Люблю, знаете ли, именно Брют...
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Додано: Суб 06 лип, 2019 15:50
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Суб 06 лип, 2019 15:55
Именно так...
Обычно я утром гуляю с собакой в гранатовом саду и вдоль трассы на Кемер и подхожу поглазеть на ход работ...
Это последняя транспортная развязка - и самая крупная - на объездной вокруг Анталии трассе от аэропорта на Кемер.
Интересные объекты на карте:
- красной линией показал "Бульвар Богачей" - там игра слов - есть горная река "Бога" и река по турецки "чай" - турки произносят "Боа-чай" - а наши "Богачей"...
- цифра 1 - овощной/фруктовый рынок - работает во вторник, в другие дни - бесплатная крытая парковка для всех желающих.
- цифра 2 - ближайший ко мне пляж - примерно 2000 м.
- цифра 3 - пляж Коньяалты - именно это место я обычно подъезжаю на авто - там мало людей всегда. Пляж галечный, что мне нравится.
Левее цифры три - русло реки "Бога", которое превратили (сдача была 30 декабря 2018) в искусственный морской залив (на картах еще нет изменений - реально там сейчас вода моря до второго моста, а по берегам - парк и велосипедные дорожки).
- цифра 4 - супермаркет МЕТРО - всегда самая свежая рыба и всегда не менее 48-и видов, заезжаю после пляжа за рыбкой...
- цифра 5 - горная дорога, которая ведет к ресторанам в горах над водопадами - обычно туда приезжают "на завтрак" всей семьей. Напомню: в турецких ресторанах НИКАКОЙ алкоголь и пиво никогда не подают и в меню нет. В кафе на набережной у пляжа пиво подают - иностранцам.
Красной линией я показал схему велосипедных дорожек вдоль Средиземного моря.
Прокат велосипедов - 1,5 лиры (примерно 7 гривен) в час. На карте Visa/Mastercard блокируют 50 лир (примерно 250 гривен) до 22 часов дня проката, потом возвращают).
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Суб 06 лип, 2019 16:40
Вот опять: в 10:41 Вы в дорогом ресторане, а уже в 15:50 с бутылочкой Артемовского... И у меня вопрос: вы когда сразу после хороших, дорогих напитков (ну интерьер тайского обязывает раскошелиться) переходите на любимый укр.брют ничего странного в своем поведении не находите? Ну и ладно
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:10
Нет, милая, ничего странного в Брюте не нахожу.
Артемовское можно рекомендовать.
В отличие от вас, ведущей скромный - мягко сказано - образ жизни - я веду активный образ жизни.
И очень забавно смотреть, как вас крючит.
Меня не крючит - разве что организм неделю будет перестраиваться к смене часовых поясов в 10 часов - это непросто...
А так, все хорошо, прекрасная маркиза...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:17
... за крок до перевороту думок ©
... ооооооо, як тут спекотно!
- а ну, ще нагадайте мені, будь ласка, мінімальну і середню зарплату у Туреччині?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:22
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Кстати, как боретесь со сменой часового пояса по прилету в США?
Я как-то не замечал проблем будучи в НЙ и Торонто. За детей переживаю...
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Суб 06 лип, 2019 17:40
Ну, в Нью-Йорке как бы проще, это ближе... а вот Украина-Сан Франциско (западное побережье) - разница в 10 часов - это достаточно серьезная встряска для организма.
Там получается так: примерно до 18-00 по времени Сан Франциско "держишься" (по-нашему это как бы ты ночь не спал и плясал на дискотеке).
В 18-00 по Сан Франциско - а по-нашему это 4 утра - вдруг ни того ни сего организм отключается: то есть вот сидишь на диване или в кресле - и вдруг взял и завалился спать, причем ничто тебя не может остановить... И кофе не спасает...
Тут вспоминаешь из истории известные пытки времен НКВД - человек без сна начинает тупеть и признается в том, чего и не было...
Далее: просыпаешься внезапно в 4 утра по времени Калифорнии - и заснуть не можешь...
Американцы мне сказали, что надо вот это время - 18-00 - "пережить" - перетерпеть и ни в коем случае не ложиться спать...
Еще второе: надо забыть о времени в Украине и не сравнивать, что ты не спишь - а ведь на Родине сейчас 5 или 6 утра - и ты не спал всю ночь - то есть переключиться "психологически"...
Тут надо учесть, что ведь приехал в США не спать и не лежать на диване - а заниматься делами - и в 18-00 может быть самый разгар "дел".
Но все равно - неделю ходишь "варенный", а если учесть, что почти все дни я был за рулем и проехал сотни миль по хайвеям Калифорнии и на скоростях часто - с нарушением - со скоростью 80-90 миль в час - то реально тяжело. Немного страшно за рулем было перед подъездом к Golden gate bridge - трафик очень напряженный... а голова "варенная"... Но я - опытный - тьфу-тфу-тьфу - водитель...
Вернулся назад - вроде легче, так как никуда "бежать" не надо...
