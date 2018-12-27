Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:33

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НЕДОЛІКИ: не мрійте знайти тут роботу.... тим більше без знань мови...

Найкращій варіант: "віддалена робота" або постійні надходження з України...





От з цього і потрібно починати!

Бо "віддалена робота" або постійні надходження з України можливі, але на це можна разраховувати тільки в межах кілька років, бо, як я вже казав, в світі все дуже швидко змінюється.

От накопичив собі чолов'яга в 2006 році 3 квартири під здачу в Україні і вирішив, що вже досить працювати, настав час вже відпочивати і поїхав собі в Туреччину в свої 50 років.

А чого ж неїхати?

Квартири дорожчають, аренда теж, діти самостійні, не життя, а казка.

Грошей кожен рік від аренди все більше, живе, як царь.

Поки не почався вересень 2008 року, гривня впала, ціни на його нерухомість впали майже вдвічі і аренда теж.

Та й з арендою останнім часом тільки одні проблеми- арендарі постійно хвилюють:то те зламалося, то те поміняйте, то ціна не влаштовує.

Вже й відпочинок не відпочинок, але гроші ще якісь капають, будемо моя люба і далі відпочивати.

Якщо квартири були в Донцьку, чи Луганську то життя такого пенсіонера б закінчилося в 2014 році, бо все б втратив і постійні надходження з України закінчилися б.

Якби в Київі, то зменшилися б знову вдвічі і вже б на життя в Туреччині на двох з жінкою 450 доларів на місяць, які стали приносити його квартири , вже не вистачати стало.

От і все, пожили в Туреччині, пора повертатися на землю, тьху, тобто в Україну в 58 років.

Повернулися, але і хрущовки і панельки все дешевше становляться, квартирам вже ремонт потрібен, бо квартирантів в такі умови, крім бомжів, вже ніхто не йде.

Ціни ростуть, комунальні ростуть, чим платити, за що жити?

Ще й з Туреччини хвилюють-сплачуйте кажуть по рахункам.

Взялися за голову та й давай все разпродовувати, разпродалися та й купили однушку в новострої, зробили ремонт, впустили арендарів за 300 доларів і живуть в Україні, жебракують, бо вже з такими грошима вже в Україні тяжко, а в Туреччині тим паче.



Так що головне питання, Акурт, в тому: - як забезпечити себе постійним, хоча б в межах 20-ти майбутніх років, прибутком?

Бо може статися, як в історії вище.

П.С. Тому квартири в Польщі виглядають приємнішим збереженням, ніж квартири в Україні, але саме виглядають, а проблеми ті ж самі.

Все складно.