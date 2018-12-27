Додано: Пон 08 лип, 2019 12:34

иметь "в кармане" результаты двух экзаменов

В некоторых университетах есть СПЕЦ предложения для студентов из Украины

Я гадаю ми цю тему - тему з оплатою праці наших доцентів/професорів - досить добре розкрили і приємно, що є фахівці з того питання.Можна говорите ще й ще - але зупинимося на пораді батькам - у зв"язку із початком вступної компанії - дуже ретельно вибирати університет і не вестися на обіцянки під час "Дня відкритих дверей" - особливо про можливість легко та просто навчатися з під-даху даного університету за кордоном або "отримання аж двох дипломів відразу".х х хили как отправить своего ребенка на обучение в университет в США, пока вы пьёте пиво на пляже в Анталии в купленной вами шикарной новой квартире по цене занедбанной панельки недалеко от метро Житомирская в КиевеТолько для тех, у кого дети-школьники не старше класса 9.Навеяно вчерашним разговором с нашим человеком во Франции, который закончил французский университет по специальности "Химия", и имеет ученую степень доктора философии и в настоящее время - безработный, так как нигде во Франции не нашел работу. Даже имея ученую степень... Предлагали в Великобритании на зарплату в 29 000 британских фунтов в год - отказался.Пошаговая инструкция.1. Не брать дурного в голову и тяжелого в руки и не заставлять ребенка учиться игре на фортепиано, скрипке, банджо или гуслям. Достаточно уличных музыкантов. Тем более, что платят мало… Все силы бросить на изучение английского языка. Не усердствовать с репетиторами - артель "напрасный труд" - язык - это плод КОЛЛЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ.2. Записать ребенка на курсы английского языка - рекомендую проверенные - American English Center. Обратить внимание: минимум 3 занятия в неделю и одно из них - с носителем английского языка (как правило, американец).3. Готовиться к сдаче двух экзаменов - экзамен по знанию английского языка - TOEFL, и экзамен по знанию МАТЕМАТИКИ (и только!!!+английского) SAT. В некоторых университетах вместо последнего экзамена используется другой - изучить вопрос.4. Оба экзамена сдают в УКРАИНЕ (!!!). И сдают их ОСЕНЬЮ последнего года обучения, например - летом-осенью обучения в 12-м классе школы).5. Экзамен TOEFL сдавать можно в любое время и в любом классе - например и в 11-м - срок действия результатов - 2 года. Можно пересдавать сколько угодно раз для достижения желаемого результата. Пересдача – платная. Желаемый результат: более 100 баллов из 120 возможных.6. Сдавать экзамен SAT нужно осенью последнего года обучения - осенью обучения в 12-м классе.Там в основном математика, причем диапазон удивил лично меня сильно - нельзя сказать, что какая-то сложная математика - просто охват большой - от материала 4-го (ЧЕТВЕРТОГО) класса до материала 12-го класса.Сделайте ход конем: закажите на Amazon с доставкой на дом (посылки с книгами приходят в Украину) книгу "Кaк подготовиться к экзамену SAT" издание в США цена - от 7 (семи) долларов за экземпляр. Не берите книгу новую - берите б/у - вам новая не нужна, а бонусом получите пометки карандашом на страницах американского нынешнего студента).Вот пример:Для подготовки к экзамену ВАМ НЕ НУЖЕН НИКАКОЙ РЕПЕТИТОР -все есть в этой книге. Надо просто добавить мозгов и усидчивости. Обычно подготовка ПОЛНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ у школьника 12-го класса украинской школы занимает 3 месяца ежедневной работы по 1,5 часа в день.7. Ваша цель: не позднее 1 ноября последнего года обучения в школе вашего отпрыска, указанных выше: TOEFL - обязательно более 100 баллов из 120 возможных, SAT - желательно примерно 1800 баллов из 2 400 возможных.