностью самому заправляться и каждый раз вводить ZIP-код (почтовый индекс того города, к которому "приписан" в банке - авторизация КРЕДИТНОЙ карты идет через этот код, а вот дебетовой - через PIN-code)...

- вот напрягает, что у каждого человека ДОЛЖНА быть "зона" его комфортного самочувствия: то есть вы не должны ни к кому приближаться или стоять в очереди рядом меньше, чем на расстоянии в пол-метра...

- вот напрягает, что всё время улыбаются и спрашивают "как дела"?

- вот напрягает что при любом удобном/неудобном случае говорят "Sorry"...

- вот все же напрягают меры безопасности при парковке авто - я их знаю и всегда соблюдаю - но здесь запросто средь бела дня могут выдавить стекло и украсть хоть что-то... ну хоть очки...

Ну вот пока так...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 04 лип, 2019 23:46, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:43

  akurt написав:Да, где-то встречал, что сейчас надо то ли 65, то-ли 85 набрать баллов...
Но это одна сторона медали... на другом континенте Земного шара живут ну совсем особенные люди.
Ну очень не такие. Нашим уже только поэтому тяжело...
А там еще и кенгуру как бродячие коты скачут... Все непросто...

В городах никто не скачет хотя живности, в т. ч. опасной, хватает. 65 баллов точно не хватит, 85 ближе к истине.
А люди, действительно, другие. С нашей точки зрения доверчивые и наивные
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 00:26

Все страны мира ужесточают миграционную политику... Безвиз-безвизом, на нас не хотят особо видеть нигде, разве что как постояльцев отелей...
В США резко усложнили ип притормозили выдачу разрешений на работу выпускникам американских университетов - граждан Украины. По их законам после петиции выпускника университета и доказательством того, что его берут на работу должно проходить 90 дней, на практике этот срок нарушается в 2019 году и вот в июне получили только те, кто петицию подавал в январе-феврале.
Кто подавал в марте - еще нет ответа и ждут только к концу лета...
Так это выпускники американских университетов!

Турция тоже ужесточила практику: теперь продление ВНЖ не по почте как было еще в начале голда а только опять личное собеседование...

В Польше продление ВНЖ украинцам - срок ожидания - 6 месяцев...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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