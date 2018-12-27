|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 07 лип, 2019 21:37
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
... так, так..... місцевим легко вичислити місце, якщо хоч раз там проходив
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 07 лип, 2019 23:48
От недавно сидели с соседом на лавочке, обмывали его отпускные
Он обычный препод (не доцент) у ̶з̶о̶о̶п̶а̶р̶к̶е̶ КПИ на полной ставке с аффигенной выслугой на одном месте
Увы, в других вузах поменьше, а он не кандидат наук, что-то надбавки не видно?
Додано: Пон 08 лип, 2019 06:48
Там все верно:
- оклад доцента университета 11 309,60 гривен. Тарифный разряд 19.
- подсчитайте, сколько получит на руки.
Это не тема ветки, но люди не в курсе порядка начисления зарплаты доцентам/профессорам университетов и потому уже появилось много постов именно на этой ветке. Их можно понять: они думают, что доцент/профессор университета - небожитель в ареоле славы. Это не так или не совсем так:
- есть должность "доцент", и есть ученое звание "доцент". Это разные вещи и в идеале они должны совпадать, но не всегда и не факт. То есть должность "доцент" может занимать человек, не являющийся доцентом. Точно так и с должностью "профессор" и ученым званием "профессор".
- должность доцента может занять по конкурсу человек, имеющий ученое звание кандидата наук/доктора наук. В редких исключениях - по конкурсу, человек, не имеющий ни ученой степени, ни ученого звания (берут так как больше некого брать).
- полный оклад по ставке человек получит, только есть ли он, занимая должность доцента, и будучи кандидатом наук, работая много лет на этой именно должности доцента (как правило, три года) получит еще и ученое звание доцента, то есть оклад по базовой ставке.
- это будет "голый" базовый оклад доцента, имеющего ученое звание "доцент" и имеющий ученую степень кандидат/доктор наук, без всяких надбавок за стаж научно-педагогической работы. Эта зарплата будет ГОРАЗДО ниже, указанной в расчетном листке слева в первой строке - будет соответствовать тарифному разряду номер 19 первые 2 года со дня назначения на должность доцента, после истечения 2-х лет его базовая зарплата будет вообще снижена (!!!) до тарифного разряда ассистента - 16, если не получит ученое звание доцента, то есть будет ЗНАНИМАТЬ должность доцента, не имея ученого звания доцента и потому получать будет самую низкую зарплату - зарплату ассистента. Что интересно, в списке преподавателей кафедры он будет числиться как "доцент", не будучи доцентом.
- этот оклад доцента человек получит с надбавкой в 10% после стажа работы в 3 года, при стаже 10 лет - получит надбавку в размере 20%, при стаже работы более 20 лет - надбавка будет 30%. При этом стаж не какой нибудь - у сохи - а стаж "науково-педагогічної роботи" - например, асссистентом в университете.
(Виплата надбавки за вислугу років педагогічним працівникам передбачена ч. 4 ст. 61 Закону про освіту та Порядком № 78. Така надбавка нараховується у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) без урахування інших надбавок і доплат. Утім, якщо працівникові належить підвищення окладу, то «вислужну» надбавку розраховують виходячи з новоутвореного посадового окладу, ставки заробітної плати. Про це, зокрема, зазначено у п. 34 Інструкції № 102.)
- в данном случае человеку начислена зарплата как кандидату наук, имеющему ученое звание доцента, имеющему стаж работы, дающего право на надбавку к окладу в 30%, и работающему на ПОЛНУЮ ставку в КПИ.
Я и писал ранее - а люди сразу в этом начали непонятно зачем разбираться - что максимальная зарплата доцента такая, как в расчетном листке ГРЯЗНЫМИ.
Это человек работает в КПИ НА ПОЛУЮ СТАВКУ и я лично не удивлен - все же КПИ занимает в рейтинге университететов мира почетное 600-от какое то место (Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" посів 601-650 позицію (в 2018 році - 501-550 позиція). Джерело:
И она соответствует тарифному разряду 19.
