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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:44

  shapo написав:
  akurt написав:3. Вот alex77 очень горюет по образованию для детей. Правильно горюет. Достаточно, пройдясь по пустым и оттого страшным коридорам некоторых университетов со статусом «Национальный» и посмотреть внимательно на расписание. Я вот зашёл на сайт одного из университетов Львова. Смотрю: понедельник, вторая лента, лекция по Высшей математике, доцент Х. Третья лента - лекция по Теории механизмов и машин - доцент Х (та же). Вторник, вторая лента дисциплина «Сопротивление материалов» лекция, доцент Х (опять та же!!!!!!). Герой соцтруда Стаханов нервно курит в. сторонке. А наш практик shapo потом в ужасе от горе-специалистов. Обращаю внимание на мою неверную гендерную политику: я считаю - меня так воспитывали знаменитые мужчины-профессора, что пирожки должен печь пирожник, а сапоги шить сапожник, и когда женщина читает лекции по трём взаимоисключающим дисциплинам, и все это в «потоке» из ТРЁХ специальностей - то это неверно.


1) Предметы не взаимоисключающие, а достаточно близкие. Это ведь не химия высокомолекулярных соединений и физика плазмы.
2) Деградация высшей школы началась еще до того как СССР почил бозе, где-то с начала 70-х. Причина очень простая - количество вузов перешло в их плохое качество плюс плановое хозяйство по которому после 3 го курса студент попадал в планы Минвуза на распределение и выгнать его становилось проблематичным ( знаю изнутри как проработавший в этой системе в 80е примерно 7 лет).
3) Нынешняя усугубившаяся украинская деградация науки и высшей школы связана с тем, что в 90-е науку и высшую школу опустили ниже плинтуса, они потеряли госфинансирования, и, соответственно ,бывшую советскую престижность.
Поэтому мое поколение оттуда ушло 25 -30 лет назад в другие области и уже лет 15-20 как деды учат внуков с соответствующим результатом.

А если ещё учесть что в национальных никому не дают даже 2 ставки, а тут явно 3 вырисовалось, то как бы вышло как с Просекко за 3 евро, оказалось 3,75 евро да ещё и по акции ))) Но пишет истории как дышит, молодец!!! )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:53

  sinus написав:До речі, Акурте, а як справи ідуть в Анталії по здачі в аренду, скільки річних приносить і який район для цього більш прибутковіший?
І що то за звір такий- ліцензія, яка необхідна для подобової здачі?
Кому її вигідно робити, які треба вимоги виконати, щоб її отримати і скільки вона коштує?
Дякую.


А про це писав вже, але повторюся:
1) на мій розсуд гроші треба хапати великими долонями там, де вони просто падають із неба - тобто - в Україні. 9-10 відсоків річних по валюті у лендлордів не насняться ні Ротшильду, ні президенту Ердогану.
2) Я доводив із цифрами: купити квартиру в Туреччині та здавати - НЕ ВИГІДНО.
Що маєте: двушка буде коштувати приблизно 50 000 доларів. Здається вона за - в гарному - районі - за 1500 лір або 300 доларів на місяць. Не в гарному спальному - за 650 лір або за 110 доларів.
3) за ці гроші берете на Сихові у Львові 2 (дві) панельки та маєте 2х6000 гривень = 12 000 гривень на місяць або 460 доларів - в 1,5 рази більше.
Або купуєте в Києві біля метро Житомирська панельку двушку за 48 000 доларів та здаєте за 14 000 гривень - тобто більше, ніж за 500 доларів...
4) Україну треба любити: ніхто не платить ніяких податків. В Туреччині ви заплатите податок за право здавати в оренду квартиру - десь 120 доларів за рік. Крім того, платять податок на нерухомість - він невеликий - всього десь 500 гривень на рік - але ЧЕСНО платять всі всі всі всі всі і завжди.
5) Дивись пункт 1.
6) Дивись назву гілки.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:07

  akurt написав:Або купуєте в Києві біля метро Житомирська панельку двушку за 48 000 доларів та здаєте за 14 000 гривень - тобто більше, ніж за 500 доларів...


