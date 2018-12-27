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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 335336337338
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:48

  akurt написав:clientage - да с Нового года вроде как повысили оклады на 20%.

Но давайте будем честными - а то вон неудачник по жизни выше уже подпрягся...
Разъясним простые вещи:
строка один - оклад доцента при услвии работі на полную ставку - грязными. 11309 гривен ГРЯЗНЫМИ.
СКОЛЬКО ОН ПОЛУЧИТ из начисленных грязными 11 309 на руки?
То, что я говорил - МЕНЕЕ 10 000 гривен.

Идем далее.
Перед отпускными он пишет своей рукой Заяву на имя ректора с просьбой нижайшей выдать ему ПОСОБИЕ на оздоровление в размере 1 (одного) оклада.
Вот мы и видим эту строку код 149 (последняя строка слева) ПОСОБИЯ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ.

Сколько раз в год он может написать такую нижайшую просьбу?
1 (один) раз.
Далее мы видим отпускные.
Да есть такое дело - трудно поверить, но человек получает отпускные.
Кто против отпускных?
Да, получает отпускные за 56 календарных дней.
Мы их тоже видим. Начислены и выплачиваются наперед.
Сколько раз в году бывают отпускные, если препод не разбивает его на части по 7 дней?
1 (один) раз в год.
Итого - первая строка это его реальный ежемесячный оклад.
Что там ему еще начислили - 30% за выслугу - говорит только о том, что старый уже, однако...
Но повезло дедушке - работает на ПОЛНУЮ СТАВКУ и реальный его ежемесячный оклад составляет с учетом надбавки 14 702 гривны. ГРЯЗНЫМИ.

Могли, кстати, раннее не выплачивать эту надбавку в 30% ее платят нерегулярно, а в этом месяце - к отпускным - выплатить...
Теперь можно подсчитать (подсказка есть в правом столбце) - размер удержаний и реальную сумму на руки с реальной стандартной зарплаты этого дедушки, которому повезло - работает на полную ставку - заслуженный, наверное, очень или ведет дисциплины узкоспециальные - на руки.

СлабО, умник Ethereum подсчитать??? Подмогти-подсобить???
Спасибо форумчанину clientage за то, что выложил скан расчетного листа доцента университета с большим стажем и работающего на полную ставку и тем самый подтвердил простую истину: akurt никогда не ошибается ни в каких цифрах и владеет вопросом, которым занимается.
Особенно там, где речь идет о денежках....


Ти повний лох і пройдисвіт.
Оклад додаються на % надбавки+ % вислуги і так далі. Я 10 останніх років після Польщі (офіційної) працюю в нас,а ти 0 офіційно за останні роки . В мене зараз 100% + % за вислуги.
Ти краще скажи яка зарплата в Турції і покажи на папері. А то розкухкудахтався ,бо відійшов від реальності. Хоча добре знаєш що і в Турції проблеми,але мовчиш і вводиш в оману форумчан. Що дає тобі паспорт турка? Нічого, 0 ,тому що це не паспорт Євросоюзу.
Ти давно лікуєшся? От лікуйся і далі. Бо психопатів зараз дуже багато,таких як ти. :D
Востаннє редагувалось Ethereum в Суб 06 лип, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:49

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:
  stm написав:А если ещё учесть что в национальных никому не дают даже 2 ставки, а тут явно 3 вырисовалось, то как бы вышло как с Просекко за 3 евро, оказалось 3,75 евро да ещё и по акции ))) Но пишет истории как дышит, молодец!!! )))


stm конечно, у нас БОЛЬШАЯ ученая, но мы ее немного опустим на землю:
КАКИЕ 2 (ДВЕ) ставки? Какие ТРИ ставки????
Сейчас все все все преподы вузов работают на 0,5 ставки ли на 0,33 ставки.
Вы просто как всегда не в курсе никаких вопросов.

Ага, вообще не в курсе )))
А ещё было давно интересно, но только сейчас дошли руки. Я взяла 2 сайта одинаковой ценовой политики: турецкий мигрос (https://www.migros.com.tr/) и украинский новус(https://novus.zakaz.ua/) и просто собрала корзину закупок, так как Вы и советовали все по акциям:
_____________укр.цена___тур.цена
Курица тушка: 104 грн. 13,45 trl
Картошка кг.:. 14,99. 2,39
Помидоры кг.:. 33,99. 2,20
Огурцы кг.:. 10,99. 2,25
Лук кг:. 11,49. 2,39
Морковь кг:. 16,99. 6,95
Кабачки кг:. 10,99. 3,79
Яйца 10 шт. Л:.19,49. 5,8
Соль йодир.: 6,29. 0,8
Перец молот.90гр: 53,91. 5,50
Оливковое м.0,5л: 69,99. 17,95
Подсол.масло 1л:. 29,99. 8,75
Лосось стейк кг:. 419. 99,9
Рис 1 кг:. 20,99. 4,25
Вермишель 0,5кг:. 19,99. 1,6
Черешня 1 кг:. 74,99. 13,9
Йогурт тур. 0,9 кг
(чисто для любителей): 53,99. 6,5

Итог: 972,07грн новус
Итог: 198,37trl*4,6057(курс виза карты на сегодня) = 913,63грн

Вывод: на жратве можно в месяц экономить аж 58,44грн и обогатиться ))))))
Миф о том как экономно покушать, разбит практикой закупки...
Миф о 3 евро Просекко тоже разбит практикой закупки...

Но истории бомба, я как публицистику с удовольствием читаю, пишите ещё с калькулятором )))
И про доцентов на основной работе в нац.вузе на 0,33 0,5 ставки тоже пишите )))
stm
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