akurt написав:

строка один

код 149

наперед.

повезло

никогда не ошибается ни в каких цифрах и владеет вопросом, которым занимается.

- да с Нового года вроде как повысили оклады на 20%.Но давайте будем честными - а то вон неудачник по жизни выше уже подпрягся...Разъясним простые вещи:- оклад доцента при услвии работі на полную ставку - грязными.СКОЛЬКО ОН ПОЛУЧИТ из начисленных грязными 11 309 на руки?То, что я говорил -Идем далее.Перед отпускными он пишет своей рукой Заяву на имя ректора с просьбой нижайшей выдать емув размере 1 (одного) оклада.Вот мы и видим эту строку(последняя строка слева) ПОСОБИЯ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ.Сколько раз в год он может написать такую нижайшую просьбу?1 (один) раз.Далее мы видим отпускные.Да есть такое дело - трудно поверить, но человек получает отпускные.Кто против отпускных?Да, получает отпускные за 56 календарных дней.Мы их тоже видим. Начислены и выплачиваютсяСколько раз в году бывают отпускные, если препод не разбивает его на части по 7 дней?1 (один) раз в год.Что там ему еще начислили - 30% за выслугу - говорит только о том, что старый уже, однако...Нодедушке - работает на ПОЛНУЮ СТАВКУ и реальный его ежемесячный оклад составляет с учетом надбавки 14 702 гривны. ГРЯЗНЫМИ.Могли, кстати, раннее не выплачивать эту надбавку в 30% ее платят нерегулярно, а в этом месяце - к отпускным - выплатить...Теперь можно подсчитать (подсказка есть в правом столбце) - размер удержаний и реальную сумму на руки с реальной стандартной зарплаты этого дедушки, которому повезло - работает на полную ставку - заслуженный, наверное, очень или ведет дисциплины узкоспециальные - на руки.СлабО, умникподсчитать??? Подмогти-подсобить???Спасибо форумчанинуза то, что выложил скан расчетного листа доцента университета с большим стажем и работающего на полную ставку и тем самый подтвердил простую истину:Особенно там, где речь идет о денежках....