Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:clientage - да с Нового года вроде как повысили оклады на 20%.
Но давайте будем честными - а то вон неудачник по жизни выше уже подпрягся... Разъясним простые вещи: строка один - оклад доцента при услвии работі на полную ставку - грязными. 11309 гривен ГРЯЗНЫМИ. СКОЛЬКО ОН ПОЛУЧИТ из начисленных грязными 11 309 на руки? То, что я говорил - МЕНЕЕ 10 000 гривен.
Идем далее. Перед отпускными он пишет своей рукой Заяву на имя ректора с просьбой нижайшей выдать ему ПОСОБИЕ на оздоровление в размере 1 (одного) оклада. Вот мы и видим эту строку код 149 (последняя строка слева) ПОСОБИЯ НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ.
Сколько раз в год он может написать такую нижайшую просьбу? 1 (один) раз. Далее мы видим отпускные. Да есть такое дело - трудно поверить, но человек получает отпускные. Кто против отпускных? Да, получает отпускные за 56 календарных дней. Мы их тоже видим. Начислены и выплачиваются наперед. Сколько раз в году бывают отпускные, если препод не разбивает его на части по 7 дней? 1 (один) раз в год. Итого - первая строка это его реальный ежемесячный оклад. Что там ему еще начислили - 30% за выслугу - говорит только о том, что старый уже, однако... Но повезло дедушке - работает на ПОЛНУЮ СТАВКУ и реальный его ежемесячный оклад составляет с учетом надбавки 14 702 гривны. ГРЯЗНЫМИ.
Могли, кстати, раннее не выплачивать эту надбавку в 30% ее платят нерегулярно, а в этом месяце - к отпускным - выплатить... Теперь можно подсчитать (подсказка есть в правом столбце) - размер удержаний и реальную сумму на руки с реальной стандартной зарплаты этого дедушки, которому повезло - работает на полную ставку - заслуженный, наверное, очень или ведет дисциплины узкоспециальные - на руки.
СлабО, умник Ethereum подсчитать??? Подмогти-подсобить??? Спасибо форумчанину clientage за то, что выложил скан расчетного листа доцента университета с большим стажем и работающего на полную ставку и тем самый подтвердил простую истину: akurt никогда не ошибается ни в каких цифрах и владеет вопросом, которым занимается. Особенно там, где речь идет о денежках....
Ти повний лох і пройдисвіт. Оклад додаються на % надбавки+ % вислуги і так далі. Я 10 останніх років після Польщі (офіційної) працюю в нас,а ти 0 офіційно за останні роки . В мене зараз 100% + % за вислуги. Ти краще скажи яка зарплата в Турції і покажи на папері. А то розкухкудахтався ,бо відійшов від реальності. Хоча добре знаєш що і в Турції проблеми,але мовчиш і вводиш в оману форумчан. Що дає тобі паспорт турка? Нічого, 0 ,тому що це не паспорт Євросоюзу. Ти давно лікуєшся? От лікуйся і далі. Бо психопатів зараз дуже багато,таких як ти.
Востаннє редагувалось Ethereum в Суб 06 лип, 2019 10:55, всього редагувалось 1 раз.
stm написав:А если ещё учесть что в национальных никому не дают даже 2 ставки, а тут явно 3 вырисовалось, то как бы вышло как с Просекко за 3 евро, оказалось 3,75 евро да ещё и по акции ))) Но пишет истории как дышит, молодец!!! )))
stm конечно, у нас БОЛЬШАЯ ученая, но мы ее немного опустим на землю: КАКИЕ 2 (ДВЕ) ставки? Какие ТРИ ставки???? Сейчас все все все преподы вузов работают на 0,5 ставки ли на 0,33 ставки. Вы просто как всегда не в курсе никаких вопросов.
Ага, вообще не в курсе ))) А ещё было давно интересно, но только сейчас дошли руки. Я взяла 2 сайта одинаковой ценовой политики: турецкий мигрос (https://www.migros.com.tr/) и украинский новус(https://novus.zakaz.ua/) и просто собрала корзину закупок, так как Вы и советовали все по акциям: _____________укр.цена___тур.цена Курица тушка: 104 грн. 13,45 trl Картошка кг.:. 14,99. 2,39 Помидоры кг.:. 33,99. 2,20 Огурцы кг.:. 10,99. 2,25 Лук кг:. 11,49. 2,39 Морковь кг:. 16,99. 6,95 Кабачки кг:. 10,99. 3,79 Яйца 10 шт. Л:.19,49. 5,8 Соль йодир.: 6,29. 0,8 Перец молот.90гр: 53,91. 5,50 Оливковое м.0,5л: 69,99. 17,95 Подсол.масло 1л:. 29,99. 8,75 Лосось стейк кг:. 419. 99,9 Рис 1 кг:. 20,99. 4,25 Вермишель 0,5кг:. 19,99. 1,6 Черешня 1 кг:. 74,99. 13,9 Йогурт тур. 0,9 кг (чисто для любителей): 53,99. 6,5
Итог: 972,07грн новус Итог: 198,37trl*4,6057(курс виза карты на сегодня) = 913,63грн
Вывод: на жратве можно в месяц экономить аж 58,44грн и обогатиться )))))) Миф о том как экономно покушать, разбит практикой закупки... Миф о 3 евро Просекко тоже разбит практикой закупки...
