Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:А за 8 000 гривень здати легко. Берем рахівницію: - капіталовкладення 26 500+(8500/26)+7000=33 850 доларів США. - очікувана виручка в рік: (8000х12)/27=3 555 доларів США. - складаємо пропорцію: 33 850 - 100% 3 550 - х% х=(3 550х100)/33850=10,48% річних по валюті.
А амортизация де на сл. ремонт, ну хотя бы 1000уе/год? А де коммуналка, думаю порядка 1000грн/мес? А шо там с трубами, сантехникой, электропроводкой под бойлер, точно в 7Куе влезете?
ПС. Ну и курс доляра по 27 на конец сл. года достаточно смело посчитан А де налоги ? Хотя бы -15%
Я с вами согласен: там есть риски. Но выбирали ОЧЕНЬ опытные люди в покупке, выполнению ремонтов и сдаче. Потому естественно, изучили все трубы и не только. Именно в эти минуты из квартиры усопшей 92-х летней бабушки выносят полотна Ван Гога, Гогена, наброски скульптур Родена... Работами руководит Саша - опытный прораб - сын лендлордов - парню 30 - недавно женился - уже собаку съел на ремонтах. Саша настоял на замене окон, а так смета была даже менее 7 000 долларов. Там главное в другом - первоначально был план купить что-то ОПЯТЬ в новострое. Но вот изучили тенденцию и поняли: дорого сдать стало сложнее - вот 26 июня выставили в аренду чудную квартиру в новострое (вторая сдача - клиент прожил год) - за 13 500 - НЕТ НИКТО. Потому идея в том, чтобы купить ДЕШЕВО, сделать ремонт ДЕШЕВО и сдавать ДЕШЕВО (8 000 в месяц уйдет в том месте аж бегом). Но квартира в самом самом центре города и в супер-пупер престижном районе.
1) Конечно, курс доллара смело подсчитан - он может быть и 37. Кто знает? Кто знал, что он будет в июле 2019 по 25???? 2) В 7 000 точно влезем по простым причинам: это пятая купленная под сдачу квартира, мы же не дилетанты типа stm или колхозника, рвущего цыбулю под окном на огороде у себя в селе под Львовом - видите, как плющит и красавицу stm, и красавца Ethereum. Особенно второго - далее Пустомытов в этой жизни не выезжал, а рассказывает мне, какие рестораны надо посещать и что такое Gare du Nord. Деточка Ethereum!. В том районе есть чудный отельчик - и не один - последние разы во время пребывания в Париже останавливался именно там - в чудном отеле вблизи Gare du Nord. Кроме того, колхознику зачем объяснять, что электричка из Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle приходит именно на этот вокзал - очень удобно, особенно удобно уезжать опять в аэропорт... Деточка! Один из моих сыновей был именно там не далее марта - апреля по пути в Вену. А ваши дети, деточка, не будут там никогда, причем никогда от слова "никогда". Я как-то совершил простую вещь: полностью изучил маршрут фирмы Феерия "По паркам развлечений Европы" - привез в Париж одного из сыновей-школьника, и мы полностью повторили маршрут "Феерии" - только сами - так вот было очень удобно приехать в Gare du Nord - сесть в скоростной поезд Thalys — международный оператор скоростных поездов, занимающийся перевозками по линии Париж — Брюссель — Кёльн — Амстердам - и со скоростью до 300 км в час промчаться из Парижа через Брюссель в Амстердам. Всего 3 часа в пути... Там погулять пару дней и улететь на самолете Люфтганза в Гамбург - там папа пил пиво с сосисками и капустой, а сын посещал парк развлечений "Европа"... Эх, Ethereum - Ethertum - Григорій Сковорода не даремно ж написав: "Чого бідний - бо дурний..." (Сковорода Г., Найкраще: Трактати. Діалоги, (в перекладі М.Кашуги), с. 92-136, Київ: Terra incognita, 2017)
P.S. Уважаемый clientage - я с интересом читаю про стоны на ветке по недвижимости Киева об амортизации квартиры не могу понять, чего народ воет. Хотя могу: НЕВЕРНО ПОДБИРАЮТ ОРЕНДАТОРОВ, которые грызут стены. И все ломают. Не буду говорить про свой ОЧЕНЬ большой опыт (скромно промочу). Но вот вам свежий пример: там, где моя квартира во Львове, подруга жены сдает двушку молодой паре - первая сдача - 12 000 в месяц. Году уж прошел и лендлорды попросились зайти проверить все ли в порядке - реально были удивлены, что в квартире ничего не изменилось вообще за 1 год - вот люди реально были удивлены. Просто сделали сразу хороший качественный без жлобства ремонт - обошелся кажется в 15 000 долларов - ничто не ломается, не скрипит, не трещит. И просто заселили НОРМАЛЬНЫХ орендаторов. Всё просто.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
[quote="4701210:akurt"]НЕ ЗІВАЙ, ХОМКО, НА ТЕ ЯРМАРОК!
Сьогодні можна розказати подробиці вчорашньої оборутки, яку я придумав та здіснили мої родичі.
Банальне лендлордство. Але ось арифметика, яка дозволяє жити більш-менш приємно.
Ця інвестиція має як свої плюси так і свої мінуси. Плюси- центр, не дорого, можна завжди продати, майже за ту ж ціну, що купив, (схоже з 20-ти річним авто -за 1000 купив і за 1000 завжди продаси ), 7% річних буде приносити, навіть, якщо в країні зовсім скрутні часи настануть. Мінуси- питання, а хто в центрі буде в такому дороблі знімати квартиру? Оточення, сусіди, внутрішній стан під'їзду- все жахливе. Чи багато буде бажаючих на таку хату? То питання. Нема також впевненності в тому, що через декілька років її можна буде продати за ті ж гроші, бо в нашій країні нема впевненності ні в чому і дуже старий фонд молодью для купівлі не розглядається- то хто буде потенційний покупець тієї квартири через кілька років? Теж питання. Опалення центральне, не автономне, тобто кожний рік грошей на нього буде все більше витрачатись. Тобто інвестиція 50 на 50, або пан, чи пропав.