Таких цен на такое жилье нет уже и на Печерске
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:21

  stm написав:А если ещё учесть что в национальных никому не дают даже 2 ставки, а тут явно 3 вырисовалось, то как бы вышло как с Просекко за 3 евро, оказалось 3,75 евро да ещё и по акции ))) Но пишет истории как дышит, молодец!!! )))


stm конечно, у нас БОЛЬШАЯ ученая, но мы ее немного опустим на землю:
КАКИЕ 2 (ДВЕ) ставки? Какие ТРИ ставки????
Сейчас все все все преподы вузов работают на 0,5 ставки ли на 0,33 ставки.
Вы просто как всегда не в курсе никаких вопросов.
Разъясняю вам как в истории с Проссеко: объем работы преподавателя сострит из двух частей:
а) учебная "нагрузка" в условных академических часах.
б) внеучебная "нагрузка" в виртуальных часах, которые он ЯКОБЫ затратит на проведение научно-методической работы (полная туфта, на самом деле давно никто ничего не делает, просто заполняют большую тетрадь под названием "Индивидуальтный план преподавателя" - на практике просто переписывают друг у друга).
Теперь учим уму разуму нашу милую дилетантку ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ stm:
(пусть учится планировать работу сотрудников своей фирмы)
1. Учебный отдел считает количество студентов и делит полученную цифру на "10" - коэффициент - от Мин освиты и уточняет штат преподавателей с 1 сентября.
Последние 3 года во всех университетах недобор на бюджетные места, которые достигают уже 30 (ТРИДЦАТИ) процентов от объема госзаказа (виртуальная цифра, которую "спускает" каждому университету Киев, анализируя его взятые с потолка заявки).
Тогда получают штат преподавателей, например в нынешних универсеитах вместо 10 000 студентов в брежневские времена осталось 2 500 студентов всех форм обучения - то есть штат 250 преподавателей.
2. Параллельно планируется количество часов "учебной нарузки" по пункту 1 в соответствии с Учебными планами каждой дисциплины.
Например: в семестре дисциплина "Высшая математика" - кто-то умный в Киеве из академиков из подчиненных 100-летего Патона написал, и утвердил, что достаточно 34 часа лекций в семестр. К этим 34 часам добавляется часов 5 на экзамен и еще пару часов на консультации. Итого получится скажем 42 часа "работы". Так - по каждой дисциплине, плюс по всем курсам и всем формам обучения, плюс дипломное проектирование, плюс работа с аспирантами, лабораторные и так далее.
Получил учебный отдел, скажем, цифру по университету в 250 000 часов, то есть в среднем 1000 часов работы на преподавателя на 1 год.
Откорректировали так: кафедрам специальным - поблажка - скажем - 800 часов (типа трудная работа), кафедрам легким типа "Украинознавство" - побольше - скажем 1200 часов.
Итак, наша горе-доцент по фамилии "Х", в замужестве "Стаханова" получает следующее:
- если она будет вести ОДНУ высшую математику то ее объем работы составит 42 часа от 1000 часов "плана" и она получит 1/25 часть ставки (!!!) то есть умрет с голоду без взяток (а сейчас на платят студенты взятки) - если она возьмет вести еще "вышку" во втором семестре - то уже получит (42+42)/1000 - часть ставки, то есть опять умрет с голоду, так как ставка - примерно 10 000 гривен на руки.
- как ей выжить? Всех преподов переводят не на ТРИ ставки, как дилетант stm пишет, а на 0,33 ставки. НОЛЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ.
- Если возьмется вести еще кроме "Теории механизмов и машин" - я умышленно утрирую - Гинекологию, Астрономию, Историю Украинын и так далее, то может быть получит 0,5 ставки или даже 1 (одну ставку).
Вот так милая stm - не разбираетесь в вопросе - дилетант - не пишите то, что вы выше написали.
Это я вам еще не всю кухню рассказал.

И еще делайте выводы кто и как будет учить детей alex77...
Зная все, поневоле захочешь, чтобы дети выучили не только турецкий язык.
И еще пусть и stm и alex77 подумают: если препод работает на 0,33 ставки от 10 000 гривен, то он вообще КАК работает?
Он работает или он КАК БЫ работает????

P.S. Дилетанты - страшная вещь!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:38

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Сейчас все все все преподы вузов работают на 0,5 ставки ли на 0,33 ставки.

От недавно сидели с соседом на лавочке, обмывали его отпускные
Он обычный препод (не доцент) у ̶з̶о̶о̶п̶а̶р̶к̶е̶ КПИ на полной ставке с аффигенной выслугой на одном месте :)
Зображення

Такие оклады у них с января
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 334335336337
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