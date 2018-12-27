Додано: Суб 06 лип, 2019 17:10

Нет, милая, ничего странного в Брюте не нахожу.

Артемовское можно рекомендовать.

В отличие от вас, ведущей скромный - мягко сказано - образ жизни - я веду активный образ жизни.

И очень забавно смотреть, как вас крючит.

Меня не крючит - разве что организм неделю будет перестраиваться к смене часовых поясов в 10 часов - это непросто...

А так, все хорошо, прекрасная маркиза...

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).