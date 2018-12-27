Додано: Пон 08 лип, 2019 06:48

стаж не какой

нибудь

у відсотках до посадового окладу

без урахування інших надбавок і доплат.

Там все верно:- оклад доцента университета 11 309,60 гривен.- подсчитайте, сколько получит на руки.Это не тема ветки, но люди не в курсе порядка начисления зарплаты доцентам/профессорам университетов и потому уже появилось много постов именно на этой ветке. Их можно понять: они думают, что доцент/профессор университета - небожитель в ареоле славы. Это не так или не совсем так:- есть должность "доцент", и есть ученое звание "доцент". Это разные вещи и в идеале они должны совпадать, но не всегда и не факт. То есть должность "доцент" может занимать человек, не являющийся доцентом. Точно так и с должностью "профессор" и ученым званием "профессор".- должность доцента может занять по конкурсу человек, имеющий ученое звание кандидата наук/доктора наук. В редких исключениях - по конкурсу, человек, не имеющий ни ученой степени, ни ученого звания (берут так как больше некого брать).- полный оклад по ставке человек получит, только есть ли он, занимая должность доцента, и будучи кандидатом наук, работая много лет на этой именно должности доцента (как правило, три года) получит еще и ученое звание доцента, то есть оклад по базовой ставке.- это будет "голый" базовый оклад доцента, имеющего ученое звание "доцент" и имеющий ученую степень кандидат/доктор наук. Эта зарплата будет ГОРАЗДО ниже, указанной в расчетном листке слева в первой строке.- этот оклад доцента человек получит с надбавкой в 10% после стажа работы в 3 года, при стаже 10 лет - получит надбавку в размере 20%, при стаже работы более 20 лет - надбавка будет 30%. При этом- у сохи - а стаж "науково-педагогічної роботи" - например, асссистентом в университете.(Виплата надбавки за вислугу років педагогічним працівникам передбачена ч. 4 ст. 61 Закону про освіту та Порядком № 78. Така надбавка нараховується(ставки заробітної плати)Утім, якщо працівникові належить підвищення окладу, то «вислужну» надбавку розраховують виходячи з новоутвореного посадового окладу, ставки заробітної плати. Про це, зокрема, зазначено у п. 34 Інструкції № 102.)- в данном случае человеку начислена зарплата как кандидату наук, имеющему ученое звание доцента, имеющему стаж работы, дающего право на надбавку к окладу в 30%, и работающему на ПОЛНУЮ ставку в КПИ.Я и писал ранее - а люди сразу в этом начали непонятно зачем разбираться - что максимальная зарплата доцента такая, как в расчетном листке ГРЯЗНЫМИ.Это человек работает в КПИ и я лично не удивлен - все же КПИ занимает в рейтинге университететов мира почетное 600-от какое то место (Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" посів 601-650 позицію (в 2018 році - 501-550 позиція). Джерело:))Так вот, вовсе не все доценты имеют ученое звание доцента - просто занимают должность доцента и потому вовсе не всем начисляют такую зарплату, как в расчетном листке - почетные и весомые 11 400 гривен, что в 1,5 раза ниже, чем платит форумчанинрабочим на своей стройке. Усредняя 6 (шесть) категорий оплаты работы доцента я и писал ранее, что в наше время доцент получает на руки в среднем всего 10 000 гривен, что вызвало бурю эмоций у очень многих.Все это писал только как реплику на земечание одного из форумчан именно на этой ветке о том, что его дети будут учиться только в классном солидном университете.Похвально. Как раз на этой неделе начнется подача заявок на поступление.И вот и время думать головой...