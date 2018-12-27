Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:21

stm написав: А если ещё учесть что в национальных никому не дают даже 2 ставки, а тут явно 3 вырисовалось, то как бы вышло как с Просекко за 3 евро, оказалось 3,75 евро да ещё и по акции ))) Но пишет истории как дышит, молодец!!! ))) А если ещё учесть что в национальных никому не дают даже 2 ставки, а тут явно 3 вырисовалось, то как бы вышло как с Просекко за 3 евро, оказалось 3,75 евро да ещё и по акции ))) Но пишет истории как дышит, молодец!!! )))

Вы просто как всегда не в курсе никаких вопросов.

конечно, у нас БОЛЬШАЯ ученая, но мы ее немного опустим на землю:КАКИЕ 2 (ДВЕ) ставки? Какие ТРИ ставки????Сейчас все все все преподы вузов работают на 0,5 ставки ли на 0,33 ставки.Разъясняю вам как в истории с Проссеко: объем работы преподавателя сострит из двух частей:а) учебная "нагрузка" в условных академических часах.б) внеучебная "нагрузка" в виртуальных часах, которые он ЯКОБЫ затратит на проведение научно-методической работы (полная туфта, на самом деле давно никто ничего не делает, просто заполняют большую тетрадь под названием "Индивидуальтный план преподавателя" - на практике просто переписывают друг у друга).Теперь учим уму разуму нашу милую дилетантку ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ(пусть учится планировать работу сотрудников своей фирмы)1. Учебный отдел считает количество студентов и делит полученную цифру на "10" - коэффициент - от Мин освиты и уточняет штат преподавателей с 1 сентября.Последние 3 года во всех университетахкоторые достигают уже 30 (ТРИДЦАТИ) процентов от объема госзаказа (виртуальная цифра, которую "спускает" каждому университету Киев, анализируя его взятые с потолка заявки).Тогда получают штат преподавателей, например в нынешних универсеитах вместо 10 000 студентов в брежневские времена осталось 2 500 студентов всех форм обучения - то есть штат 250 преподавателей.2. Параллельно планируется количество часов "учебной нарузки" по пункту 1 в соответствии с Учебными планами каждой дисциплины.Например: в семестре дисциплина "Высшая математика" - кто-то умный в Киеве из академиков из подчиненных 100-летего Патона написал, и утвердил, что достаточно 34 часа лекций в семестр. К этим 34 часам добавляется часов 5 на экзамен и еще пару часов на консультации. Итого получится скажем 42 часа "работы". Так - по каждой дисциплине, плюс по всем курсам и всем формам обучения, плюс дипломное проектирование, плюс работа с аспирантами, лабораторные и так далее.Получил учебный отдел, скажем, цифру по университету в 250 000 часов, то есть в среднем 1000 часов работы на преподавателя на 1 год.Откорректировали так: кафедрам специальным - поблажка - скажем - 800 часов (типа трудная работа), кафедрам легким типа "Украинознавство" - побольше - скажем 1200 часов.Итак, наша горе-доцент по фамилии "Х", в замужестве "Стаханова" получает следующее:- если она будет вести ОДНУ высшую математику то ее объем работы составит 42 часа от 1000 часов "плана" и она получит 1/25 часть ставки (!!!) то есть умрет с голоду без взяток (а сейчас на платят студенты взятки) - если она возьмет вести еще "вышку" во втором семестре - то уже получит (42+42)/1000 - часть ставки, то есть опять умрет с голоду, так как ставка - примерно 10 000 гривен на руки.- как ей выжить? Всех преподов переводятТРИ ставки, как дилетантпишет, а на 0,33 ставки. НОЛЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ.- Если возьмется вести еще кроме "Теории механизмов и машин" - я умышленно утрирую - Гинекологию, Астрономию, Историю Украинын и так далее, то может быть получит 0,5 ставки или даже 1 (одну ставку).Вот так милая- не разбираетесь в вопросе - дилетант - не пишите то, что вы выше написали.Это я вам еще не всю кухню рассказал.И еще делайте выводыдетей...Зная все, поневоле захочешь, чтобы дети выучили не только турецкий язык.И еще пусть иподумают: если препод работает на 0,33 ставки от 10 000 гривен, то он вообще КАК работает?Он работает или он КАК БЫ работает????Дилетанты - страшная вещь!