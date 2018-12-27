Додано: Суб 06 лип, 2019 15:27

ТРИНАДЦАТЬ ПРИЧИН ПОЧЕМУ

или 32 причины почему "за"!



(автор очень советует посмотреть на канале [i]Netflix ставший уже культовым молодежный достаточно трагический, но психологически классно выверенный сериал с названием "ТРИНАДЦАТЬ ПРИЧИН ПОЧЕМУ". Особо рекономендую ЗАСТАВИТЬ посмотреть его ваших детей-подростков - он вообще-то о них - о ваших детях)[/i]



Трудностей жизни за границей очень много.

Например, жизнь в Турции, что здесь вызывает трудности?



Очень много:

а) трудно понять, почему никто не вытаскивает из заднего кармана джинсов девушек дорогой смартфон.

б) трудно понять, почему из авто на улице с открытым окном и отсутствием водителя не украли бумажник с кредитными карточками и документами.

в) трудно понять, как можно на на ночь на улице бросать мотороллер/мотоцикл.

г) трудно понять, почему посетителя в кафе не хотят отравить прогнившим еще на той неделе мясом;

д) трудно понять, как мужчины ходят весь день по гальке вдоль моря просто чтобы подать/продать вам свежеиспеченный бублик (симит);

е) трудно понять, почему в любом учреждении от гёч (миграционная служба) и Кадастрового центра до ветеринарной клиники не требуют взятки;

ё) трудно понять, почему молоко в Турции сделано из молока и стоит в 2 раза дешевле, чем в Украине...

ж) трудно понять, как это простой продавец в MIGROS разговаривает с иностранцем на чистом (почти) английском языке.

з) трудно понять, как это за год не увидишь ни в городе ни на трассе крупной автоаварии с лежащими на газоне - извините - трупами.

и) трудно понять, как это уборщик мусора на газонах вблизи пляжа, нашедши дорогой раскладной зонтик, не прячет его, а вывешивает на сучок дерева у газона на видное место.

й) трудно понять, почему у пляжей бесплатные парковки;

к) трудно понять, почему на пляже не дерут деньги за посещение туалета;

л) трудно понять, почему утром у входа в пекарню вывешивают пакеты с бесплатным хлебом "для малоимущих";

м) трудно понять, почему автодороги на улицах и на трассах идеальные и без ям;

н) трудно понять, почему на пляже – бесплатный интернет.

о) трудно понять, почему рыба в супермаркете или свежая или очень свежая...

п) трудно понять, почему в магазинах кроссовки стоят от 5 лир (20 гривен) до 500 лир (2000 гривен) и все носятся одинаково хорошо;

р) трудно понять, почему воду из-под крана можно пить и не бояться получить Гепатит С...

с) трудно понять, почему на рынке не обсчитывают и не обманывают на весах...

т) трудно понять, почему на АЗС на наливают вместо бензина ослиную мочу...

у) трудно понять, почему в Турции – дети – это цветы жизни и к ним – повышенное внимание... и для детей аттракционы бесплатно, а не по 100 гривен...

ф) трудно понять, почему во всех магазинах большой выбор детских игрушек на любой возраст;

х) трудно понять, почему турецкий язык для нас такой трудный, впрочем, какой язык для нас не труден?

ц) трудно понять, почему авиабилеты на перелеты по Турции (связаны между собой 80 городов) продаются по цене от 10 долларов?

ч) трудно понять, почему на улицах там мало «жиропасов» и обросших жиром…

ш) трудно понять, почему в городском автобусе работает кондиционер…

щ) трудно понять, прочему купленная в супермаркете курица похожа на курицу и из нее даже получается бульон.

ъ) трудно понять, почему в человеках нет злобы, как она финансовом форуме Украины...

ы) трудно понять, как люди живут без сала и свинины...

ь) трудно понять, почему все всегда здороваются друг с другом и спрашивают "Как дела?"

э) трудно понять, как это солнце дарит солнечную энергию - горячую воду и за нее не нужно платить…

ю) трудно понять почему на турецких каналах ТВ не идут фильмы на русском языке времен СССР, как ето происходит в эти дни на половине каналов ТВ в Украине...

я) трубдно понять, почему все друг другу улыбаются и желают добра, а не корчат ужасные кислые рожи и пытаются найти соринку в чужом глазу...

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).