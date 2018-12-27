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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 06 лип, 2019 21:45
akurt написав:
Я так думаю, что они штукатурят.
Тут со стороны плавательного бассейна моего дома в Анталии заканивают строить новый 6-ти этажный дом, так я удивляюсь прыткости и навыкам работы парней штукатуров - на вид лет 25-30 - мало того, что как обезьяны скачут по лианам, так они скачут по строительным лесам и вижу, что с риском для жизни - не знаю, сколько они получают.
Я, конечно, не знаком с системой оплаты работы ваших подчиненных за 15 000 гривен в месяц и вообще неизвестно, что они за турки и откуда.
Чаще общаюсь с другими - у подруги жены - женщина с ребенком "наша" с Украины - муж-турок работает в Москве на очень крупной и знаменитой стройке (забыл название - какой то очень крупный торговый центр) - говорила, что получает до 2 000 долларов в месяц.
У другой "нашей" муж работает в Дубае - тоже на стройке - приезжает домой раз в пол-года на недельку - тоже вроде 2 000 долларов получает.
Вообще может, я с "неправильным" контингентом общаюсь - но все семьи наших женщин, что вышли замуж за турков - все живут очень достойно.
2000 баксов для Москвы это нормально, там цены и расходы на все другие, минимум в 2 раза выше Киева.
Турки работают как и наши сдельно, получают за 1 м2. Работают быстро, но халтурно - заставляю переделывать.
По-русски из 5-х говорит плохо только бригадир, остальные никакого другого языка не знают кроме турецкого.
Откуда они не знаю не спрашивал, но местность возле Антальи знают, по крайней мере город возле моего комплекса назвали.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 06 лип, 2019 21:51
Я думаю, нужно не забывать, что население Турции - боле 82 000 000 человек и 52% кажется - мужчины.
Есть сельские районы, который выглядят достаточно бедно - заработок только от помидоров/баклажанов....
Ну и люди же все разные...
Я вот удивился - беседуя с водителем огромного новенького самосвала крутой фирмы МАN - кажется - вот он меня реально удивил, сказав, что получает минималку.
Я начал расспрашивать как так - минималка - сказал, что работал водителем - допустил крупную аварию - вроде даже с жертвой - уволили - не посадили - нигде не брали на работу - трое детей - а тут взяли на минималку и он счастлив.
Все бывает ведь...
Но я Вам скажу, что минималка в Турции позволяет достойно - не жирно - СЕМЬЕ жить.
Как правило, работает только мужчина.
Женщина создана Аллахом для другого...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
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akurt
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