А теперь - внимание - базовые ставки зарплат по тарифным разрядам с 1 января 2019 для преподавателей университетов (скоко-скоко там??? СЕМЬ с копейками??? - слышу, как наш друг shapo смеется громко):
(правый столбец)
Так вот, вовсе не все доценты имеют ученое звание доцента - просто занимают должность доцента и потому вовсе не всем начисляют такую зарплату, как в расчетном листке - почетные и весомые 11 309.60 гривен, что в 1,5 раза ниже, чем платит форумчанин shapo рабочим на своей стройке. Усредняя 6 (шесть) категорий оплаты работы доцента я и писал ранее, что в наше время доцент получает на руки в среднем всего 10 000 гривен, что вызвало бурю эмоций у очень многих.
Все это писал только как реплику на земечание одного из форумчан именно на этой ветке о том, что его дети будут учиться только в классном солидном университете.
Похвально. Как раз на этой неделе начнется подача заявок на поступление.
И вот и время думать головой...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:22
Плачу не я, а владелец конторы в которой я нанятый работник.Я проверяю и подписываю объемы и качество работы.А владельцу конторы деньги несут инвесторы.
В среднем 15т.грн получает рядовой рабочий,например, турецкий штукатур, звеньевой уже побольше - до 20ти, а бригадир в зависимости от состава бригады и выполняемых работ - от 30 до 50 и, в случае бригады под 300 человек и поболее.
Но и здесь в бригаде все считается индивидуально - кту, отработанные часы, сложность работы (например, вертикальщикам платят больше чем арматурщикам).
По поводу доцентов из того, что помню с советских времен.
Чтобы получить звание доцента нужно было проработать 5 лет после защиты кандидатской на должности и.о.доцента, написать сколько-то методичек и статей и подать документы в ВАК.
Аналогично по снс в НИИ.
Должность доцента по конкурсу людям без диплома кандидата и доцента раньше в вузах не давали занимать, для этого была должность старшего преподавателя.
Аналогично с профессором-доктором наук.
Только в московском вузе 1 раз встречал, что на должности профессора работал кандидат, доцент, в провинциальных вузах такого не позволяли до конца 80-х когда начался разваливаться СССР.
Правда, тогда и доктора наук посыпались как из ведра т.к. работа переставала быть престижной и хорошо оплачиваемой.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 лип, 2019 08:52
shapo как всегда прав!
Молодец!
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Додано: Пон 08 лип, 2019 11:42
Трохи згідний, трохи - ні.
Навчальне навантаження на 1 ставку зараз 600 годин в рік.
Не знаю чи всі ЗВО дотримуються тих вимог, але національні стараються.
3 дисципліни викладач справді спокійно може вести. На практиці, буває, веде й більше. Якщо дисципліни невеликі і студентів небагато.
Не знаю як в малих ЗВО, а в національних, на "ходових" спеціальностях усі бажаючі працюють на ставку, часто і на більше.
Але рівень падає, з цим згідний...
Додано: Пон 08 лип, 2019 11:46
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
До речі, КПІ не показник.
КПІ і КНУ, якщо не помиляюся, єдині два ЗВО, працівники яких мають подвійні оклади, тому у вашого доцента і 11К.
Їм трохи легше...
Оклад за 19 тарифним розрядом у 2019 році: 6570 грн.
Плюс там 11% з 1 лютого платять, але їх якось там хитро нараховують, в тарифну сітку не включили.
Подробиці:
Додано: Пон 08 лип, 2019 12:34
Я гадаю ми цю тему - тему з оплатою праці наших доцентів/професорів - досить добре розкрили і приємно, що є фахівці з того питання.
Можна говорите ще й ще - але зупинимося на пораді батькам - у зв"язку із початком вступної компанії - дуже ретельно вибирати університет і не вестися на обіцянки під час "Дня відкритих дверей" - особливо про можливість легко та просто навчатися з під-даху даного університету за кордоном або "отримання аж двох дипломів відразу".
х х х
НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ И ВАШИ ДЕТИ
или как отправить своего ребенка на обучение в университет в США, пока вы пьёте пиво на пляже в Анталии в купленной вами шикарной новой квартире по цене занедбанной панельки недалеко от метро Житомирская в Киеве
Только для тех, у кого дети-школьники не старше класса 9.
Навеяно вчерашним разговором с нашим человеком во Франции, который закончил французский университет по специальности "Химия", и имеет ученую степень доктора философии и в настоящее время - безработный, так как нигде во Франции не нашел работу. Даже имея ученую степень... Предлагали в Великобритании на зарплату в 29 000 британских фунтов в год - отказался.
