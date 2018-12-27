Додано: Суб 06 лип, 2019 21:51

Я думаю, нужно не забывать, что население Турции - боле 82 000 000 человек и 52% кажется - мужчины.

Есть сельские районы, который выглядят достаточно бедно - заработок только от помидоров/баклажанов....

Ну и люди же все разные...

Я вот удивился - беседуя с водителем огромного новенького самосвала крутой фирмы МАN - кажется - вот он меня реально удивил, сказав, что получает минималку.

Я начал расспрашивать как так - минималка - сказал, что работал водителем - допустил крупную аварию - вроде даже с жертвой - уволили - не посадили - нигде не брали на работу - трое детей - а тут взяли на минималку и он счастлив.

Все бывает ведь...



Но я Вам скажу, что минималка в Турции позволяет достойно - не жирно - СЕМЬЕ жить.

Как правило, работает только мужчина.

Женщина создана Аллахом для другого...

“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).