Но истории бомба, я как публицистику с удовольствием читаю, пишите ещё с калькулятором ))) И про доцентов на основной работе в нац.вузе на 0,33 0,5 ставки тоже пишите )))
stm - лично я горжусь вашими компетенциями во всех вопросах. Приятно, что все-таки это не просто нуль, а все же число целое, хотя и отрицательное. Прикольно, что она пошла в новую волну: девушка мне рассказывает, как плохо я живу. Это было написано в то время, когда лично я был в Париже и обедал со свахой в тайском ресторанчике недалеко от Gare du Nord... Пять баллов! stm жги дальше из Жмеринки или из Вапнярки.
А вообще ощущение, что ребята рамсы попутали.
Как будто в сельском клубе собрались неудачники и им надо объяснять систему оплаты доцентов университетов. Ребята: вы бедные потому, что всегда будете бедными. Не дружите с калькулятором - главная ошибка.
Где-то слышал, замечательную фразу: НОЛЬ НА МАССУ. Ну и еще раз напомню тему ветки: здесь не про носки akurt'a (сейчас после душа черные одел), ни про его футболку (сейчас после душа зеленую одел) и не про его шорты (сейчас после душа синие одел). Здесь другое. То есть о другом.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Вчера ездил с семьей в Анталию. С Кемера сели на автобус KA07 и за 24 липы вчетвером доехали до фуникулера (автобус нормальный, сидели, кондей) . Там по 16 лир с человека поднялись на гору - отличный вид на Анталию. Спустились и дальше не стали эксперементировать с автобусами из-за жары сели в такси и за 55 лир доехали в старый город. Погуляли там не долго и на том же такси вернулись в отель (135лир). Планов посмотреть было больше, однако совершил две ошибки: - взяли с собой детей (нужно было оставить их в детском клубе). Теперь задумался как с ними лететь в Америку - ехать нужно было после обеда (после 16.00), когда спадет жара. Было ну очень жарко. Дети ходили вареные. Решили, что Анталия заслуживает более пристального изучения (приезда своим ходом и поездить по побережью).
П.С. Понравились маленькие уютные отели в старом городе - куча зелени, уют и даже кое-где с басейнами.
П.С.2 Ехали паралельно набережной коньялты - впечатляет. Прям как Майами (по фото )
ТРИНАДЦАТЬ ПРИЧИН ПОЧЕМУ или 32 причины почему "за"!
(автор очень советует посмотреть на канале [i]Netflix ставший уже культовым молодежный достаточно трагический, но психологически классно выверенный сериал с названием "ТРИНАДЦАТЬ ПРИЧИН ПОЧЕМУ". Особо рекономендую ЗАСТАВИТЬ посмотреть его ваших детей-подростков - он вообще-то о них - о ваших детях)[/i]
Трудностей жизни за границей очень много. Например, жизнь в Турции, что здесь вызывает трудности?
