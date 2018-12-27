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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 336337338339
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:50

А вы правы - только что открыл бутылочку Брют Артемівське...
Зображення
Люблю, знаете ли, именно Брют...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:55

  5396669 написав:Темный новый асфальт - эта та новая развязка о которой вы писали?

Именно так...
Обычно я утром гуляю с собакой в гранатовом саду и вдоль трассы на Кемер и подхожу поглазеть на ход работ...
Это последняя транспортная развязка - и самая крупная - на объездной вокруг Анталии трассе от аэропорта на Кемер.
Зображення
Интересные объекты на карте:
- красной линией показал "Бульвар Богачей" - там игра слов - есть горная река "Бога" и река по турецки "чай" - турки произносят "Боа-чай" - а наши "Богачей"...
- цифра 1 - овощной/фруктовый рынок - работает во вторник, в другие дни - бесплатная крытая парковка для всех желающих.
- цифра 2 - ближайший ко мне пляж - примерно 2000 м.
- цифра 3 - пляж Коньяалты - именно это место я обычно подъезжаю на авто - там мало людей всегда. Пляж галечный, что мне нравится.
Левее цифры три - русло реки "Бога", которое превратили (сдача была 30 декабря 2018) в искусственный морской залив (на картах еще нет изменений - реально там сейчас вода моря до второго моста, а по берегам - парк и велосипедные дорожки).
- цифра 4 - супермаркет МЕТРО - всегда самая свежая рыба и всегда не менее 48-и видов, заезжаю после пляжа за рыбкой...
- цифра 5 - горная дорога, которая ведет к ресторанам в горах над водопадами - обычно туда приезжают "на завтрак" всей семьей. Напомню: в турецких ресторанах НИКАКОЙ алкоголь и пиво никогда не подают и в меню нет. В кафе на набережной у пляжа пиво подают - иностранцам.

Красной линией я показал схему велосипедных дорожек вдоль Средиземного моря.
Зображення
Прокат велосипедов - 1,5 лиры (примерно 7 гривен) в час. На карте Visa/Mastercard блокируют 50 лир (примерно 250 гривен) до 22 часов дня проката, потом возвращают).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 16:40

  akurt написав:А вы правы - только что открыл бутылочку Брют Артемівське...
Зображення
Люблю, знаете ли, именно Брют...

Вот опять: в 10:41 Вы в дорогом ресторане, а уже в 15:50 с бутылочкой Артемовского... И у меня вопрос: вы когда сразу после хороших, дорогих напитков (ну интерьер тайского обязывает раскошелиться) переходите на любимый укр.брют ничего странного в своем поведении не находите? Ну и ладно :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:10

Нет, милая, ничего странного в Брюте не нахожу.
Артемовское можно рекомендовать.
В отличие от вас, ведущей скромный - мягко сказано - образ жизни - я веду активный образ жизни.
И очень забавно смотреть, как вас крючит.
Меня не крючит - разве что организм неделю будет перестраиваться к смене часовых поясов в 10 часов - это непросто...
А так, все хорошо, прекрасная маркиза...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:17

... за крок до перевороту думок ©

... ооооооо, як тут спекотно! :)
- а ну, ще нагадайте мені, будь ласка, мінімальну і середню зарплату у Туреччині?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 17:22

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

akurt написав:Нет, милая, ничего странного в Брюте не нахожу.
Артемовское можно рекомендовать.
В отличие от вас, ведущей скромный - мягко сказано - образ жизни - я веду активный образ жизни.
И очень забавно смотреть, как вас крючит.
Меня не крючит - разве что организм неделю будет перестраиваться к смене часовых поясов в 10 часов - это непросто...
А так, все хорошо, прекрасная маркиза...
Кстати, как боретесь со сменой часового пояса по прилету в США?
Я как-то не замечал проблем будучи в НЙ и Торонто. За детей переживаю...

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5396669
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