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Додано: Нед 07 лип, 2019 21:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... так, так..... місцевим легко вичислити місце, якщо хоч раз там проходив
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 07 лип, 2019 23:48
От недавно сидели с соседом на лавочке, обмывали его отпускные
Он обычный препод (не доцент) у ̶з̶о̶о̶п̶а̶р̶к̶е̶ КПИ на полной ставке с аффигенной выслугой на одном месте
Увы, в других вузах поменьше, а он не кандидат наук, что-то надбавки не видно?
Додано: Пон 08 лип, 2019 06:48
Там все верно:
- оклад доцента университета 11 309,60 гривен. Тарифный разряд 19.
- подсчитайте, сколько получит на руки.
Это не тема ветки, но люди не в курсе порядка начисления зарплаты доцентам/профессорам университетов и потому уже появилось много постов именно на этой ветке. Их можно понять: они думают, что доцент/профессор университета - небожитель в ареоле славы. Это не так или не совсем так:
- есть должность "доцент", и есть ученое звание "доцент". Это разные вещи и в идеале они должны совпадать, но не всегда и не факт. То есть должность "доцент" может занимать человек, не являющийся доцентом. Точно так и с должностью "профессор" и ученым званием "профессор".
- должность доцента может занять по конкурсу человек, имеющий ученое звание кандидата наук/доктора наук. В редких исключениях - по конкурсу, человек, не имеющий ни ученой степени, ни ученого звания (берут так как больше некого брать).
- полный оклад по ставке человек получит, только есть ли он, занимая должность доцента, и будучи кандидатом наук, работая много лет на этой именно должности доцента (как правило, три года) получит еще и ученое звание доцента, то есть оклад по базовой ставке.
- это будет "голый" базовый оклад доцента, имеющего ученое звание "доцент" и имеющий ученую степень кандидат/доктор наук, без всяких надбавок за стаж научно-педагогической работы. Эта зарплата будет ГОРАЗДО ниже, указанной в расчетном листке слева в первой строке - будет соответствовать тарифному разряду номер 19 первые 2 года со дня назначения на должность доцента, после истечения 2-х лет его базовая зарплата будет вообще снижена (!!!) до тарифного разряда ассистента - 16, если не получит ученое звание доцента, то есть будет ЗНАНИМАТЬ должность доцента, не имея ученого звания доцента и потому получать будет самую низкую зарплату - зарплату ассистента. Что интересно, в списке преподавателей кафедры он будет числиться как "доцент", не будучи доцентом.
- этот оклад доцента человек получит с надбавкой в 10% после стажа работы в 3 года, при стаже 10 лет - получит надбавку в размере 20%, при стаже работы более 20 лет - надбавка будет 30%. При этом стаж не какой нибудь - у сохи - а стаж "науково-педагогічної роботи" - например, асссистентом в университете.
(Виплата надбавки за вислугу років педагогічним працівникам передбачена ч. 4 ст. 61 Закону про освіту та Порядком № 78. Така надбавка нараховується у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування інших надбавок і доплат. Утім, якщо працівникові належить підвищення окладу, то «вислужну» надбавку розраховують виходячи з новоутвореного посадового окладу, ставки заробітної плати. Про це, зокрема, зазначено у п. 34 Інструкції № 102.)
- в данном случае человеку начислена зарплата как кандидату наук, имеющему ученое звание доцента, имеющему стаж работы, дающего право на надбавку к окладу в 30%, и работающему на ПОЛНУЮ ставку в КПИ.
Я и писал ранее - а люди сразу в этом начали непонятно зачем разбираться - что максимальная зарплата доцента такая, как в расчетном листке ГРЯЗНЫМИ.
Это человек работает в КПИ НА ПОЛУЮ СТАВКУ и я лично не удивлен - все же КПИ занимает в рейтинге университететов мира почетное 600-от какое то место (Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" посів 601-650 позицію (в 2018 році - 501-550 позиція). Джерело:
И она соответствует тарифному разряду 19.
А теперь - внимание - базовые ставки зарплат по тарифным разрядам с 1 января 2019 для преподавателей университетов (скоко-скоко там??? СЕМЬ с копейками??? - слышу, как наш друг shapo смеется громко):
(правый столбец)
Так вот, вовсе не все доценты имеют ученое звание доцента - просто занимают должность доцента и потому вовсе не всем начисляют такую зарплату, как в расчетном листке - почетные и весомые 11 309.60 гривен, что в 1,5 раза ниже, чем платит форумчанин shapo рабочим на своей стройке. Усредняя 6 (шесть) категорий оплаты работы доцента я и писал ранее, что в наше время доцент получает на руки в среднем всего 10 000 гривен, что вызвало бурю эмоций у очень многих.
Все это писал только как реплику на земечание одного из форумчан именно на этой ветке о том, что его дети будут учиться только в классном солидном университете.
Похвально. Как раз на этой неделе начнется подача заявок на поступление.
И вот и время думать головой...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:22
Плачу не я, а владелец конторы в которой я нанятый работник.Я проверяю и подписываю объемы и качество работы.А владельцу конторы деньги несут инвесторы.
В среднем 15т.грн получает рядовой рабочий,например, турецкий штукатур, звеньевой уже побольше - до 20ти, а бригадир в зависимости от состава бригады и выполняемых работ - от 30 до 50 и, в случае бригады под 300 человек и поболее.
Но и здесь в бригаде все считается индивидуально - кту, отработанные часы, сложность работы (например, вертикальщикам платят больше чем арматурщикам).
По поводу доцентов из того, что помню с советских времен.
Чтобы получить звание доцента нужно было проработать 5 лет после защиты кандидатской на должности и.о.доцента, написать сколько-то методичек и статей и подать документы в ВАК.
Аналогично по снс в НИИ.
Должность доцента по конкурсу людям без диплома кандидата и доцента раньше в вузах не давали занимать, для этого была должность старшего преподавателя.
Аналогично с профессором-доктором наук.
Только в московском вузе 1 раз встречал, что на должности профессора работал кандидат, доцент, в провинциальных вузах такого не позволяли до конца 80-х когда начался разваливаться СССР.
Правда, тогда и доктора наук посыпались как из ведра т.к. работа переставала быть престижной и хорошо оплачиваемой.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:52
shapo как всегда прав!
Молодец!
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
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