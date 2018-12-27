Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Тут со стороны плавательного бассейна моего дома в Анталии заканивают строить новый 6-ти этажный дом, так я удивляюсь прыткости и навыкам работы парней штукатуров - на вид лет 25-30 - мало того, что как обезьяны скачут по лианам, так они скачут по строительным лесам и вижу, что с риском для жизни - не знаю, сколько они получают.
Я, конечно, не знаком с системой оплаты работы ваших подчиненных за 15 000 гривен в месяц и вообще неизвестно, что они за турки и откуда. Чаще общаюсь с другими - у подруги жены - женщина с ребенком "наша" с Украины - муж-турок работает в Москве на очень крупной и знаменитой стройке (забыл название - какой то очень крупный торговый центр) - говорила, что получает до 2 000 долларов в месяц. У другой "нашей" муж работает в Дубае - тоже на стройке - приезжает домой раз в пол-года на недельку - тоже вроде 2 000 долларов получает. Вообще может, я с "неправильным" контингентом общаюсь - но все семьи наших женщин, что вышли замуж за турков - все живут очень достойно.
2000 баксов для Москвы это нормально, там цены и расходы на все другие, минимум в 2 раза выше Киева. Турки работают как и наши сдельно, получают за 1 м2. Работают быстро, но халтурно - заставляю переделывать. По-русски из 5-х говорит плохо только бригадир, остальные никакого другого языка не знают кроме турецкого. Откуда они не знаю не спрашивал, но местность возле Антальи знают, по крайней мере город возле моего комплекса назвали.
Я думаю, нужно не забывать, что население Турции - боле 82 000 000 человек и 52% кажется - мужчины. Есть сельские районы, который выглядят достаточно бедно - заработок только от помидоров/баклажанов.... Ну и люди же все разные... Я вот удивился - беседуя с водителем огромного новенького самосвала фирмы то-ли МАN, то-ли Мерседес - вот он меня реально удивил, сказав, что получает минималку. Я начал расспрашивать как так - минималка - сказал, что работал водителем - допустил крупную аварию - вроде даже с жертвой - уволили - не посадили - нигде не брали на работу - трое детей - а тут взяли на минималку и он счастлив. Всё бывает ведь...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Хтось із наших форумчан - здається sinus - писав дуже розумну річ про те, що важко організувати "віддалену" роботу. Це вірно. Господь так хитро створив людину, що кожен індивідуум відрізняється не тільки на зріст, на вагу, кольором очей, статевою конституцією, розмірами ноги і вухами, а й ще найголовнішим - що відрізняє його від мавпи найбільше - начинкою мізків.
За моїми спостереженнями - а я маю досвід публічного спілкування із великою кількістю людей - начинка мізків - її якість - проявляється не в 17-18 років, коли батьки вибирають своїй дитині майбутню спеціальність (тут йде процес вгадування) - а приблизно років в 25-30, коли мізки остаточно виявляють свою якість і, якщо якість виявилося не вище середнього, то вже проявити більше нічого не можна. Головне не знизити досягнутий рівень.
На цю тему згадується ситуація приблизно 15-ти річної давності, коли я захищав свого підлеглого - худенького простацького хлопця років 18 з віддаленого села в Карпатах - його прямо заклюювали його такі ж як він колеги по роботі і все насміхалися. Але якимось особливим чуттям я зрозумів, що хлопець просто ще "не розкрився" і допомагав і підтримував його як міг. Реально він вижив завдяки моїй підтримці. Все вийшло: пройшло 15 років і він на сьогодні один з дуже великих керівників міжнародної компанії з офісом в Україні. І з дуже хорошою зарплатою. Такої високої, що тиждень тому навіть мені не зізнався: політика його компанії. Спілкуємося. А ось той, хто його клював - пішли в соціальне небуття... Саме тому стають знаменитими художниками або знаменитими музикантами в 40 років. І ось на тему начинки мізків і віддаленого заробітку в Туреччині мені сподобалося ось це:
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
stm написав:А ещё было давно интересно, но только сейчас дошли руки. Я взяла 2 сайта одинаковой ценовой политики: турецкий мигрос (https://www.migros.com.tr/) и украинский новус(https://novus.zakaz.ua/) и просто собрала корзину закупок, так как Вы и советовали все по акциям: _____________укр.цена___тур.цена Курица тушка: 104 грн. 13,45 trl Картошка кг.:. 14,99. 2,39 Помидоры кг.:. 33,99. 2,20 Огурцы кг.:. 10,99. 2,25 Лук кг:. 11,49. 2,39 Морковь кг:. 16,99. 6,95 Кабачки кг:. 10,99. 3,79 Яйца 10 шт. Л:.19,49. 5,8 Соль йодир.: 6,29. 0,8 Перец молот.90гр: 53,91. 5,50 Оливковое м.0,5л: 69,99. 17,95 Подсол.масло 1л:. 29,99. 8,75 Лосось стейк кг:. 419. 99,9 Рис 1 кг:. 20,99. 4,25 Вермишель 0,5кг:. 19,99. 1,6 Черешня 1 кг:. 74,99. 13,9 Йогурт тур. 0,9 кг (чисто для любителей): 53,99. 6,5
Итог: 972,07грн новус Итог: 198,37trl*4,6057(курс виза карты на сегодня) = 913,63грн
Вывод: на жратве можно в месяц экономить аж 58,44грн и обогатиться )))))) Миф о том как экономно покушать, разбит практикой закупки...
