clientage написав:
А амортизация де на сл. ремонт, ну хотя бы 1000уе/год?
А де коммуналка, думаю порядка 1000грн/мес?
А шо там с трубами, сантехникой, электропроводкой под бойлер, точно в 7Куе влезете?
ПС. Ну и курс доляра по 27 на конец сл. года достаточно смело посчитан
А де налоги ? Хотя бы -15%
Я с вами согласен: там есть риски. Но выбирали ОЧЕНЬ опытные люди в покупке, выполнению ремонтов и сдаче. Потому естественно, изучили все трубы и не только.
Именно в эти минуты из квартиры усопшей 92-х летней бабушки выносят полотна Ван Гога, Гогена, наброски скульптур Родена...
Работами руководит Саша - опытный прораб - сын лендлордов - парню 30 - недавно женился - уже собаку съел ан ремонтах.
Саша настоял на замене окон, а так смета была даже менее 7 000 долларов.
1) Конечно, курс доллара смело подсчитан - он может быть и 37. Кто знает? Кто знал, что он будет в июле 2019 по 25????
2) В 7 000 точно влезем по простым причинам: это пятая купленная под сдачу квартира, мы же не дилетанты типа stm.