Пошаговая инструкция.
1. Не брать дурного в голову и тяжелого в руки и не заставлять ребенка учиться игре на фортепиано, скрипке, банджо или гуслям. Достаточно уличных музыкантов. Тем более, что платят мало… Все силы бросить на изучение английского языка. Не усердствовать с репетиторами - артель "напрасный труд" - язык - это плод КОЛЛЕКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ.
2. Записать ребенка на курсы английского языка - рекомендую проверенные - American English Center. Обратить внимание: минимум 3 занятия в неделю и одно из них - с носителем английского языка (как правило, американец).
3. Готовиться к сдаче двух экзаменов - экзамен по знанию английского языка - TOEFL, и экзамен по знанию МАТЕМАТИКИ (и только!!!+английского) SAT. В некоторых университетах вместо последнего экзамена используется другой - изучить вопрос.
4. Оба экзамена сдают в УКРАИНЕ (!!!). И сдают их ОСЕНЬЮ последнего года обучения, например - летом-осенью обучения в 12-м классе школы).
5. Экзамен TOEFL сдавать можно в любое время и в любом классе - например и в 11-м - срок действия результатов - 2 года. Можно пересдавать сколько угодно раз для достижения желаемого результата. Пересдача – платная. Желаемый результат: более 100 баллов из 120 возможных.
6. Сдавать экзамен SAT нужно осенью последнего года обучения - осенью обучения в 12-м классе.
Там в основном математика, причем диапазон удивил лично меня сильно - нельзя сказать, что какая-то сложная математика - просто охват большой - от материала 4-го (ЧЕТВЕРТОГО) класса до материала 12-го класса.
Сделайте ход конем: закажите на Amazon с доставкой на дом (посылки с книгами приходят в Украину) книгу "Кaк подготовиться к экзамену SAT" издание в США цена - от 7 (семи) долларов за экземпляр. Не берите книгу новую - берите б/у - вам новая не нужна, а бонусом получите пометки карандашом на страницах американского нынешнего студента).
Вот пример:
Для подготовки к экзамену ВАМ НЕ НУЖЕН НИКАКОЙ РЕПЕТИТОР - не тратьте деньги зря, все есть в этой книге. Надо просто добавить мозгов и усидчивости. Обычно подготовка ПОЛНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ у школьника 12-го класса украинской школы занимает 3 месяца ежедневной работы по 1,5 часа в день.
7. Ваша цель: не позднее 1 ноября последнего года обучения в школе вашего отпрыска иметь "в кармане" результаты двух экзаменов, указанных выше: TOEFL - обязательно более 100 баллов из 120 возможных, SAT - желательно примерно 1800 баллов из 2 400 возможных.
Если ваш ребенок будет иметь более 100 баллов из 120 возможных по первому экзамену - компенсируете все затраты на обучение английскому языку, так как вам будет университетская стипендия не менее 20 000 (двадцать тысяч) долларов США на срок обучения в 4 года. В ряде университетов вообще не принимают документы, если у вас менее 100 баллов. По второму экзамену не угадать, какой балл "хороший" - так как этот балл извлекается из обшеамериканской базы данных и уровень сдающих экзамен в этом году может быть как очень низкий - скажем - 1500 баллов - и тогда ваш ребенок выглядит отличником, так и высокий – скажем, 1950 баллов и тогда ваш ребенок выглядит в лучшем случае "хорошистом".
8. Пока ваш ребенок - если это вообще – хи-хи – «ребенок» в 17 лет - учит очередной раздел SAT - займитесь выбором университета.
Это просто:
На первом месте - Принстон, на втором - Гарвард и так далее.
Спуститесь с небес на землю и на страничке каждого университета кроме цены за обучение - обращайте внимание на информацию о проценте поступивших от числа подавших заявление.
Это важный показатель.
Например, в Принстон было принято всего 6 (ШЕСТЬ) процентов абитуриентов от числа подавших заявления. Принцип отбора - НАИБОЛЕЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ.
9. Спуститесь с небес на землю и думайте. В каждом университете есть почти все желаемые специальности.
Совет: ни в коем случае не подавать заявления на экономические/социологические специальности - вас примут в 100% случаев, но работы вы потом НЕ найдете в 100% случаев.
Обратите внимание на инженерные специальности.
