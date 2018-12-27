Я погоджуюсь із вами, що Польщя виглядає привабливим дружнім варіантом.
Але... Але... я вже писав: я особисто Польщу знаю з 1988 року - там вперше став на гірські лижі, і мав бізнес-контакти до - мабуть - 1997 або 1998 року... І дійсно теж думав, що самий привабливий варіант...
Але знову виникає питання:
ЯКІ "ПЛЮСИ"?
Не бачу ніяких...
Це не бачу я, який і працював і відпочивав там і проїхав за кермом майже всю.
Давайте так:
- квартири за ціною класні, але дуже дорогі: 1500-2500 ойро квадрат.
- квартири маненькі, як око у колібрі.
- ціни на комуналку не малі, а високі.
- ВНЖ за фактом купівлі квартир хоч у Варшаві, хоч у Кракові не дають і не дадуть...
- так само виникає питання:
Так ось, раніше в Польщі було все для нас дешевшим в 2, а то й в три рази.
Часи змінилися - все теперь трохи дешевше, ніж в найбагатшій - судячи по цінах - країні світу - в Україні.
Далі. Ну ось купили ви кавалєрку в Польші площею 38 квадратів, що далі?
Я наводив реальний приклад: син приятелів отримує ДУЖЕ високу зарплатню як для Польщі - 10 000 злотих на місяць - і не мріє купити собі квартиру...
Навіть не мріє.
То де ж тут плюси?
Ось я і не побачив ЖОДНОГО.
Проаналізував ситуацію із тим питанням, переглянувши всі країни - повторюю всі, зважив на те, що більша половина моєї родини мешкає у Франції та в США, і прийшов до висновку, що Туреччина - оптимальний варіант.
- за фактом купівлі будь-якої квартири - ВНЖ.
- авто ввіз без розмитнення та катаюсь мінімум 2 роки на авто української реєстрації...
- дешеве утримання житла...
- просто чудовий клімат: в зимку не було нижче +10, а в квартирі без включення кондиціонера - нижче, ніж +19 на ранок...
- медичне страхування для іноземців із дуже якісним медичним обслуговуванням - а ціною 100 доларів на рік... Медичне, а не туристичне...
- орієнтир цін на квартир із повним ремонтом, а не у вигляді залізобетонного паралелопіпеда на місті завода, що виготовляв ртутні термометри - 1 000 доларів за квадратний метр...
- дешева комуналка...
- якісні дешеві продукти...
- можливість приємних позитивних "маніпуляцій" із банківською сферою...
- можливість безкінечних подорожей по реально швидкісних класних дорогах...
- авіапереліти по країні - від 10 (десяти) доларів в один бік...
- гарне - якщо не сказати суперове - відношення до українців.
- плавальний басейн у кожного будинка, який працює від 1 червня до 1 жовтня...
- чудові гірськолижні курорти на відстані від 40 до 640 км від мого будинка...
- безоплатні парковки прямо на чудовій набережній...
НЕДОЛІКИ: не мрійте знайти тут роботу.... тим більше без знань мови...
Найкращій варіант: "віддалена робота" або постійні надходження з України...
Ну ось: не зможете ці козирі перебити нічим...
P.S. Починається посадка в літак Boeing-777 Air France рейсу 0085 із Сан Францисько до Парижу... Політика авіакомпанії: шампанське на борту та якісне харчування - безкоштовно...
Ну, бережись, Air France...