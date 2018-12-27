Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:3. Вот alex77 очень горюет по образованию для детей. Правильно горюет. Достаточно, пройдясь по пустым и оттого страшным коридорам некоторых университетов со статусом «Национальный» и посмотреть внимательно на расписание. Я вот зашёл на сайт одного из университетов Львова. Смотрю: понедельник, вторая лента, лекция по Высшей математике, доцент Х. Третья лента - лекция по Теории механизмов и машин - доцент Х (та же). Вторник, вторая лента дисциплина «Сопротивление материалов» лекция, доцент Х (опять та же!!!!!!). Герой соцтруда Стаханов нервно курит в. сторонке. А наш практик shapo потом в ужасе от горе-специалистов. Обращаю внимание на мою неверную гендерную политику: я считаю - меня так воспитывали знаменитые мужчины-профессора, что пирожки должен печь пирожник, а сапоги шить сапожник, и когда женщина читает лекции по трём взаимоисключающим дисциплинам, и все это в «потоке» из ТРЁХ специальностей - то это неверно.
1) Предметы не взаимоисключающие, а достаточно близкие. Это ведь не химия высокомолекулярных соединений и физика плазмы. 2) Деградация высшей школы началась еще до того как СССР почил бозе, где-то с начала 70-х. Причина очень простая - количество вузов перешло в их плохое качество плюс плановое хозяйство по которому после 3 го курса студент попадал в планы Минвуза на распределение и выгнать его становилось проблематичным ( знаю изнутри как проработавший в этой системе в 80е примерно 7 лет). 3) Нынешняя усугубившаяся украинская деградация науки и высшей школы связана с тем, что в 90-е науку и высшую школу опустили ниже плинтуса, они потеряли госфинансирования, и, соответственно ,бывшую советскую престижность. Поэтому мое поколение оттуда ушло 25 -30 лет назад в другие области и уже лет 15-20 как деды учат внуков с соответствующим результатом.
А если ещё учесть что в национальных никому не дают даже 2 ставки, а тут явно 3 вырисовалось, то как бы вышло как с Просекко за 3 евро, оказалось 3,75 евро да ещё и по акции ))) Но пишет истории как дышит, молодец!!! )))
sinus написав:До речі, Акурте, а як справи ідуть в Анталії по здачі в аренду, скільки річних приносить і який район для цього більш прибутковіший? І що то за звір такий- ліцензія, яка необхідна для подобової здачі? Кому її вигідно робити, які треба вимоги виконати, щоб її отримати і скільки вона коштує? Дякую.
А про це писав вже, але повторюся: 1) на мій розсуд гроші треба хапати великими долонями там, де вони просто падають із неба - тобто - в Україні. 9-10 відсоків річних по валюті у лендлордів не насняться ні Ротшильду, ні президенту Ердогану. 2) Я доводив із цифрами: купити квартиру в Туреччині та здавати - НЕ ВИГІДНО. Що маєте: двушка буде коштувати приблизно 50 000 доларів. Здається вона за - в гарному - районі - за 1500 лір або 300 доларів на місяць. Не в гарному спальному - за 650 лір або за 110 доларів. 3) за ці гроші берете на Сихові у Львові 2 (дві) панельки та маєте 2х6000 гривень = 12 000 гривень на місяць або 460 доларів - в 1,5 рази більше. Або купуєте в Києві біля метро Житомирська панельку двушку за 48 000 доларів та здаєте за 14 000 гривень - тобто більше, ніж за 500 доларів... 4) Україну треба любити: ніхто не платить ніяких податків. В Туреччині ви заплатите податок за право здавати в оренду квартиру - десь 120 доларів за рік. Крім того, платять податок на нерухомість - він невеликий - всього десь 500 гривень на рік - але ЧЕСНО платять всі всі всі всі всі і завжди. 5) Дивись пункт 1. 6) Дивись назву гілки.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
stm написав:А если ещё учесть что в национальных никому не дают даже 2 ставки, а тут явно 3 вырисовалось, то как бы вышло как с Просекко за 3 евро, оказалось 3,75 евро да ещё и по акции ))) Но пишет истории как дышит, молодец!!! )))