Обратите внимание на расположение университетов.
В университетах на границе с Канадой будет ЖЕСТКАЯ зима с морозами минус 20 полгода.
В Аризоне - будет жара под +45.
100% попадание в университет с большим набором студентов - например в Arіzona state university учится 100 000 студентов.
В некоторых университетах есть СПЕЦ предложения для студентов из Украины - например, в Mississippi state university плата за обучение - не как для всех иностранцев, а как для жителей штата и может составлять вместо 25 000 в год всего 6 000 в год.
Рассчитывайте свой бюджет так:
Вам нужно будет потратить за 4 года (бакалавр):
- стоимость обучения (6000-46000)х4 долларов США
- стоимость проживания и питания 10 000 - 12 000 долларов в год.
10. Подача документов в университеты США идет через сайты университетов – вам НИКУДА ездить не нужно. Результат приема узнаете в ряде университетов уже ДО Нового года, в наиболее престижных – до 31 марта года поступления. В большинстве университетов ПРИЛИЧНЫХ подача Заявления о желании поступить – платная – от 25 до 100 долларов, оплата кредитной картой.
ВУАЛЯ: Ваш ребенок празднует в 12 классе Международный женский день 8 марта – а почтовый ящик полно писем за подпись ректоров о приеме/Неприеме по вашему заявлению. Если вы получили персональное письмо с сообщением о том, что вы приняты – подчеркиваю – это будет не позже ВЕСНЫ года окончания украинской школы – нужно принять решение и ОБЯЗАТЕЛЬНО через сайты других университетов ОТКАЗАТЬСЯ от других положительных решений. Выбор ТОЛЬКО один должен остаться.
Самое главное: все университеты в США можно поделить на три категории:
Категория "С" - "Спасибо за то, что вы у нас учились, можете ехать в свою Жмеринку, работу вы не найдете в США никогда".
Категория "В" - Отлично, бро! С вероятностью в 50% тебя возьмут на работу с зарплатой в 100 000 долларов в год. К сожалению вторые 50% - вас не возьмут нигде в США.
Категория "А" - на 4-м курсе за вами ходит очередь из рекрутов самых престижных компаний США и со слезами на глазах умоляют вас подписать Job offer на зарплату в 150 000 в год (грязными, для начала).
Успехов в подготовке!
P.S. Текст не содержит много необходимых подробностей, который автор обсуждал, будучи в гостях у одного из профессоров университета, который в указанном выше рейтинге занимает позицию номер 70. Вот дом профессора, где мы пили кофе.
Площадь дома 3 000 квадратных футов (примерно 300 квадратных метров), имеет 2 гаража и ухоженный парк. Что интересно - вся южная сторона дома покрыта солнечными батареями и профессор не платит ни одного цента за электрическую энергию. Профессор купил его достаточно давно - лет 15 назад - за 100 000 долларов США. Зарплата профессора в год - 165 000 долларов США. Обратите внимание на номер дома.
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:34
Категория "А" это лига плюща? Правда, на слуху обычно только Гарвард и Принстон.
Или еще какой-нибудь Беркли с Массачусетским технологическим?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 лип, 2019 14:51
Да, Беркли... в том числе...
Вообще это университеты из первой сотни.
Но не факт.
И кроме того, там у них особая такая кастовость: лидеры крупных компаний - выпускники определенного университета - принципиально дают указание брать на работу ТОЛЬКО выпускников того университета, который сами закончили.
Например, компания Amazon берет на работу исключительно выпускников University of California.
Компания Google тоже их берет... И платит больше... Чтобы не перебегали, придумана необычная система "привязки": выпускнику университета - парню 22 лет - дают акций компании на приличную сумму - например, на 70 000 долларов - без права продажи в течение 4-х лет.
Вот как...
х х х
Прикольно: был у врача своего - выписал лекарство - я зашел в аптеку - 206 гривен - удивился цене - подумал, что название знакомое - хорошо, что не купил - пришел домой - лежит в холодильнике - купил в Турции - 18 лир или 75 гривен.
Ой, и дурят вас тут ребята, просто на каждом каждом шагу... И дурят не по-деЦки...
"Немає солодшого для людини і потрібнішого, як щастя; немає ж і нічого легшого. Хвала блаженному Богові!" (Г. Сковорода)
|