Люблю, знаете ли, именно Брют...
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Додано: Суб 06 лип, 2019 15:50
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Суб 06 лип, 2019 15:55
Именно так...
Обычно я утром гуляю с собакой в гранатовом саду и вдоль трассы на Кемер и подхожу поглазеть на ход работ...
Это последняя транспортная развязка - и самая крупная - на объездной вокруг Анталии трассе от аэропорта на Кемер.
Интересные объекты на карте:
- красной линией показал "Бульвар Богачей" - там игра слов - есть горная река "Бога" и река по турецки "чай" - турки произносят "Боа-чай" - а наши "Богачей"...
- цифра 1 - овощной/фруктовый рынок - работает во вторник, в другие дни - бесплатная крытая парковка для всех желающих.
- цифра 2 - ближайший ко мне пляж - примерно 2000 м.
- цифра 3 - пляж Коньяалты - именно это место я обычно подъезжаю на авто - там мало людей всегда. Пляж галечный, что мне нравится.
Левее цифры три - русло реки "Бога", которое превратили (сдача была 30 декабря 2018) в искусственный морской залив (на картах еще нет изменений - реально там сейчас вода моря до второго моста, а по берегам - парк и велосипедные дорожки).
- цифра 4 - супермаркет МЕТРО - всегда самая свежая рыба и всегда не менее 48-и видов, заезжаю после пляжа за рыбкой...
- цифра 5 - горная дорога, которая ведет к ресторанам в горах над водопадами - обычно туда приезжают "на завтрак" всей семьей. Напомню: в турецких ресторанах НИКАКОЙ алкоголь и пиво никогда не подают и в меню нет. В кафе на набережной у пляжа пиво подают - иностранцам.
Красной линией я показал схему велосипедных дорожек вдоль Средиземного моря.
Прокат велосипедов - 1,5 лиры (примерно 7 гривен) в час. На карте Visa/Mastercard блокируют 50 лир (примерно 250 гривен) до 22 часов дня проката, потом возвращают).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Суб 06 лип, 2019 16:40
Вот опять: в 10:41 Вы в дорогом ресторане, а уже в 15:50 с бутылочкой Артемовского... И у меня вопрос: вы когда сразу после хороших, дорогих напитков (ну интерьер тайского обязывает раскошелиться) переходите на любимый укр.брют ничего странного в своем поведении не находите? Ну и ладно
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:10
Нет, милая, ничего странного в Брюте не нахожу.
Артемовское можно рекомендовать.
В отличие от вас, ведущей скромный - мягко сказано - образ жизни - я веду активный образ жизни.
И очень забавно смотреть, как вас крючит.
Меня не крючит - разве что организм неделю будет перестраиваться к смене часовых поясов в 10 часов - это непросто...
А так, все хорошо, прекрасная маркиза...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:17
... за крок до перевороту думок ©
... ооооооо, як тут спекотно!
- а ну, ще нагадайте мені, будь ласка, мінімальну і середню зарплату у Туреччині?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Кстати, как боретесь со сменой часового пояса по прилету в США?
Я как-то не замечал проблем будучи в НЙ и Торонто. За детей переживаю...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:40
Ну, в Нью-Йорке как бы проще, это ближе... а вот Украина-Сан Франциско (западное побережье) - разница в 10 часов - это достаточно серьезная встряска для организма.
Там получается так: примерно до 18-00 по времени Сан Франциско "держишься" (по-нашему это как бы ты ночь не спал и плясал на дискотеке).
В 18-00 по Сан Франциско - а по-нашему это 4 утра - вдруг ни того ни сего организм отключается: то есть вот сидишь на диване или в кресле - и вдруг взял и завалился спать, причем ничто тебя не может остановить... И кофе не спасает...
Тут вспоминаешь из истории известные пытки времен НКВД - человек без сна начинает тупеть и признается в том, чего и не было...
Далее: просыпаешься внезапно в 4 утра по времени Калифорнии - и заснуть не можешь...
Американцы мне сказали, что надо вот это время - 18-00 - "пережить" - перетерпеть и ни в коем случае не ложиться спать...
Еще второе: надо забыть о времени в Украине и не сравнивать, что ты не спишь - а ведь на Родине сейчас 5 или 6 утра - и ты не спал всю ночь - то есть переключиться "психологически"...
Тут надо учесть, что ведь приехал в США не спать и не лежать на диване - а заниматься делами - и в 18-00 может быть самый разгар "дел".
Но все равно - неделю ходишь "варенный", а если учесть, что почти все дни я был за рулем и проехал сотни миль по хайвеям Калифорнии и на скоростях часто - с нарушением - со скоростью 80-90 миль в час - то реально тяжело. Немного страшно за рулем было перед подъездом к Golden gate bridge - трафик очень напряженный... а голова "варенная"... Но я - опытный - тьфу-тфу-тьфу - водитель...
Вернулся назад - вроде легче, так как никуда "бежать" не надо...
А вообще реально трудно...
P.S. Пан Долярчик - у нас не "спекотно", у нас - весело. Коли жінка живе без чоловіка ("мужчіни") - то щось з нею коїться, ви ж бачите самі...
Але лікувати не треба - вона мене реально розважає... така "дремучєсть", що страшне...
Я думав, що таких вже не випускають... Ні, збереглися у дальніх селах...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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