... а, невже, відповідь на це все не прихована отут?
akurt написав:Середня зарплатня виглядає скромно: десь 5-000 - 6 000 лір на місяць чистими на руки
... тобто, правильно я розумію, що в Туреччині СЕРЕДНЯ зарплата ~ 1 000дол, а в Україні ~ 400дол. - при +/- ОДНАКОВИХ цінах на продукти?!(мовчу вже про комуналь) ... хоча, чого про комуналь мовчати, якщо вона взимку забирає четверту частину СЕРЕДНЬОЇ зарплати?!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Сьогодні можна розказати подробиці вчорашньої оборутки, яку я придумав та здіснили мої родичі.
Банальне лендлордство. Але ось арифметика, яка дозволяє жити більш-менш приємно.
Вихідіні дані: за допомогою штикової лопати відкопані з-під груші 60 000 доларів. Їх просушили, вибрали черв"ячків та застріле куряче пір"я, та думали куда их подіти, поки не зіпріли. Думки про те, щобіи віднести у Приватбанк на депозит відкинули відразу: "Дурних немає!"
Додаткові умови: щоденний моніторінг ринку житла у дуже великому місті (видалено автором). Тільки центр. Тільки дешево. Тільки багато на тому заробити та пити Брют "Артемівське" на зло stm. Щоденний моніторніг занічився вдало: на ранок три тижні тому з"явилося оголошення про продаж хрущика-бабушатніка - 43 квадрати в самому-самому центрі - вже центріше не знайти. Бігли бігом але від посередника - жадібного ріелтора - не позбулися, просто слідом біг натовп і дихав у шию. 26 500 зелено-гидких доларів. Квартира ще тепла - тільки "вчора" винесли бабусю у віці 92 роки. Квартира продана із всім скарбом, що був у бабусі - від трусів до дзеркал із Венеції та скрипок Страдіварі (трохи жартую). Переоформлення - 8 500 гривень всі витрати (це частка покупця). Скажу вам, що у брежнєвські часи навіть не мріяти купити квартиру у тому будинку та в тому місці та на тій вулиці. Реально. Сьогодні закінчено "Промтехфінплан" - смєта витрат на відновлення квартири (буде знесено тільки один перестінок, заміна вікон). Вектор ремонту - бюджетний. Буде використано той холодильник, що вже стоїть давно у гаражі, та диван-кровать, що пилиться там же... Під бюджетного клієнта в 8 000 гривень на місяць. Справа в тому, що я зробив моніторінг ринку нерухомості та визначив, що "дорого" в оренду зараз - часи змінюються - здати важко - чудова квартира в тому ж місті, в іншому - "академічному" районі - виставлена за 13 500 - і "нєт ніхто". Кірм того, вкладення в ремонт новобудови в наші часи просто гіганьські. А за 8 000 гривень здати легко. Берем рахівницію: - капіталовкладення 26 500+(8500/26)+7000=33 850 доларів США. - очікувана виручка в рік: (8000х12)/27=3 555 доларів США. - складаємо пропорцію: 33 850 - 100% 3 550 - х% х=(3 550х100)/33850=10,48% річних по валюті.
Яка там улюлена пісенька від stm? (співати із бокалом шампанського від ТМ "SAVA" в Анталії, поляшка коштує 37 лір або 150 гривень - дорого, але щож поробиш? Пані нам рекомендувала пити дорогі напої...)
Цукерки-бараночки, немов лебеді саночки, Гей, ви, коні зальотні, чутна пісня з передка. Гімназистки рум'яні - від морозу трохи п'яні Граціозно збивають білий сніг з каблучка.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Долярчик написав:... а, невже, відповідь на це все не прихована отут?
akurt написав:Середня зарплатня виглядає скромно: десь 5-000 - 6 000 лір на місяць чистими на руки
... тобто, правильно я розумію, що в Туреччині СЕРЕДНЯ зарплата ~ 1 000дол, а в Україні ~ 400дол. - при +/- ОДНАКОВИХ цінах на продукти?!(мовчу вже про комуналь) ... хоча, чого про комуналь мовчати, якщо вона взимку забирає четверту частину СЕРЕДНЬОЇ зарплати?!
Пан Долярчик, Ви праві. Я ось 1 червня прибув в Україну і реально вражений цінами. Особливо їх зімнами за рік... А ще - жахливою якістю продуктів. Наприклад, купив півбуханки хліба чорного - здається 13 чи 15 гривень - то враження, що борошна там немає. Для порівнняня - за рогом моєї вулиці в Анталії - пекарня - я прямо із печі беру хлібину розміром з пів-метра - 3 ліри або 12-13 гривень, так пекар витягує при мені із печі. Так то ж хліб...
Про комуналь я вже писав багато разів...
P.S. Правду кажучі, наши жіночки все ж плачуть в Анталії, що 1000 долларов на місяць від чоловіка надто мало, хотілося б 10 000, бо то масаж, то цигарки, то СПА салон... Не жартую: мало і мало... Нагадаю: не працюють жіночки...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
Тільки центр. Тільки дешево. Тільки багато на тому заробити та пити Брют "Артемівське" на зло stm.
Акурт, вот знаете ещё хотела под дых дать словами: указанный Вами пафосный интерьер на картинке, находится в тайском ресторане на 4 стола возле северного вокзала Парижа и утку туда меня пробовать даже за вознаграждение не заманишь. Но посмотрела, что рядом большой достаточно госпиталь. И мало ли, со здоровьем то не шутят. Трогать Вас жаль стало. То не буду