Додано: Суб 06 лип, 2019 17:40

5396669 написав: Кстати, как боретесь со сменой часового пояса по прилету в США?

Я как-то не замечал проблем будучи в НЙ и Торонто. За детей переживаю...

Кстати, как боретесь со сменой часового пояса по прилету в США?Я как-то не замечал проблем будучи в НЙ и Торонто. За детей переживаю...

приехал в США не спать и не лежать на диване

Ну, в Нью-Йорке как бы проще, это ближе... а вот Украина-Сан Франциско (западное побережье) - разница в 10 часов - это достаточно серьезная встряска для организма.Там получается так: примерно до 18-00 по времени Сан Франциско "держишься" (по-нашему это как бы ты ночь не спал и плясал на дискотеке).В 18-00 по Сан Франциско - а по-нашему это 4 утра - вдруг ни того ни сего организм отключается: то есть вот сидишь на диване или в кресле - и вдруг взял и завалился спать, причем ничто тебя не может остановить... И кофе не спасает...Тут вспоминаешь из истории известные пытки времен НКВД - человек без сна начинает тупеть и признается в том, чего и не было...Далее: просыпаешься внезапно в 4 утра по времени Калифорнии - и заснуть не можешь...Американцы мне сказали, что надо вот это время - 18-00 - "пережить" - перетерпеть и ни в коем случае не ложиться спать...Еще второе: надо забыть о времени в Украине и не сравнивать, что ты не спишь - а ведь на Родине сейчас 5 или 6 утра - и ты не спал всю ночь - то есть переключиться "психологически"...Тут надо учесть, что ведь- а заниматься делами - и в 18-00 может быть самый разгар "дел".Но все равно - неделю ходишь "варенный", а если учесть, что почти все дни я был за рулем и проехал сотни миль по хайвеям Калифорнии и на скоростях часто - с нарушением - со скоростью 80-90 миль в час - то реально тяжело. Немного страшно за рулем было перед подъездом к Golden gate bridge - трафик очень напряженный... а голова "варенная"... Но я - опытный - тьфу-тфу-тьфу - водитель...Вернулся назад - вроде легче, так как никуда "бежать" не надо...А вообще реально трудно...Пан- у нас не "спекотно", у нас - весело. Коли жінка живе без чоловіка ("мужчіни") - то щось з нею коїться, ви ж бачите самі...Але лікувати не треба - вона мене реально розважає... така "дремучєсть", що страшне...Я думав, що таких вже не випускають... Ні, збереглися у дальніх селах...