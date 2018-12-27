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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 лип, 2019 21:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... так, так..... місцевим легко вичислити місце, якщо хоч раз там проходив
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 07 лип, 2019 23:48
От недавно сидели с соседом на лавочке, обмывали его отпускные
Он обычный препод (не доцент) у ̶з̶о̶о̶п̶а̶р̶к̶е̶ КПИ на полной ставке с аффигенной выслугой на одном месте
Увы, в других вузах поменьше, а он не кандидат наук, что-то надбавки не видно?
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