stm конечно, у нас БОЛЬШАЯ ученая, но мы ее немного опустим на землю: КАКИЕ 2 (ДВЕ) ставки? Какие ТРИ ставки???? Сейчас все все все преподы вузов работают на 0,5 ставки ли на 0,33 ставки. Вы просто как всегда не в курсе никаких вопросов. Разъясняю вам как в истории с Проссеко: объем работы преподавателя сострит из двух частей: а) учебная "нагрузка" в условных академических часах. б) внеучебная "нагрузка" в виртуальных часах, которые он ЯКОБЫ затратит на проведение научно-методической работы (полная туфта, на самом деле давно никто ничего не делает, просто заполняют большую тетрадь под названием "Индивидуальтный план преподавателя" - на практике просто переписывают друг у друга). Теперь учим уму разуму нашу милую дилетантку ВО ВСЕХ ВОПРОСАХ stm: (пусть учится планировать работу сотрудников своей фирмы) 1. Учебный отдел считает количество студентов и делит полученную цифру на "10" - коэффициент - от Мин освиты и уточняет штат преподавателей с 1 сентября. Последние 3 года во всех университетах недобор на бюджетные места, которые достигают уже 30 (ТРИДЦАТИ) процентов от объема госзаказа (виртуальная цифра, которую "спускает" каждому университету Киев, анализируя его взятые с потолка заявки). Тогда получают штат преподавателей, например в нынешних универсеитах вместо 10 000 студентов в брежневские времена осталось 2 500 студентов всех форм обучения - то есть штат 250 преподавателей. 2. Параллельно планируется количество часов "учебной нарузки" по пункту 1 в соответствии с Учебными планами каждой дисциплины. Например: в семестре дисциплина "Высшая математика" - кто-то умный в Киеве из академиков из подчиненных 100-летего Патона написал, и утвердил, что достаточно 34 часа лекций в семестр. К этим 34 часам добавляется часов 5 на экзамен и еще пару часов на консультации. Итого получится скажем 42 часа "работы". Так - по каждой дисциплине, плюс по всем курсам и всем формам обучения, плюс дипломное проектирование, плюс работа с аспирантами, лабораторные и так далее. Получил учебный отдел, скажем, цифру по университету в 250 000 часов, то есть в среднем 1000 часов работы на преподавателя на 1 год. Откорректировали так: кафедрам специальным - поблажка - скажем - 800 часов (типа трудная работа), кафедрам легким типа "Украинознавство" - побольше - скажем 1200 часов. Итак, наша горе-доцент по фамилии "Х", в замужестве "Стаханова" получает следующее: - если она будет вести ОДНУ высшую математику то ее объем работы составит 42 часа от 1000 часов "плана" и она получит 1/25 часть ставки (!!!) то есть умрет с голоду без взяток (а сейчас на платят студенты взятки) - если она возьмет вести еще "вышку" во втором семестре - то уже получит (42+42)/1000 - часть ставки, то есть опять умрет с голоду, так как ставка - примерно 10 000 гривен на руки. - как ей выжить? Всех преподов переводят не на ТРИ ставки, как дилетант stm пишет, а на 0,33 ставки. НОЛЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ. - Если возьмется вести еще кроме "Теории механизмов и машин" - я умышленно утрирую - Гинекологию, Астрономию, Историю Украинын и так далее, то может быть получит 0,5 ставки или даже 1 (одну ставку). Вот так милая stm - не разбираетесь в вопросе - дилетант - не пишите то, что вы выше написали. Это я вам еще не всю кухню рассказал.
И еще делайте выводы кто и как будет учить детей alex77... Зная все, поневоле захочешь, чтобы дети выучили не только турецкий язык. И еще пусть и stm и alex77 подумают: если препод работает на 0,33 ставки от 10 000 гривен, то он вообще КАК работает? Он работает или он КАК БЫ работает????
P.S. Дилетанты - страшная вещь!
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
clientage - да с Нового года вроде как повысили оклады на 20%.
Но давайте будем честными - а то вон неудачник по жизни выше уже подпрягся... Разъясним простые вещи: строка один - оклад доцента при услвии работі на полную ставку - грязными. 11309 гривен ГРЯЗНЫМИ. СКОЛЬКО ОН ПОЛУЧИТ из начисленных грязными 11 309 на руки? То, что я говорил - МЕНЕЕ 10 000 гривен.
