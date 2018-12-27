Додано: П'ят 05 лип, 2019 04:37

sinus написав: Тому я в свій час і пропонував Польшу, як місце, де гроші хоча б можна накопичувати в вигляді нерухомості , без тих фінансових ризиків, які є завжди в Україні.

Але зрозуміло, що Польща теж не кращій варіант.

Тому Анталія це добре, але ж треба десь ще гроші брати на життя в ній. Тому я в свій час іяк місце, де гроші хоча б можна накопичувати в вигляді нерухомості , без тих фінансових ризиків, які є завжди в Україні.Але зрозуміло, що Польща теж не кращій варіант.Тому Анталія це добре, але ж треба

sinus написав: ... але ж треба десь ще гроші брати на життя в ній. ... але ж треба

Я погоджуюсь із вами, що Польщя виглядає привабливим дружнім варіантом.Але... Але... я вже писав: я особисто Польщу знаю з 1988 року - там вперше став на гірські лижі, і мав бізнес-контакти до - мабуть - 1997 або 1998 року... І дійсно теж думав, що самий привабливий варіант...Але знову виникає питання:ЯКІ "ПЛЮСИ"?Не бачу ніяких...Це не бачу я, який і працював і відпочивав там і проїхав за кермом майже всю.Давайте так:- квартири за ціною класні, але дуже дорогі: 1500-2500 ойро квадрат.- квартири маненькі, як око у колібрі.- ціни на комуналку не малі, а високі.- ВНЖ за фактом купівлі квартир хоч у Варшаві, хоч у Кракові не дають і не дадуть...- так само виникає питання:Так ось, раніше в Польщі було все для нас дешевшим в 2, а то й в три рази.Часи змінилися - все теперь трохи дешевше, ніж в найбагатшій - судячи по цінах - країні світу - в Україні.Далі. Ну ось купили ви кавалєрку в Польші площею 38 квадратів, що далі?Я наводив реальний приклад: син приятелів отримує ДУЖЕ високу зарплатню як для Польщі - 10 000 злотих на місяць - і не мріє купити собі квартиру...Навіть не мріє.То де ж тут плюси?Ось я і не побачив ЖОДНОГО.Проаналізував ситуацію із тим питанням, переглянувши всі країни - повторюю всі, зважив на те, що більша половина моєї родини мешкає у Франції та в США, і прийшов до висновку, що Туреччина - оптимальний варіант.- за фактом купівлі будь-якої квартири - ВНЖ.- авто ввіз без розмитнення та катаюсь мінімум 2 роки на авто української реєстрації...- дешеве утримання житла...- просто чудовий клімат: в зимку не було нижче +10, а в квартирі без включення кондиціонера - нижче, ніж +19 на ранок...- медичне страхування для іноземців із дуже якісним медичним обслуговуванням - а ціною 100 доларів на рік... Медичне, а не туристичне...- орієнтир цін на квартир із повним ремонтом, а не у вигляді залізобетонного паралелопіпеда на місті завода, що виготовляв ртутні термометри - 1 000 доларів за квадратний метр...- дешева комуналка...- якісні дешеві продукти...- можливість приємних позитивних "маніпуляцій" із банківською сферою...- можливість безкінечних подорожей по реально швидкісних класних дорогах...- авіапереліти по країні - від 10 (десяти) доларів в один бік...- гарне - якщо не сказати суперове - відношення до українців.- плавальний басейн у кожного будинка, який працює від 1 червня до 1 жовтня...- чудові гірськолижні курорти на відстані від 40 до 640 км від мого будинка...- безоплатні парковки прямо на чудовій набережній...НЕДОЛІКИ: не мрійте знайти тут роботу.... тим більше без знань мови...Найкращій варіант: "віддалена робота" або постійні надходження з України...Ну ось: не зможете ці козирі перебити нічим...Починається посадка в літак Boeing-777 Air France рейсу 0085 із Сан Францисько до Парижу... Політика авіакомпанії: шампанське на борту та якісне харчування - безкоштовно...Ну, бережись, Air France...