shapo написав:akurt написав:3. Вот alex77 очень горюет по образованию для детей. Правильно горюет. Достаточно, пройдясь по пустым и оттого страшным коридорам некоторых университетов со статусом «Национальный» и посмотреть внимательно на расписание. Я вот зашёл на сайт одного из университетов Львова. Смотрю: понедельник, вторая лента, лекция по Высшей математике, доцент Х. Третья лента - лекция по Теории механизмов и машин - доцент Х (та же). Вторник, вторая лента дисциплина «Сопротивление материалов» лекция, доцент Х (опять та же!!!!!!). Герой соцтруда Стаханов нервно курит в. сторонке. А наш практик shapo потом в ужасе от горе-специалистов. Обращаю внимание на мою неверную гендерную политику: я считаю - меня так воспитывали знаменитые мужчины-профессора, что пирожки должен печь пирожник, а сапоги шить сапожник, и когда женщина читает лекции по трём взаимоисключающим дисциплинам, и все это в «потоке» из ТРЁХ специальностей - то это неверно.
1) Предметы не взаимоисключающие, а достаточно близкие. Это ведь не химия высокомолекулярных соединений и физика плазмы.
2) Деградация высшей школы началась еще до того как СССР почил бозе, где-то с начала 70-х. Причина очень простая - количество вузов перешло в их плохое качество плюс плановое хозяйство по которому после 3 го курса студент попадал в планы Минвуза на распределение и выгнать его становилось проблематичным ( знаю изнутри как проработавший в этой системе в 80е примерно 7 лет).
3) Нынешняя усугубившаяся украинская деградация науки и высшей школы связана с тем, что в 90-е науку и высшую школу опустили ниже плинтуса, они потеряли госфинансирования, и, соответственно ,бывшую советскую престижность.
Поэтому мое поколение оттуда ушло 25 -30 лет назад в другие области и уже лет 15-20 как деды учат внуков с соответствующим результатом.
А если ещё учесть что в национальных никому не дают даже 2 ставки, а тут явно 3 вырисовалось, то как бы вышло как с Просекко за 3 евро, оказалось 3,75 евро да ещё и по акции ))) Но пишет истории как дышит, молодец!!! )))