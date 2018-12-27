akurt написав:clientage - да с Нового года вроде как повысили оклады на 20%.
Но давайте будем честными - а то вон неудачник по жизни выше уже подпрягся...
Разъясним простые вещи:
строка один - оклад доцента при услвии работі на полную ставку - грязными. 11309 гривен ГРЯЗНЫМИ.
СКОЛЬКО ОН ПОЛУЧИТ из начисленных грязными 11 309 на руки?
То, что я говорил - МЕНЕЕ 10 000 гривен.
Идем далее.
Перед отпускными он пишет своей рукой Заяву на имя ректора с просьбой нижайшей выдать ему ПОСОБИЕ на оздоровление в размере 1 (одного) оклада.
Вот мы и видим эту строку код 149 (последняя строка слева) ПОСОБИЯ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ.
Сколько раз в год он может написать такую нижайшую просьбу?
1 (один) раз.
Далее мы видим отпускные.
Да есть такое дело - трудно поверить, но человек получает отпускные.
Кто против отпускных?
Да, получает отпускные за 56 календарных дней.
Мы их тоже видим. Начислены и выплачиваются наперед.
Сколько раз в году бывают отпускные, если препод не разбивает его на части по 7 дней?
1 (один) раз в год.
Итого - первая строка это его реальный ежемесячный оклад.
Что там ему еще начислили - 30% за выслугу - говорит только о том, что старый уже, однако...
Но повезло дедушке - работает на ПОЛНУЮ СТАВКУ и реальный его ежемесячный оклад составляет с учетом надбавки 14 702 гривны. ГРЯЗНЫМИ.
Могли, кстати, раннее не выплачивать эту надбавку в 30% ее платят нерегулярно, а в этом месяце - к отпускным - выплатить...
Теперь можно подсчитать (подсказка есть в правом столбце) - размер удержаний и реальную сумму на руки с реальной стандартной зарплаты этого дедушки, которому повезло - работает на полную ставку - заслуженный, наверное, очень или ведет дисциплины узкоспециальные - на руки.
СлабО, умник Ethereum подсчитать??? Подмогти-подсобить???
Спасибо форумчанину clientage за то, что выложил скан расчетного листа доцента университета с большим стажем и работающего на полную ставку и тем самый подтвердил простую истину: akurt никогда не ошибается ни в каких цифрах и владеет вопросом, которым занимается.
Особенно там, где речь идет о денежках....
Ти повний лох і пройдисвіт.
Оклад додаються на % надбавки+ % вислуги і так далі. Я 10 останніх років після Польщі (офіційної) працюю в нас,а ти 0 офіційно за останні роки . В мене зараз 100% + % за вислуги.
Ти краще скажи яка зарплата в Турції і покажи на папері. А то розкухкудахтався ,бо відійшов від реальності. Хоча добре знаєш що і в Турції проблеми,але мовчиш і вводиш в оману форумчан. Що дає тобі паспорт турка? Нічого, 0 ,тому що це не паспорт Євросоюзу.
Ти давно лікуєшся? От лікуйся і далі. Бо психопатів зараз дуже багато,таких як ти.