Идем далее. Перед отпускными он пишет своей рукой Заяву на имя ректора с просьбой нижайшей выдать ему ПОСОБИЕ на оздоровление в размере 1 (одного) оклада. Вот мы и видим эту строку код 149 (последняя строка слева) ПОСОБИЯ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ.
Сколько раз в год он может написать такую нижайшую просьбу? 1 (один) раз. Далее мы видим отпускные. Да есть такое дело - трудно поверить, но человек получает отпускные. Кто против отпускных? Да, получает отпускные за 56 календарных дней. Мы их тоже видим. Начислены и выплачиваются наперед. Сколько раз в году бывают отпускные, если препод не разбивает его на части по 7 дней? 1 (один) раз в год. Итого - первая строка это его реальный ежемесячный оклад. Что там ему еще начислили - 30% за выслугу - говорит только о том, что старый уже, однако... Но повезло дедушке - работает на ПОЛНУЮ СТАВКУ и реальный его ежемесячный оклад составляет с учетом надбавки 14 702 гривны. ГРЯЗНЫМИ.
Могли, кстати, раннее не выплачивать эту надбавку в 30% ее платят нерегулярно, а в этом месяце - к отпускным - выплатить... Теперь можно подсчитать (подсказка есть в правом столбце) - размер удержаний и реальную сумму на руки с реальной стандартной зарплаты этого дедушки, которому повезло - работает на полную ставку - заслуженный, наверное, очень или ведет дисциплины узкоспециальные - на руки.
СлабО, умник Ethereum подсчитать??? Подмогти-подсобить??? Спасибо форумчанину clientage за то, что выложил скан расчетного листа доцента университета с большим стажем и работающего на полную ставку и тем самый подтвердил простую истину: akurt никогда не ошибается ни в каких цифрах и владеет вопросом, которым занимается. Особенно там, где речь идет о денежках....
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:3. Вот alex77 очень горюет по образованию для детей. Правильно горюет. Достаточно, пройдясь по пустым и оттого страшным коридорам некоторых университетов со статусом «Национальный» и посмотреть внимательно на расписание. Я вот зашёл на сайт одного из университетов Львова. Смотрю: понедельник, вторая лента, лекция по Высшей математике, доцент Х. Третья лента - лекция по Теории механизмов и машин - доцент Х (та же). Вторник, вторая лента дисциплина «Сопротивление материалов» лекция, доцент Х (опять та же!!!!!!). Герой соцтруда Стаханов нервно курит в. сторонке. А наш практик shapo потом в ужасе от горе-специалистов. Обращаю внимание на мою неверную гендерную политику: я считаю - меня так воспитывали знаменитые мужчины-профессора, что пирожки должен печь пирожник, а сапоги шить сапожник, и когда женщина читает лекции по трём взаимоисключающим дисциплинам, и все это в «потоке» из ТРЁХ специальностей - то это неверно.
1) Предметы не взаимоисключающие, а достаточно близкие. Это ведь не химия высокомолекулярных соединений и физика плазмы. 2) Деградация высшей школы началась еще до того как СССР почил бозе, где-то с начала 70-х. Причина очень простая - количество вузов перешло в их плохое качество плюс плановое хозяйство по которому после 3 го курса студент попадал в планы Минвуза на распределение и выгнать его становилось проблематичным ( знаю изнутри как проработавший в этой системе в 80е примерно 7 лет). 3) Нынешняя усугубившаяся украинская деградация науки и высшей школы связана с тем, что в 90-е науку и высшую школу опустили ниже плинтуса, они потеряли госфинансирования, и, соответственно ,бывшую советскую престижность. Поэтому мое поколение оттуда ушло 25 -30 лет назад в другие области и уже лет 15-20 как деды учат внуков с соответствующим результатом.
А если ещё учесть что в национальных никому не дают даже 2 ставки, а тут явно 3 вырисовалось, то как бы вышло как с Просекко за 3 евро, оказалось 3,75 евро да ещё и по акции ))) Но пишет истории как дышит, молодец!!! )))
Спеціалісти з освіти та "взаємовиключних дисциплін", пся крев))) Туркоман, затятий українофоб і панянка нізвідки.
Пишіть краще про Турцію, про вигідність купівлі там нерухомості чи сейсмічну стійкість будинків в Анталії.
Тобто про те, в чому більш-менш компетентні.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців