Додано: Нед 07 лип, 2019 16:02

Пан sinus має рацію - ціную його думки та розповіді.

Приємно, що поруч із нами ходять та живуть вумні люди.



В даному випадку все ОК.

Мова не йде про Запоріжжя, де навіть в центрі біля колись Обкому партії ви зараз "Сталінку" здасте хіба що за 4000 гривень на місяць.

Мова не йде про славетний і такий, що став знаменитим, Кривий Ріг, або про Нікополь, що вмер остаточно.

Тут справа "чиста":



а) місто НУ ДУЖЕ ВЕЛИКЕ.

б) центр того міста.

в) люди вже мають 4 (ЧОТИРИ) квартири під здачу.

г) люди думають, куди діти прілі з-під груші рвано-прим"яті доляри. Можливо, це - головне.

д) люди мають досвід здачі в оренду міні-готеля. І не тільки.

є) люди НЕ ДІЛЕТАНТИ. Типу тих, про яких я писав вище.

Так що політ НОРМАЛЬНИЙ!

Ще й я - на підхваті - це - головне, даю поради їм майже щодня.

Планую із ними зустрітися десь 1 серпня - як раз подивимося на тую прєлєсть в стані готовності до виробництва бубулєтів.

Бабулєти - то наше усьо!

Нє, ну правда ж...



P.S. Особисто для мене там є цікавим, чим закінчиться історія із здачею квартири номер 4 - орендар звільнив її 26 червня, лендлорди хотіли 14 000 на місяць, капіталовкладення - новобудова - "однушка", перероблена в "двушку" - 50 000 доларів - виставлена за 13 500 - поки "нєт ніхто"... Оце буде "лакмусовий папірець"...

Але лендлорди на менше ПОКИ що не згодні - не жебракують, як наша славетна кумедна пані...

Тому посміхаються, планують веселі подорожі Європою - я теж давав сьогодні поради - та дивляться у майбутнє весело та приємно...

Ну, як і я...

Востаннє редагувалось akurt в Нед 07 лип, 2019 16:25, всього редагувалось 1 раз.

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