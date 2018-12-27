Додано: Нед 07 лип, 2019 08:44

Хтось із наших форумчан - здається- писав дуже розумну річ про те, що важко організувати "віддалену" роботу.Це вірно.Господь так хитро створив людину, що кожен індивідуум відрізняється не тільки на зріст, на вагу, кольором очей, статевою конституцією, розмірами ноги і вухами, а й ще найголовнішим - що відрізняє його від мавпи найбільше - начинкою мізків.За моїми спостереженнями - а я маю досвід публічного спілкування із великою кількістю людей - начинка мізків - її якість - проявляється не в 17-18 років, коли батьки вибирають своїй дитині майбутню спеціальність (тут йде процес вгадування) - а приблизно років в 25-30, коли мізки остаточно виявляють свою якість і, якщо якість виявилося не вище середнього, то вже проявити більше нічого не можна. Головне не знизити досягнутий рівень.На цю тему згадується ситуація приблизно 15-ти річної давності, коли я захищав свого підлеглого - худенького простацького хлопця років 18 з віддаленого села в Карпатах - його прямо заклюювали його такі ж як він колеги по роботі і все насміхалися. Але якимось особливим чуттям я зрозумів, що хлопець просто ще "не розкрився" і допомагав і підтримував його як міг. Реально він вижив завдяки моїй підтримці. Все вийшло: пройшло 15 років і він на сьогодні один з дуже великих керівників міжнародної компанії з офісом в Україні. І з дуже хорошою зарплатою. Такої високої, що тиждень тому навіть мені не зізнався: політика його компанії. Спілкуємося. А ось той, хто його клював - пішли в соціальне небуття...Саме тому стають знаменитими художниками або знаменитими музикантами в 40 років.І ось на тему начинки мізків і віддаленого заробітку в Туреччині мені сподобалося ось це:Зазирнути у майбутнє інколи досить легко, допомагає якась дрібничка, наприклад, нове відео за 06 липня на ютюб від OLESHKO.