А вообще реально трудно...
P.S. Пан Долярчик - у нас не "спекотно", у нас - весело. Коли жінка живе без чоловіка ("мужчіни") - то щось з нею коїться, ви ж бачите самі...
Але лікувати не треба - вона мене реально розважає... така "дремучєсть", що страшне...
Я думав, що таких вже не випускають... Ні, збереглися у дальніх селах...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Суб 06 лип, 2019 21:18
Мінімальна оплата праці в Туреччині - по пам"яті - 2 600 лір, з них ідуть вирахування і на руки людина отримує 2 062 ліри.
Стільки отримує підсобник на будівництві або продавець-консультант в меблевому магазині.
Такі самі гроші платять нашим дівчатам/хлопцям, яких беруть працювати на обслуговуваня туристів в готелях - посади там різні - наприклад, "актор анімації" - танцюють та співають, поки туристи п"ють суміш пива з кока-колою. Тут правда, треба додати проживання та харчуання (безкоштовно).
Крім того, заробляють на "комісійних" - наприклад - зараз форумчанин 5696669 відпочиває у готелі в Кемер - ось якщо його хтось за руку приведе в "хамам" - турецька баня - то отримає винагороду в 10% від вартості квитка. За місяць щось там непогано набігає...
Середня зарплатня виглядає скромно: десь 5-000 - 6 000 лір на місяць чистими на руки, але особисто в мене зажди виникає питання, де ж тоді беруть гроші на новенькі авто, ще й на Мерседеси класу С?
Таку зарплатню 5 000 - 6 000 лір на місяць ЧИСТИМИ отримує фахівець з комп"ютерних систем та мереж в державній установі або заступник директора п"ятизіркового готелю...
Працівники, які зайняті в туристичному бізнесі, можуть отримувати приблизно 2 000 доларів на місяць за рахунок комісійних, наприклад, продавець в ювелірному магазині має оклад 700 доларів + відсоток з продажу товарів...
Важливе зауваження - працівник завжди має Повне медичне страхування від роботодавця на себе і на членів родини - тобто реально він отримає будь-яку медичну допомогу у будь-якому випадку безкоштовно. Ліки купить із знижкою в 75%. Це так зване "Державне медичне страхування" - вважається дуже якісним - працюють саме державні обладнані по найсучаснішій технології лікарні.
Таке медичне страхування - які "золота копієчка" - ще й на всю родину - дорогого коштує. Платить роботодавець обов"язково!
Іноземець, який має ВНП, може оформити собі за гроші таке Медичне страхування тільки, якщо має ВНП, прожив не менше року, перший рік мав Медичне страхування іноземця від приватної Страхової компанії (як я), та після ретельного медичного огляду.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 лип, 2019 21:30, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Додано: Суб 06 лип, 2019 21:22
А что тогда делают у меня на стройке турецкие штукатуры за 15000грн?
Они что, не знают где в Турции обратиться за правильной работой что приехали в Украину за такими копейками?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 06 лип, 2019 21:37
Я так думаю, что они штукатурят.
Тут со стороны плавательного бассейна моего дома в Анталии заканивают строить новый 6-ти этажный дом, так я удивляюсь прыткости и навыкам работы парней штукатуров - на вид лет 25-30 - мало того, что как обезьяны скачут по лианам, так они скачут по строительным лесам и вижу, что с риском для жизни - не знаю, сколько они получают.
Я, конечно, не знаком с системой оплаты работы ваших подчиненных за 15 000 гривен в месяц и вообще неизвестно, что они за турки и откуда.
Чаще общаюсь с другими - у подруги жены - женщина с ребенком "наша" с Украины - муж-турок работает в Москве на очень крупной и знаменитой стройке (забыл название - какой то очень крупный торговый центр) - говорила, что получает до 2 000 долларов в месяц.
У другой "нашей" муж работает в Дубае - тоже на стройке - приезжает домой раз в пол-года на недельку - тоже вроде 2 000 долларов получает.
Вообще может, я с "неправильным" контингентом общаюсь - но все семьи наших женщин, что вышли замуж за турков - все живут очень достойно.
Самый прикольный (не типичный) вариант такой:
- вышла замуж за турка (я его никогда не видел)
- купили квартиру в отдаленном спальном районе
- родила от него мальчика (какая-то интересная биологическая особенность - наши женщины рожают только мальчиков от мужей-турков)
- муж уехал работать за границу.
- свою новую квартиру в отдаленном спальном районе сдали за 650 лир в месяц,
- сняли квартиру "2+1" за 1200 лир (это дешево, просто повезло - первыми увидели объявление и прибежали) в супершикарном жилом комплексе с двумя плавательными бассейнами и своим большим парком в моем микрорайоне "Хурма" и живет, не работая, радуясь жизни, периодически принимая в гости мужа...
Прямо как в той песне: "И тебе, и мене - хА-рА-шО!"
Востаннє редагувалось akurt в Суб 06 лип, 2019 21:46, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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