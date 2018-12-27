Додано: Нед 07 лип, 2019 13:50

clientage написав: akurt написав: А за 8 000 гривень здати легко.

Берем рахівницію:

- капіталовкладення 26 500+(8500/26)+7000=33 850 доларів США.

- очікувана виручка в рік: (8000х12)/27=3 555 доларів США.

- складаємо пропорцію:

33 850 - 100%

3 550 - х%

х=(3 550х100)/33850=10,48% річних по валюті. А за 8 000 гривень здати легко.Берем рахівницію:- капіталовкладення 26 500+(8500/26)+7000=33 850 доларів США.- очікувана виручка в рік: (8000х12)/27=3 555 доларів США.- складаємо пропорцію:33 850 - 100%3 550 - х%х=(3 550х100)/33850=10,48% річних по валюті.

А амортизация де на сл. ремонт, ну хотя бы 1000уе/год?

А де коммуналка, думаю порядка 1000грн/мес?

А шо там с трубами, сантехникой, электропроводкой под бойлер, точно в 7Куе влезете?



ПС. Ну и курс доляра по 27 на конец сл. года достаточно смело посчитан

А де налоги ? Хотя бы -15% А амортизация де на сл. ремонт, ну хотя бы 1000уе/год?А де коммуналка, думаю порядка 1000грн/мес?А шо там с трубами, сантехникой, электропроводкой под бойлер, точно в 7Куе влезете?ПС. Ну и курс доляра по 27 на конец сл. года достаточно смело посчитанА де налоги ? Хотя бы -15%

дорого сдать стало сложнее

Я с вами согласен: там есть риски. Но выбирали ОЧЕНЬ опытные люди в покупке, выполнению ремонтов и сдаче. Потому естественно, изучили все трубы и не только.Именно в эти минуты из квартиры усопшей 92-х летней бабушки выносят полотна Ван Гога, Гогена, наброски скульптур Родена...Работами руководит Саша - опытный прораб - сын лендлордов - парню 30 - недавно женился - уже собаку съел на ремонтах.Саша настоял на замене окон, а так смета была даже менее 7 000 долларов.Там главное в другом - первоначально был план купить что-то ОПЯТЬ в новострое. Но вот изучили тенденцию и поняли:- вот 26 июня выставили в аренду чудную квартиру в новострое (вторая сдача - клиент прожил год) - за 13 500 - НЕТ НИКТО.Потому идея в том, чтобы купить ДЕШЕВО, сделать ремонт ДЕШЕВО и сдавать ДЕШЕВО (8 000 в месяц уйдет в том месте аж бегом). Но квартира в самом самом центре города и в супер-пупер престижном районе.1) Конечно, курс доллара смело подсчитан - он может быть и 37. Кто знает? Кто знал, что он будет в июле 2019 по????2) В 7 000 точно влезем по простым причинам: этокупленная под сдачу квартира, мы же не дилетанты типаили колхозника, рвущего цыбулю под окном на огороде у себя в селе под Львовом - видите, как плющит и красавицу, и красавцаОсобенно второго - далее Пустомытов в этой жизни не выезжал, а рассказывает мне, какие рестораны надо посещать и что такое Gare du Nord.Деточка!. В том районе есть чудный отельчик - и не один - последние разы во время пребывания в Париже останавливался именно там - в чудном отеле вблизи Gare du Nord. Кроме того, колхознику зачем объяснять, что электричка из Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle приходит именно на этот вокзал - очень удобно, особенно удобно уезжать опять в аэропорт...Деточка! Один из моих сыновей был именно там не далее марта - апреля по пути в Вену. А ваши дети, деточка, не будут там никогда, причем никогда от слова "никогда".Я как-то совершил простую вещь: полностью изучил маршрут фирмы Феерия "По паркам развлечений Европы" - привез в Париж одного из сыновей-школьника, и мы полностью повторили маршрут "Феерии" - только сами - так вот было очень удобно приехать в Gare du Nord - сесть в скоростной поезд Thalys — международный оператор скоростных поездов, занимающийся перевозками по линии Париж — Брюссель — Кёльн — Амстердам - и со скоростью до 300 км в час промчаться из Парижа через Брюссель в Амстердам. Всего 3 часа в пути... Там погулять пару дней и улететь на самолете Люфтганза в Гамбург - там папа пил пиво с сосисками и капустой, а сын посещал парк развлечений "Европа"...Эх,- Григорій Сковорода не даремно ж написав:"Чого бідний - бо дурний..." (Сковорода Г., Найкраще: Трактати. Діалоги, (в перекладі М.Кашуги), с. 92-136, Київ: Terra incognita, 2017)Уважаемый- я с интересом читаю про стоны на ветке по недвижимости Киева об амортизации квартиры не могу понять, чего народ воет.Хотя могу: НЕВЕРНО ПОДБИРАЮТ ОРЕНДАТОРОВ, которые грызут стены. И все ломают.Не буду говорить про свой ОЧЕНЬ большой опыт (скромно промочу). Но вот вам свежий пример: там, где моя квартира во Львове, подруга жены сдает двушку молодой паре - первая сдача - 12 000 в месяц. Году уж прошел и лендлорды попросились зайти проверить все ли в порядке - реально были удивлены, что в квартире ничего не изменилось вообще за 1 год - вот люди реально были удивлены.Просто сделали сразу хороший качественный без жлобства ремонт - обошелся кажется в 15 000 долларов - ничто не ломается, не скрипит, не трещит.И просто заселили НОРМАЛЬНЫХ орендаторов.Всё просто.