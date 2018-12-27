Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Тут со стороны плавательного бассейна моего дома в Анталии заканивают строить новый 6-ти этажный дом, так я удивляюсь прыткости и навыкам работы парней штукатуров - на вид лет 25-30 - мало того, что как обезьяны скачут по лианам, так они скачут по строительным лесам и вижу, что с риском для жизни - не знаю, сколько они получают.
Я, конечно, не знаком с системой оплаты работы ваших подчиненных за 15 000 гривен в месяц и вообще неизвестно, что они за турки и откуда. Чаще общаюсь с другими - у подруги жены - женщина с ребенком "наша" с Украины - муж-турок работает в Москве на очень крупной и знаменитой стройке (забыл название - какой то очень крупный торговый центр) - говорила, что получает до 2 000 долларов в месяц. У другой "нашей" муж работает в Дубае - тоже на стройке - приезжает домой раз в пол-года на недельку - тоже вроде 2 000 долларов получает. Вообще может, я с "неправильным" контингентом общаюсь - но все семьи наших женщин, что вышли замуж за турков - все живут очень достойно.
2000 баксов для Москвы это нормально, там цены и расходы на все другие, минимум в 2 раза выше Киева. Турки работают как и наши сдельно, получают за 1 м2. Работают быстро, но халтурно - заставляю переделывать. По-русски из 5-х говорит плохо только бригадир, остальные никакого другого языка не знают кроме турецкого. Откуда они не знаю не спрашивал, но местность возле Антальи знают, по крайней мере город возле моего комплекса назвали.
Я думаю, нужно не забывать, что население Турции - боле 82 000 000 человек и 52% кажется - мужчины. Есть сельские районы, который выглядят достаточно бедно - заработок только от помидоров/баклажанов.... Ну и люди же все разные... Я вот удивился - беседуя с водителем огромного новенького самосвала фирмы то-ли МАN, то-ли Мерседес - вот он меня реально удивил, сказав, что получает минималку. Я начал расспрашивать как так - минималка - сказал, что работал водителем - допустил крупную аварию - вроде даже с жертвой - уволили - не посадили - нигде не брали на работу - трое детей - а тут взяли на минималку и он счастлив. Всё бывает ведь...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Хтось із наших форумчан - здається sinus - писав дуже розумну річ про те, що важко організувати "віддалену" роботу. Це вірно. Господь так хитро створив людину, що кожен індивідуум відрізняється не тільки на зріст, на вагу, кольором очей, статевою конституцією, розмірами ноги і вухами, а й ще найголовнішим - що відрізняє його від мавпи найбільше - начинкою мізків.
За моїми спостереженнями - а я маю досвід публічного спілкування із великою кількістю людей - начинка мізків - її якість - проявляється не в 17-18 років, коли батьки вибирають своїй дитині майбутню спеціальність (тут йде процес вгадування) - а приблизно років в 25-30, коли мізки остаточно виявляють свою якість і, якщо якість виявилося не вище середнього, то вже проявити більше нічого не можна. Головне не знизити досягнутий рівень.
На цю тему згадується ситуація приблизно 15-ти річної давності, коли я захищав свого підлеглого - худенького простацького хлопця років 18 з віддаленого села в Карпатах - його прямо заклюювали його такі ж як він колеги по роботі і все насміхалися. Але якимось особливим чуттям я зрозумів, що хлопець просто ще "не розкрився" і допомагав і підтримував його як міг. Реально він вижив завдяки моїй підтримці. Все вийшло: пройшло 15 років і він на сьогодні один з дуже великих керівників міжнародної компанії з офісом в Україні. І з дуже хорошою зарплатою. Такої високої, що тиждень тому навіть мені не зізнався: політика його компанії. Спілкуємося. А ось той, хто його клював - пішли в соціальне небуття... Саме тому стають знаменитими художниками або знаменитими музикантами в 40 років. І ось на тему начинки мізків і віддаленого заробітку в Туреччині мені сподобалося ось це:
P.S. Зазирнути у майбутнє інколи досить легко, допомагає якась дрібничка, наприклад, нове відео за 06 липня на ютюб від OLESHKO.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).