Если ваш ребенок будет иметь более 100 баллов из 120 возможных по первому экзамену - компенсируете все затраты на обучение английскому языку, так как вам будет университетская стипендия не менее 20 000 (двадцать тысяч) долларов США на срок обучения в 4 года. В ряде университетов вообще не принимают документы, если у вас менее 100 баллов. По второму экзамену не угадать, какой балл "хороший" - так как этот балл извлекается из обшеамериканской базы данных и уровень сдающих экзамен в этом году может быть как очень низкий - скажем - 1500 баллов - и тогда ваш ребенок выглядит отличником, так и высокий – скажем, 1950 баллов и тогда ваш ребенок выглядит в лучшем случае "хорошистом".8. Пока ваш ребенок - если это вообще – хи-хи – «ребенок» в 17 лет - учит очередной раздел SAT - займитесь выбором университета.Это просто:На первом месте - Принстон, на втором - Гарвард и так далее.Спуститесь с небес на землю и на страничке каждого университета кроме цены за обучение - обращайте внимание на информацию о проценте поступивших от числа подавших заявление.Это важный показатель.Например, в Принстон было принято всего 6 (ШЕСТЬ) процентов абитуриентов от числа подавших заявления. Принцип отбора - НАИБОЛЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ.9. Спуститесь с небес на землю и думайте. В каждом университете есть почти все желаемые специальности.Совет: ни в коем случае не подавать заявления на экономические/социологические специальности - вас примут в 100% случаев, но работы вы потом НЕ найдете в 100% случаев.Обратите внимание на инженерные специальности.Обратите внимание на расположение университетов.В университетах на границе с Канадой будет ЖЕСТКАЯ зима с морозами минус 20 полгода.В Аризоне - будет жара под +45.100% попадание в университет с большим набором студентов - например в Arіzona state university учится 100 000 студентов.- например, в Mississippi state university плата за обучение - не как для всех иностранцев, а как для жителей штата и может составлять вместо 25 000 в год всего 6 000 в год.Рассчитывайте свой бюджет так:Вам нужно будет потратить за 4 года (бакалавр):- стоимость обучения (6000-46000)х4 долларов США- стоимость проживания и питания 10 000 - 12 000 долларов в год.10. Подача документов в университеты США идет через сайты университетов – вам НИКУДА ездить не нужно. Результат приема узнаете в ряде университетов уже ДО Нового года, в наиболее престижных – до 31 марта года поступления. В большинстве университетов ПРИЛИЧНЫХ подача Заявления о желании поступить – платная – от 25 до 100 долларов, оплата кредитной картой.ВУАЛЯ: Ваш ребенок празднует в 12 классе Международный женский день 8 марта – а почтовый ящик полно писем за подпись ректоров о приеме/Неприеме по вашему заявлению. Если вы получили персональное письмо с сообщением о том, что вы приняты – подчеркиваю – это будет не позже ВЕСНЫ года окончания украинской школы – нужно принять решение и ОБЯЗАТЕЛЬНО через сайты других университетов ОТКАЗАТЬСЯ от других положительных решений. Выбор ТОЛЬКО один должен остаться.Самое главное: все университеты в США можно поделить на три категории:Категория "С" - "Спасибо за то, что вы у нас учились, можете ехать в свою Жмеринку, работу вы не найдете в США никогда".Категория "В" - Отлично, бро! С вероятностью в 50% тебя возьмут на работу с зарплатой в 100 000 долларов в год. К сожалению вторые 50% - вас не возьмут нигде в США.Категория "А" - на 4-м курсе за вами ходит очередь из рекрутов самых престижных компаний США и со слезами на глазах умоляют вас подписать Job offer на зарплату в 150 000 в год (грязными, для начала).Успехов в подготовке!Текст не содержит много необходимых подробностей, который автор обсуждал, будучи в гостях у одного из профессоров университета, который в указанном выше рейтинге занимает позицию номер 70. Вот дом профессора, где мы пили кофе.Площадь дома 3 000 квадратных футов (примерно 300 квадратных метров), имеет 2 гаража и ухоженный парк. Что интересно - вся южная сторона дома покрыта солнечными батареями и профессор не платит ни одного цента за электрическую энергию. Профессор купил его достаточно давно - лет 15 назад - за 100 000 долларов США. Зарплата профессора в год - 165 000 долларов США. Обратите внимание на номер дома.