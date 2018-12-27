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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 338339340341
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:50

  clientage написав:
  akurt написав:А за 8 000 гривень здати легко.
Берем рахівницію:
- капіталовкладення 26 500+(8500/26)+7000=33 850 доларів США.
- очікувана виручка в рік: (8000х12)/27=3 555 доларів США.
- складаємо пропорцію:
33 850 - 100%
3 550 - х%
х=(3 550х100)/33850=10,48% річних по валюті.

А амортизация де на сл. ремонт, ну хотя бы 1000уе/год?
А де коммуналка, думаю порядка 1000грн/мес?
А шо там с трубами, сантехникой, электропроводкой под бойлер, точно в 7Куе влезете?

ПС. Ну и курс доляра по 27 на конец сл. года достаточно смело посчитан :)
А де налоги ? Хотя бы -15% :lol: :lol:


Я с вами согласен: там есть риски. Но выбирали ОЧЕНЬ опытные люди в покупке, выполнению ремонтов и сдаче. Потому естественно, изучили все трубы и не только.
Именно в эти минуты из квартиры усопшей 92-х летней бабушки выносят полотна Ван Гога, Гогена, наброски скульптур Родена...
Работами руководит Саша - опытный прораб - сын лендлордов - парню 30 - недавно женился - уже собаку съел ан ремонтах.
Саша настоял на замене окон, а так смета была даже менее 7 000 долларов.

1) Конечно, курс доллара смело подсчитан - он может быть и 37. Кто знает? Кто знал, что он будет в июле 2019 по 25????
2) В 7 000 точно влезем по простым причинам: это пятая купленная под сдачу квартира, мы же не дилетанты типа stm.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt
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