ЧИ ТРЕБА ІНВЕСТУВАТИ В НЕРУХОМІСТЬ в Україні або Погляд в майбутнє крізь прізьму минулого.
В радянські часи було багато міст та пгт міського типу, які були утворені біля заводів-гігантів союзного чи республіканського значення і молоді там квартири держава роздавала миттєво тільки приїїджай та працюй, а в містах мільониках на свою квартиру треба було чекати ро ками, от молодь і їхала. Але це предісторія. Коли Союз розвалився, а заводи-гіганти порізали на метал, люди не маючи роботи роз'їхалися хто куди і ті дармові їх квартири залишилися нікому не потрібні і так стояли роками, накопичууючи борги по комунальці. І був такий собі хлопчина, який поїхав з такого депресивного містечка в місто - мільонник вчитися і хто знає чи його в тому інституті навчили, чи сам розумним народився , але заробивши гроші на купі-продай, в вільні від занять часи вирішив він таке: Купити в своє містечку, звідкіля він приїхав, 5 квартир на здачу, які на той час продавалися за борги по комунальці. Вирішено-зроблено і в далекому 1994 році він став господарем 5-ти квартир, і все те йому обійшлося в 3 тисячі американських президентів. Спочатку все йшло, більш ніж чудово, квартири здавав по 10 доларів кожну, маючи 50 доларів на місяць, що на ті часи було не погано, але... Через деякий час в містечку тому залишилися майже тільки бабусі та дідусі і здавати стало нікому, а ще за те, що в будівлях мало, хто зплачував за опалення, його в будівлях відключили. Далі гірше- став він здавати ті квартири вже за комуналку, але нема нікого. Тоді виставив свої квартири на продаж-нема нікого. Квартири позакривав, сплачує з своїх грошей комуналку та дуже намагається від тих квартир здихатися, але нема нікого.
До чого я про все те розповів? А до того, що на мою думку, все те ж саме чекає нас і на державному рівні, люди від'їджають, залишки держави допродають...
Пан sinus має рацію - ціную його думки та розповіді. Приємно, що поруч із нами ходять та живуть вумні люди.
В даному випадку все ОК. Мова не йде про Запоріжжя, де навіть в центрі біля колись Обкому партії ви зараз "Сталінку" здасте хіба що за 4000 гривень на місяць. Мова не йде про славетний і такий, що став знаменитим, Кривий Ріг, або про Нікополь, що вмер остаточно. Тут справа "чиста":
а) місто НУ ДУЖЕ ВЕЛИКЕ. б) центр того міста. в) люди вже мають 4 (ЧОТИРИ) квартири під здачу. г) люди думають, куди діти прілі з-під груші рвано-прим"яті доляри. Можливо, це - головне. д) люди мають досвід здачі в оренду міні-готеля. І не тільки. є) люди НЕ ДІЛЕТАНТИ. Типу тих, про яких я писав вище. Так що політ НОРМАЛЬНИЙ! Ще й я - на підхваті - це - головне, даю поради їм майже щодня. Планую із ними зустрітися десь 1 серпня - як раз подивимося на тую прєлєсть в стані готовності до виробництва бубулєтів. Бабулєти - то наше усьо! Нє, ну правда ж...
P.S. Особисто для мене там є цікавим, чим закінчиться історія із здачею квартири номер 4 - орендар звільнив її 26 червня, лендлорди хотіли 14 000 на місяць, капіталовкладення - новобудова - "однушка", перероблена в "двушку" - 50 000 доларів - виставлена за 13 500 - поки "нєт ніхто"... Оце буде "лакмусовий папірець"... Але лендлорди на менше ПОКИ що не згодні - не жебракують, як наша славетна кумедна пані... Тому посміхаються, планують веселі подорожі Європою - я теж давав сьогодні поради - та дивляться у майбутнє весело та приємно... Ну, як і я...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 07 лип, 2019 16:25, всього редагувалось 1 раз.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Отам я додав примітку після P.S. - то саме цікаве - бо я вивчив ситуацію - на сусідній вулиці з тим, де хочуть 13 500 - таке саме здали за 10 500. Тому 14 000 - то забаганка. Але в лендлордів грошики ще є. Там же єврейська арифметика така: хтіли "вкинути" все викопане з-під груші - всі 60 000 доларів - я ледве умовив не робити того в наш турбулєнтний час - а так обійдеться майже вдвічі дешевше... Так що політ нормальний. Я так думаю... Коли все скінчиться - а вже йде інтенсивна робота - доповідатиму...
Там ще одна важлива - доволі сумна - річ. Продаван квартири бабусі, що пішла до кращого життя в 92 роки - не її родич. Отримав квартиру в якості плати за доглядання бабусі. Тому продавав швидко - на цьому ми й виграли - були першими. До речі 2 тижні ретельно перевіряли документи та відсутність боргів за всіма позиціями. Все чисто... Той хлоп отримав 25 000 доларів готівкою, ріелтор теж поживився- 1500... На морозиво "Рудь" Пломбір. Так що всім стало добре. Звісно, краще всіх - бабусі... Тепер її квартира в надійних руках і ще послужить людству... "Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода, написано 1766 року. З книги: "Сковорода. Найкраще".)
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)