Очень много: а) трудно понять, почему никто не вытаскивает из заднего кармана джинсов девушек дорогой смартфон. б) трудно понять, почему из авто на улице с открытым окном и отсутствием водителя не украли бумажник с кредитными карточками и документами. в) трудно понять, как можно на на ночь на улице бросать мотороллер/мотоцикл. г) трудно понять, почему посетителя в кафе не хотят отравить прогнившим еще на той неделе мясом; д) трудно понять, как мужчины ходят весь день по гальке вдоль моря просто чтобы подать/продать вам свежеиспеченный бублик (симит); е) трудно понять, почему в любом учреждении от гёч (миграционная служба) и Кадастрового центра до ветеринарной клиники не требуют взятки; ё) трудно понять, почему молоко в Турции сделано из молока и стоит в 2 раза дешевле, чем в Украине... ж) трудно понять, как это простой продавец в MIGROS разговаривает с иностранцем на чистом (почти) английском языке. з) трудно понять, как это за год не увидишь ни в городе ни на трассе крупной автоаварии с лежащими на газоне - извините - трупами. и) трудно понять, как это уборщик мусора на газонах вблизи пляжа, нашедши дорогой раскладной зонтик, не прячет его, а вывешивает на сучок дерева у газона на видное место. й) трудно понять, почему у пляжей бесплатные парковки; к) трудно понять, почему на пляже не дерут деньги за посещение туалета; л) трудно понять, почему утром у входа в пекарню вывешивают пакеты с бесплатным хлебом "для малоимущих"; м) трудно понять, почему автодороги на улицах и на трассах идеальные и без ям; н) трудно понять, почему на пляже – бесплатный интернет. о) трудно понять, почему рыба в супермаркете или свежая или очень свежая... п) трудно понять, почему в магазинах кроссовки стоят от 5 лир (20 гривен) до 500 лир (2000 гривен) и все носятся одинаково хорошо; р) трудно понять, почему воду из-под крана можно пить и не бояться получить Гепатит С... с) трудно понять, почему на рынке не обсчитывают и не обманывают на весах... т) трудно понять, почему на АЗС на наливают вместо бензина ослиную мочу... у) трудно понять, почему в Турции – дети – это цветы жизни и к ним – повышенное внимание... и для детей аттракционы бесплатно, а не по 100 гривен... ф) трудно понять, почему во всех магазинах большой выбор детских игрушек на любой возраст; х) трудно понять, почему турецкий язык для нас такой трудный, впрочем, какой язык для нас не труден? ц) трудно понять, почему авиабилеты на перелеты по Турции (связаны между собой 80 городов) продаются по цене от 10 долларов? ч) трудно понять, почему на улицах там мало «жиропасов» и обросших жиром… ш) трудно понять, почему в городском автобусе работает кондиционер… щ) трудно понять, прочему купленная в супермаркете курица похожа на курицу и из нее даже получается бульон. ъ) трудно понять, почему в человеках нет злобы, как она финансовом форуме Украины... ы) трудно понять, как люди живут без сала и свинины... ь) трудно понять, почему все всегда здороваются друг с другом и спрашивают "Как дела?" э) трудно понять, как это солнце дарит солнечную энергию - горячую воду и за нее не нужно платить… ю) трудно понять почему на турецких каналах ТВ не идут фильмы на русском языке времен СССР, как ето происходит в эти дни на половине каналов ТВ в Украине... я) трубдно понять, почему все друг другу улыбаются и желают добра, а не корчат ужасные кислые рожи и пытаются найти соринку в чужом глазу...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Т.е. о недвижимости. И плюсы от квартиры в Анталии: море, солнце и +58,44грн в месяц экономии на еде ))))) и всего-то 50000$-100000$ за такое счастье под солнцем для себя ))) Акурт, Вы всегда палитесь на мелочах. Желая показать свой уровень Вы пошли в Тайский ресторан в Париже? Не обижайтесь, это как "Итальянский" ресторан Мафия в центре Киева, вроде Майдан Незалежности, но пальто не то... но кому что нравиться в жизни )))
Милая stm! Я понимаю вашу злобу и ненависть - я всегда говорил, что голодный человек - злой и опасный человек, но запомните: так же, как akurt НИКОГДА не врёт - в отличие от вас - также akurt НИКОГДА не палится - совсем рядом с Северным вокзалом Парижа есть именно тайский ресторан Boua Thai - там повар - муж, а официант - жена. Их всего двое... Семейный бизнес под названием НЕ ОТРАВИМ НИКОГДА. Райское наслаждение. Рекомендую посетить, а то так и умрете, не испытав в жизни радость. Рекомендую заказать утку по-тайски. 15 Rue St Vincent de Paul, 75010 Paris, Франция И ешё - для "одичавшей" - последний мой обед Сан Фрниско был в МЕКСИКАНСКОМ ресторане - в Mill Valley - на улице Tamalpais common lines - если будете с бойфрендом - пусть закажет себе Бурито с курятиной за 8,75 доллара, а себе возьмите такосы с курятиной за 7,75 долларов - райское наслаждение - готовят прямо при вас и точно не отравят...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 лип, 2019 15:49, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Милая stm! Я понимаю вашу злобу и ненависть - я всегда говорил, что голодный человек - злой и опасный человек, но запомните: так же, как akurt НИКОГДА не врёт - в отличие от вас - также akurt НИКОГДА не палится - совсем рядом с Северным вокзалом Парижа есть именно тайский ресторан Boua Thai - там повар - муж, а официант - жена. Их всего двое... Семейный бизнес под названием НЕ ОТРАВИМ НИКОГДА. Райское наслаждение. Рекомендую посетить, а то так и умрете, не испытав в жизни радость. Рекомендую заказать утку по-тайски. 15 Rue St Vincent de Paul, 75010 Paris, Франция
Боже, Акурт, наконец Вы таки перешли на дорогие напитки в жизни )))